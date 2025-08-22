$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 742 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 1770 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 2110 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 3540 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 8604 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 8954 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 14657 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 16924 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12119 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13016 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів

Київ • УНН

 • 76 перегляди

УНН пропонує п'ять рецептів страв з рису: різотто з лососем та моцарелою, різотто з білими грибами, джон, що скаче, аранчіні з моцарелою, овочевий бір'яні. Ці страви підходять як для повсякденного столу, так і для святкового.

Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів

Коли ми говоримо про страви з рису, то перше, що приходить на думку – це плов. Проте сьогодні УНН розповість вам про п’ять рецептів смачних і поживних страв з рису, які можна приготувати і в звичайний день, і на святковий стіл подати буде несоромно.

Різотто з лососем і моцарелою

Батьківщиною цієї страви з рисом є Північна Італія. Для його приготування краще використовувати круглий рис, збагачений крохмалем.

Інгредієнти

·         1 склянка рису

·         200 г філе лосося

·         200 г моцарели

·         ½ склянки білого сухого вина

·         Рослинна олія, сіль

·         ½ цибулини

·         1 склянка води

Приготування

1. Дрібно ріжете цибулю і обсмажуєте на олії до золотистого кольору. Після цього треба додати нарізане кубиками філе лосося і трошки обсмажити. Додати рис і підсмажувати його кілька хвилин. Не забувайте помішувати.

2. Влити вино і дати йому випаруватися. Влити воду, додати сіль і довести рис до готовності.

3. Моцарелу нарізати шматочками та додати до рису. Перемішати і потримати на вогні ще 1 хвилину.

Різотто з білими грибами

Інгредієнти

·         1 склянка рису

·         1 цибулина

·         200 г білих грибів

·         ½ пучка петрушки

·         2 ст. ложки тертого пармезану

·         50 г коньяку

·         50 г вершкового масла

·         Рослинна олія, сіль, перець

·         1,5 склянки води

Приготування

1. Гриби нарізати та обсмажити на олії. Додати нарізану півкільцями цибулю й обсмажити все разом. Додати рис і пасерувати кілька хвилин, помішуючи.

2. Додати коньяку і дати йому випаруватися. Влити воду, додати сіль, перець і довести рис до готовності. Якщо необхідно - додати більше води.

3. Додати вершкове масло, посипати тертим сиром і подрібненою петрушкою.

Джон, що скаче

Традиційна страва південних штатів США, привезена в Америку рабами з Конго. Свою назву вона отримала на честь кульгавого офіціанта на ім’я Джон.

Інгредієнти

·         1 склянка рису "жасмин"

·         1 склянка квасолі "вігна"

·         200 г копченої грудинки або шинки

·         1 цибулина

·         1 зубчик часнику

·         ½ ч. ложки червоного перцю

·         Сіль, рослинна олія

Приготування

1. Замочити у воді квасолю на 6 годин або на ніч. Процідити та варити в підсоленій воді протягом півгодини, після чого промити.

2. Нарізати м’ясо шматочками. Цибулю й часник - подрібнити. Обсмажити на сковороді у рослинній олії, додати червоний перець і ще трохи обсмажити.

3. Квасолю та грудинку з цибулею покласти в каструлю. Залити водою, щоб вона вкрила їх, накрити кришкою і варити на повільному вогні 20 хвилин.

4. Всипати рис, посолити, перемішати і варити до готовності рису 20 хвилин.

Аранчіні з моцарелою

Аранчіні - це обсмажені кульки з рису з начинкою, популярні в сицилійській кухні.

Інгредієнти

·         250 г рису "арборіо"

·         3 яйця

·         75 г борошна

·         50 г твердого сиру

·         50 г вершкового масла

·         1 головка моцарели

·         ½ пучка зеленої цибулі

·         Сіль, рослинна олія, панірувальні сухарі

Приготування

1. Відварити рис до напівготовності, остудити. Твердий сир натерти на крупній тертці та перекласти в миску. Додати рис. Туди ж покласти вершкове масло, сіль і 2 яйця. Добре перемішати і зробити з суміші кульку розміром з яйце.

2. Моцарелу обсушити і нарізати невеликими шматочками. Дрібно нарізати цибулю і перемішати з моцарелою. З рисової кульки зробити коржик, покласти в центр начинку з моцарели та цибулею і знову зліпити кульку.

3. В окремій мисці злегка збити яйце. Борошно змішати з панірувальними сухарями. У глибокій сковороді або каструльці розігріти олію і обсмажити в ній рисові кульки, попередньо вмочивши їх у яйце і обвалявши в сухарях, до золотистої скоринки.

6. Дістати кульки шумівкою, прибрати зайву олію паперовим рушником.

Овочевий Бір’яні

Бір'яні є південно-азіатською стравою з рису, яка чимось нагадує плов, з великою кількістю спецій.

Інгредієнти

·         1,5 склянки рису "басматі"

·         2 цибулини

·         2 картоплини

·         1 баклажан

·         4 помідори

·         2 цукіні

·         1 ч. ложка тертого кореня імбиру

·         2 ст. ложки родзинок

·         2 зубчики часнику

·         ½ ч. ложки червоного перцю

·         ½ ч. ложки куркуми

·         ½ ч. ложки шафрану

·         ½ склянки натурального йогурту або нежирної сметани

·         Сіль, рослинна олія

Приготування

1. Цукіні й баклажан нарізати великими шматками, а картоплю кубиками, з помідорів зняти шкірку і нарізати скибочками. Шафран залити окропом і дати настоятися 15-20 хвилин.

2. Обсмажити родзинки на рослинній олії у великій сковороді або казані протягом 2 хвилин. Після цього вийняти шумівкою і перекласти до іншого посуду.

3. У тій же сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю, розчавлений часник та імбир. Додати червоний перець, куркуму й обсмажити протягом 1 хвилини. Додати помідори, йогурт і ½ склянки води. Тушкувати 8-10 хвилин, поки суміш не загусне.

4. Всипати рис та обсмажити протягом ½ хвилин, помішуючи. Посолити, влити воду з шафраном і долити води, щоб вона вкрила рис, приблизно, на 1 см, і тушкувати хвилин 10. Додати картоплю, баклажан, цукіні. Накрити сковорідку кришкою і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин. Під час подачі посипати родзинками.

Павло Зінченко

