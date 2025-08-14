Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня

У ритмі сучасного життя далеко не завжди вдається викроїти собі час на повноцінний обід, особливо коли робота горить у руках і нема навіть часу вгору глянути. У зв’язку з цим УНН пропонує п’ять рецептів приготування швидкого перекусу, які не лише наситять вас, але і піднімуть настрій.

Горіхи та сухофрукти: натуральна енергія

Горіхи є чудовим джерелом корисних жирів, білків та клітковини. Сухофрукти, зокрема курага, фініки або інжир, додають солодкого смаку без рафінованого цукру.

Приготування

Змішати 30 г горіхів (підійдуть мигдаль, волоський, кеш’ю) із 30 г сухофруктів. Зберігайте їх у невеликому контейнері.

Користь

Такий перекус забезпечить заряд енергії, добре наситить і не перевантажить організм калоріями, якщо дотримуватись помірності.

Йогурт із ягодами або насінням

Йогурт є це ідеальним джерелом кальцію та пробіотиків. Додавання ягід або насіння чіа робить перекус ще більш поживним.

Приготування

Оберіть натуральний йогурт без цукру. Додайте жменю свіжих або заморожених ягід (чорниця, малина) та чайну ложку насіння чіа або льону.

Користь

Такий різновид перекусу покращує травлення і підтримує відчуття легкості, а також насичує організм вітамінами.

Овочеві палички із хумусом

Свіжі овочі, такі як морква, селера чи болгарський перець, чудово поєднуються з хумусом (пастою з нуту).

Приготування

Наріжте овочі на палички та зберігайте їх у контейнері. Хумус можна приготувати самостійно або купити готовий у магазині.

Користь

Це низькокалорійний, але поживний перекус, який містить багато вітамінів, клітковину та білки.

Фруктовий салат

Свіжі фрукти – це джерело природної солодкості. Їх поєднання в салаті робить перекус ще більш привабливим.

Приготування

Наріжте яблуко, банан, грушу або улюблені сезонні фрукти. Покладіть їх у баночку. За бажанням можна додати краплю лимонного соку, щоб фрукти не темніли.

Користь

Такий перекус насичує організм природними вітамінами та антиоксидантами, допомагаючи уникнути переїдання.

Домашні енергетичні батончики

Це смачний і корисний варіант, який легко приготувати вдома.

Приготування

Змішати вівсянку, горіхову пасту, мед і сушені ягоди або кокосову стружку. Сформувати батончики і тримати їх у холодильнику.

Користь

Вони довго зберігаються, забезпечують ситість та містять тільки натуральні інгредієнти.

