Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов

Когда мы говорим о блюдах из риса, то первое, что приходит на ум – это плов. Однако сегодня УНН расскажет вам о пяти рецептах вкусных и питательных блюд из риса, которые можно приготовить и в обычный день, и на праздничный стол подать будет нестыдно.

Ризотто с лососем и моцареллой

Родиной этого блюда с рисом является Северная Италия. Для его приготовления лучше использовать круглый рис, обогащенный крахмалом.

Ингредиенты

· 1 стакан риса

· 200 г филе лосося

· 200 г моцареллы

· ½ стакана белого сухого вина

· Растительное масло, соль

· ½ луковицы

· 1 стакан воды

Приготовление

1. Мелко режете лук и обжариваете на масле до золотистого цвета. После этого нужно добавить нарезанное кубиками филе лосося и немного обжарить. Добавить рис и поджаривать его несколько минут. Не забывайте помешивать.

2. Влить вино и дать ему испариться. Влить воду, добавить соль и довести рис до готовности.

3. Моцареллу нарезать кусочками и добавить к рису. Перемешать и подержать на огне еще 1 минуту.

Ризотто с белыми грибами

Ингредиенты

· 1 стакан риса

· 1 луковица

· 200 г белых грибов

· ½ пучка петрушки

· 2 ст. ложки тертого пармезана

· 50 г коньяка

· 50 г сливочного масла

· Растительное масло, соль, перец

· 1,5 стакана воды

Приготовление

1. Грибы нарезать и обжарить на масле. Добавить нарезанный полукольцами лук и обжарить все вместе. Добавить рис и пассеровать несколько минут, помешивая.

2. Добавить коньяк и дать ему испариться. Влить воду, добавить соль, перец и довести рис до готовности. Если необходимо - добавить больше воды.

3. Добавить сливочное масло, посыпать тертым сыром и измельченной петрушкой.

Джон, который скачет

Традиционное блюдо южных штатов США, привезенное в Америку рабами из Конго. Свое название оно получило в честь хромого официанта по имени Джон.

Ингредиенты

· 1 стакан риса "жасмин"

· 1 стакан фасоли "вигна"

· 200 г копченой грудинки или ветчины

· 1 луковица

· 1 зубчик чеснока

· ½ ч. ложки красного перца

· Соль, растительное масло

Приготовление

1. Замочить в воде фасоль на 6 часов или на ночь. Процедить и варить в подсоленной воде в течение получаса, после чего промыть.

2. Нарезать мясо кусочками. Лук и чеснок - измельчить. Обжарить на сковороде в растительном масле, добавить красный перец и еще немного обжарить.

3. Фасоль и грудинку с луком положить в кастрюлю. Залить водой, чтобы она покрыла их, накрыть крышкой и варить на медленном огне 20 минут.

4. Всыпать рис, посолить, перемешать и варить до готовности риса 20 минут.

Аранчини с моцареллой

Аранчини - это обжаренные шарики из риса с начинкой, популярные в сицилийской кухне.

Ингредиенты

· 250 г риса "арборио"

· 3 яйца

· 75 г муки

· 50 г твердого сыра

· 50 г сливочного масла

· 1 головка моцареллы

· ½ пучка зеленого лука

· Соль, растительное масло, панировочные сухари

Приготовление

1. Отварить рис до полуготовности, остудить. Твердый сыр натереть на крупной терке и переложить в миску. Добавить рис. Туда же положить сливочное масло, соль и 2 яйца. Хорошо перемешать и сделать из смеси шарик размером с яйцо.

2. Моцареллу обсушить и нарезать небольшими кусочками. Мелко нарезать лук и перемешать с моцареллой. Из рисового шарика сделать лепешку, положить в центр начинку из моцареллы и лука и снова слепить шарик.

3. В отдельной миске слегка взбить яйцо. Муку смешать с панировочными сухарями. В глубокой сковороде или кастрюльке разогреть масло и обжарить в нем рисовые шарики, предварительно обмакнув их в яйцо и обваляв в сухарях, до золотистой корочки.

6. Достать шарики шумовкой, убрать лишнее масло бумажным полотенцем.

Овощной Бирьяни

Бирьяни - это южно-азиатское блюдо из риса, которое чем-то напоминает плов, с большим количеством специй.

Ингредиенты

· 1,5 стакана риса "басмати"

· 2 луковицы

· 2 картофелины

· 1 баклажан

· 4 помидора

· 2 цукини

· 1 ч. ложка тертого корня имбиря

· 2 ст. ложки изюма

· 2 зубчика чеснока

· ½ ч. ложки красного перца

· ½ ч. ложки куркумы

· ½ ч. ложки шафрана

· ½ стакана натурального йогурта или нежирной сметаны

· Соль, растительное масло

Приготовление

1. Цуккини и баклажан нарезать крупными кусками, а картофель кубиками, с помидоров снять кожицу и нарезать ломтиками. Шафран залить кипятком и дать настояться 15-20 минут.

2. Обжарить изюм на растительном масле в большой сковороде или казане в течение 2 минут. После этого вынуть шумовкой и переложить в другую посуду.

3. В той же сковороде обжарить мелко нарезанный лук, раздавленный чеснок и имбирь. Добавить красный перец, куркуму и обжарить в течение 1 минуты. Добавить помидоры, йогурт и ½ стакана воды. Тушить 8-10 минут, пока смесь не загустеет.

4. Всыпать рис и обжарить в течение ½ минут, помешивая. Посолить, влить воду с шафраном и долить воды, чтобы она покрыла рис, примерно, на 1 см, и тушить минут 10. Добавить картофель, баклажан, цуккини. Накрыть сковородку крышкой и тушить на медленном огне 20 минут. При подаче посыпать изюмом.

