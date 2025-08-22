Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
Коли ми говоримо про страви з рису, то перше, що приходить на думку – це плов. Проте сьогодні УНН розповість вам про п’ять рецептів смачних і поживних страв з рису, які можна приготувати і в звичайний день, і на святковий стіл подати буде несоромно.
Різотто з лососем і моцарелою
Батьківщиною цієї страви з рисом є Північна Італія. Для його приготування краще використовувати круглий рис, збагачений крохмалем.
Інгредієнти
· 1 склянка рису
· 200 г філе лосося
· 200 г моцарели
· ½ склянки білого сухого вина
· Рослинна олія, сіль
· ½ цибулини
· 1 склянка води
Приготування
1. Дрібно ріжете цибулю і обсмажуєте на олії до золотистого кольору. Після цього треба додати нарізане кубиками філе лосося і трошки обсмажити. Додати рис і підсмажувати його кілька хвилин. Не забувайте помішувати.
2. Влити вино і дати йому випаруватися. Влити воду, додати сіль і довести рис до готовності.
3. Моцарелу нарізати шматочками та додати до рису. Перемішати і потримати на вогні ще 1 хвилину.
Різотто з білими грибами
Інгредієнти
· 1 склянка рису
· 1 цибулина
· 200 г білих грибів
· ½ пучка петрушки
· 2 ст. ложки тертого пармезану
· 50 г коньяку
· 50 г вершкового масла
· Рослинна олія, сіль, перець
· 1,5 склянки води
Приготування
1. Гриби нарізати та обсмажити на олії. Додати нарізану півкільцями цибулю й обсмажити все разом. Додати рис і пасерувати кілька хвилин, помішуючи.
2. Додати коньяку і дати йому випаруватися. Влити воду, додати сіль, перець і довести рис до готовності. Якщо необхідно - додати більше води.
3. Додати вершкове масло, посипати тертим сиром і подрібненою петрушкою.
Джон, що скаче
Традиційна страва південних штатів США, привезена в Америку рабами з Конго. Свою назву вона отримала на честь кульгавого офіціанта на ім’я Джон.
Інгредієнти
· 1 склянка рису "жасмин"
· 1 склянка квасолі "вігна"
· 200 г копченої грудинки або шинки
· 1 цибулина
· 1 зубчик часнику
· ½ ч. ложки червоного перцю
· Сіль, рослинна олія
Приготування
1. Замочити у воді квасолю на 6 годин або на ніч. Процідити та варити в підсоленій воді протягом півгодини, після чого промити.
2. Нарізати м’ясо шматочками. Цибулю й часник - подрібнити. Обсмажити на сковороді у рослинній олії, додати червоний перець і ще трохи обсмажити.
3. Квасолю та грудинку з цибулею покласти в каструлю. Залити водою, щоб вона вкрила їх, накрити кришкою і варити на повільному вогні 20 хвилин.
4. Всипати рис, посолити, перемішати і варити до готовності рису 20 хвилин.
Аранчіні з моцарелою
Аранчіні - це обсмажені кульки з рису з начинкою, популярні в сицилійській кухні.
Інгредієнти
· 250 г рису "арборіо"
· 3 яйця
· 75 г борошна
· 50 г твердого сиру
· 50 г вершкового масла
· 1 головка моцарели
· ½ пучка зеленої цибулі
· Сіль, рослинна олія, панірувальні сухарі
Приготування
1. Відварити рис до напівготовності, остудити. Твердий сир натерти на крупній тертці та перекласти в миску. Додати рис. Туди ж покласти вершкове масло, сіль і 2 яйця. Добре перемішати і зробити з суміші кульку розміром з яйце.
2. Моцарелу обсушити і нарізати невеликими шматочками. Дрібно нарізати цибулю і перемішати з моцарелою. З рисової кульки зробити коржик, покласти в центр начинку з моцарели та цибулею і знову зліпити кульку.
3. В окремій мисці злегка збити яйце. Борошно змішати з панірувальними сухарями. У глибокій сковороді або каструльці розігріти олію і обсмажити в ній рисові кульки, попередньо вмочивши їх у яйце і обвалявши в сухарях, до золотистої скоринки.
6. Дістати кульки шумівкою, прибрати зайву олію паперовим рушником.
Овочевий Бір’яні
Бір'яні є південно-азіатською стравою з рису, яка чимось нагадує плов, з великою кількістю спецій.
Інгредієнти
· 1,5 склянки рису "басматі"
· 2 цибулини
· 2 картоплини
· 1 баклажан
· 4 помідори
· 2 цукіні
· 1 ч. ложка тертого кореня імбиру
· 2 ст. ложки родзинок
· 2 зубчики часнику
· ½ ч. ложки червоного перцю
· ½ ч. ложки куркуми
· ½ ч. ложки шафрану
· ½ склянки натурального йогурту або нежирної сметани
· Сіль, рослинна олія
Приготування
1. Цукіні й баклажан нарізати великими шматками, а картоплю кубиками, з помідорів зняти шкірку і нарізати скибочками. Шафран залити окропом і дати настоятися 15-20 хвилин.
2. Обсмажити родзинки на рослинній олії у великій сковороді або казані протягом 2 хвилин. Після цього вийняти шумівкою і перекласти до іншого посуду.
3. У тій же сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю, розчавлений часник та імбир. Додати червоний перець, куркуму й обсмажити протягом 1 хвилини. Додати помідори, йогурт і ½ склянки води. Тушкувати 8-10 хвилин, поки суміш не загусне.
4. Всипати рис та обсмажити протягом ½ хвилин, помішуючи. Посолити, влити воду з шафраном і долити води, щоб вона вкрила рис, приблизно, на 1 см, і тушкувати хвилин 10. Додати картоплю, баклажан, цукіні. Накрити сковорідку кришкою і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин. Під час подачі посипати родзинками.
