Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів

Коли ми говоримо про страви з рису, то перше, що приходить на думку – це плов. Проте сьогодні УНН розповість вам про п’ять рецептів смачних і поживних страв з рису, які можна приготувати і в звичайний день, і на святковий стіл подати буде несоромно.

Різотто з лососем і моцарелою

Батьківщиною цієї страви з рисом є Північна Італія. Для його приготування краще використовувати круглий рис, збагачений крохмалем.

Інгредієнти

· 1 склянка рису

· 200 г філе лосося

· 200 г моцарели

· ½ склянки білого сухого вина

· Рослинна олія, сіль

· ½ цибулини

· 1 склянка води

Приготування

1. Дрібно ріжете цибулю і обсмажуєте на олії до золотистого кольору. Після цього треба додати нарізане кубиками філе лосося і трошки обсмажити. Додати рис і підсмажувати його кілька хвилин. Не забувайте помішувати.

2. Влити вино і дати йому випаруватися. Влити воду, додати сіль і довести рис до готовності.

3. Моцарелу нарізати шматочками та додати до рису. Перемішати і потримати на вогні ще 1 хвилину.

Різотто з білими грибами

Інгредієнти

· 1 склянка рису

· 1 цибулина

· 200 г білих грибів

· ½ пучка петрушки

· 2 ст. ложки тертого пармезану

· 50 г коньяку

· 50 г вершкового масла

· Рослинна олія, сіль, перець

· 1,5 склянки води

Приготування

1. Гриби нарізати та обсмажити на олії. Додати нарізану півкільцями цибулю й обсмажити все разом. Додати рис і пасерувати кілька хвилин, помішуючи.

2. Додати коньяку і дати йому випаруватися. Влити воду, додати сіль, перець і довести рис до готовності. Якщо необхідно - додати більше води.

3. Додати вершкове масло, посипати тертим сиром і подрібненою петрушкою.

Джон, що скаче

Традиційна страва південних штатів США, привезена в Америку рабами з Конго. Свою назву вона отримала на честь кульгавого офіціанта на ім’я Джон.

Інгредієнти

· 1 склянка рису "жасмин"

· 1 склянка квасолі "вігна"

· 200 г копченої грудинки або шинки

· 1 цибулина

· 1 зубчик часнику

· ½ ч. ложки червоного перцю

· Сіль, рослинна олія

Приготування

1. Замочити у воді квасолю на 6 годин або на ніч. Процідити та варити в підсоленій воді протягом півгодини, після чого промити.

2. Нарізати м’ясо шматочками. Цибулю й часник - подрібнити. Обсмажити на сковороді у рослинній олії, додати червоний перець і ще трохи обсмажити.

3. Квасолю та грудинку з цибулею покласти в каструлю. Залити водою, щоб вона вкрила їх, накрити кришкою і варити на повільному вогні 20 хвилин.

4. Всипати рис, посолити, перемішати і варити до готовності рису 20 хвилин.

Аранчіні з моцарелою

Аранчіні - це обсмажені кульки з рису з начинкою, популярні в сицилійській кухні.

Інгредієнти

· 250 г рису "арборіо"

· 3 яйця

· 75 г борошна

· 50 г твердого сиру

· 50 г вершкового масла

· 1 головка моцарели

· ½ пучка зеленої цибулі

· Сіль, рослинна олія, панірувальні сухарі

Приготування

1. Відварити рис до напівготовності, остудити. Твердий сир натерти на крупній тертці та перекласти в миску. Додати рис. Туди ж покласти вершкове масло, сіль і 2 яйця. Добре перемішати і зробити з суміші кульку розміром з яйце.

2. Моцарелу обсушити і нарізати невеликими шматочками. Дрібно нарізати цибулю і перемішати з моцарелою. З рисової кульки зробити коржик, покласти в центр начинку з моцарели та цибулею і знову зліпити кульку.

3. В окремій мисці злегка збити яйце. Борошно змішати з панірувальними сухарями. У глибокій сковороді або каструльці розігріти олію і обсмажити в ній рисові кульки, попередньо вмочивши їх у яйце і обвалявши в сухарях, до золотистої скоринки.

6. Дістати кульки шумівкою, прибрати зайву олію паперовим рушником.

Овочевий Бір’яні

Бір'яні є південно-азіатською стравою з рису, яка чимось нагадує плов, з великою кількістю спецій.

Інгредієнти

· 1,5 склянки рису "басматі"

· 2 цибулини

· 2 картоплини

· 1 баклажан

· 4 помідори

· 2 цукіні

· 1 ч. ложка тертого кореня імбиру

· 2 ст. ложки родзинок

· 2 зубчики часнику

· ½ ч. ложки червоного перцю

· ½ ч. ложки куркуми

· ½ ч. ложки шафрану

· ½ склянки натурального йогурту або нежирної сметани

· Сіль, рослинна олія

Приготування

1. Цукіні й баклажан нарізати великими шматками, а картоплю кубиками, з помідорів зняти шкірку і нарізати скибочками. Шафран залити окропом і дати настоятися 15-20 хвилин.

2. Обсмажити родзинки на рослинній олії у великій сковороді або казані протягом 2 хвилин. Після цього вийняти шумівкою і перекласти до іншого посуду.

3. У тій же сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю, розчавлений часник та імбир. Додати червоний перець, куркуму й обсмажити протягом 1 хвилини. Додати помідори, йогурт і ½ склянки води. Тушкувати 8-10 хвилин, поки суміш не загусне.

4. Всипати рис та обсмажити протягом ½ хвилин, помішуючи. Посолити, влити воду з шафраном і долити води, щоб вона вкрила рис, приблизно, на 1 см, і тушкувати хвилин 10. Додати картоплю, баклажан, цукіні. Накрити сковорідку кришкою і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин. Під час подачі посипати родзинками.

