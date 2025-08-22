Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
Киев • УНН
УНН предлагает пять рецептов блюд из риса: ризотто с лососем и моцареллой, ризотто с белыми грибами, скачущий джон, аранчини с моцареллой, овощной бирьяни. Эти блюда подходят как для повседневного стола, так и для праздничного.
Когда мы говорим о блюдах из риса, то первое, что приходит на ум – это плов. Однако сегодня УНН расскажет вам о пяти рецептах вкусных и питательных блюд из риса, которые можно приготовить и в обычный день, и на праздничный стол подать будет нестыдно.
Ризотто с лососем и моцареллой
Родиной этого блюда с рисом является Северная Италия. Для его приготовления лучше использовать круглый рис, обогащенный крахмалом.
Ингредиенты
· 1 стакан риса
· 200 г филе лосося
· 200 г моцареллы
· ½ стакана белого сухого вина
· Растительное масло, соль
· ½ луковицы
· 1 стакан воды
Приготовление
1. Мелко режете лук и обжариваете на масле до золотистого цвета. После этого нужно добавить нарезанное кубиками филе лосося и немного обжарить. Добавить рис и поджаривать его несколько минут. Не забывайте помешивать.
2. Влить вино и дать ему испариться. Влить воду, добавить соль и довести рис до готовности.
3. Моцареллу нарезать кусочками и добавить к рису. Перемешать и подержать на огне еще 1 минуту.
Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус06.08.25, 15:01 • 59776 просмотров
Ризотто с белыми грибами
Ингредиенты
· 1 стакан риса
· 1 луковица
· 200 г белых грибов
· ½ пучка петрушки
· 2 ст. ложки тертого пармезана
· 50 г коньяка
· 50 г сливочного масла
· Растительное масло, соль, перец
· 1,5 стакана воды
Приготовление
1. Грибы нарезать и обжарить на масле. Добавить нарезанный полукольцами лук и обжарить все вместе. Добавить рис и пассеровать несколько минут, помешивая.
2. Добавить коньяк и дать ему испариться. Влить воду, добавить соль, перец и довести рис до готовности. Если необходимо - добавить больше воды.
3. Добавить сливочное масло, посыпать тертым сыром и измельченной петрушкой.
Джон, который скачет
Традиционное блюдо южных штатов США, привезенное в Америку рабами из Конго. Свое название оно получило в честь хромого официанта по имени Джон.
Ингредиенты
· 1 стакан риса "жасмин"
· 1 стакан фасоли "вигна"
· 200 г копченой грудинки или ветчины
· 1 луковица
· 1 зубчик чеснока
· ½ ч. ложки красного перца
· Соль, растительное масло
Приготовление
1. Замочить в воде фасоль на 6 часов или на ночь. Процедить и варить в подсоленной воде в течение получаса, после чего промыть.
2. Нарезать мясо кусочками. Лук и чеснок - измельчить. Обжарить на сковороде в растительном масле, добавить красный перец и еще немного обжарить.
3. Фасоль и грудинку с луком положить в кастрюлю. Залить водой, чтобы она покрыла их, накрыть крышкой и варить на медленном огне 20 минут.
4. Всыпать рис, посолить, перемешать и варить до готовности риса 20 минут.
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира07.08.25, 14:02 • 277881 просмотр
Аранчини с моцареллой
Аранчини - это обжаренные шарики из риса с начинкой, популярные в сицилийской кухне.
Ингредиенты
· 250 г риса "арборио"
· 3 яйца
· 75 г муки
· 50 г твердого сыра
· 50 г сливочного масла
· 1 головка моцареллы
· ½ пучка зеленого лука
· Соль, растительное масло, панировочные сухари
Приготовление
1. Отварить рис до полуготовности, остудить. Твердый сыр натереть на крупной терке и переложить в миску. Добавить рис. Туда же положить сливочное масло, соль и 2 яйца. Хорошо перемешать и сделать из смеси шарик размером с яйцо.
2. Моцареллу обсушить и нарезать небольшими кусочками. Мелко нарезать лук и перемешать с моцареллой. Из рисового шарика сделать лепешку, положить в центр начинку из моцареллы и лука и снова слепить шарик.
3. В отдельной миске слегка взбить яйцо. Муку смешать с панировочными сухарями. В глубокой сковороде или кастрюльке разогреть масло и обжарить в нем рисовые шарики, предварительно обмакнув их в яйцо и обваляв в сухарях, до золотистой корочки.
6. Достать шарики шумовкой, убрать лишнее масло бумажным полотенцем.
Овощной Бирьяни
Бирьяни - это южно-азиатское блюдо из риса, которое чем-то напоминает плов, с большим количеством специй.
Ингредиенты
· 1,5 стакана риса "басмати"
· 2 луковицы
· 2 картофелины
· 1 баклажан
· 4 помидора
· 2 цукини
· 1 ч. ложка тертого корня имбиря
· 2 ст. ложки изюма
· 2 зубчика чеснока
· ½ ч. ложки красного перца
· ½ ч. ложки куркумы
· ½ ч. ложки шафрана
· ½ стакана натурального йогурта или нежирной сметаны
· Соль, растительное масло
Приготовление
1. Цуккини и баклажан нарезать крупными кусками, а картофель кубиками, с помидоров снять кожицу и нарезать ломтиками. Шафран залить кипятком и дать настояться 15-20 минут.
2. Обжарить изюм на растительном масле в большой сковороде или казане в течение 2 минут. После этого вынуть шумовкой и переложить в другую посуду.
3. В той же сковороде обжарить мелко нарезанный лук, раздавленный чеснок и имбирь. Добавить красный перец, куркуму и обжарить в течение 1 минуты. Добавить помидоры, йогурт и ½ стакана воды. Тушить 8-10 минут, пока смесь не загустеет.
4. Всыпать рис и обжарить в течение ½ минут, помешивая. Посолить, влить воду с шафраном и долить воды, чтобы она покрыла рис, примерно, на 1 см, и тушить минут 10. Добавить картофель, баклажан, цуккини. Накрыть сковородку крышкой и тушить на медленном огне 20 минут. При подаче посыпать изюмом.
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня14.08.25, 16:14 • 120271 просмотр