Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
12:57 • 2288 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 9240 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 23184 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 76066 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 45701 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 43699 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 40799 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 38769 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 45390 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44081 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
43%
756мм
Популярнi новини
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 48097 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 55624 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 25974 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 31286 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 7438 перегляди
Публікації
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 418 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 8076 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 76060 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 185543 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 158783 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 31986 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 39728 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 61161 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 113747 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 129591 перегляди
Актуальне
The Times
Starlink
YouTube
Fox News
Друга світова війна

Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня

Київ • УНН

 • 386 перегляди

УНН пропонує п'ять рецептів швидких перекусів для тих, хто не має часу на повноцінний обід. Ці варіанти допоможуть наситити організм та покращити настрій.

Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня

У ритмі сучасного життя далеко не завжди вдається викроїти собі час на повноцінний обід, особливо коли робота горить у руках і нема навіть часу вгору глянути. У зв’язку з цим УНН пропонує п’ять рецептів приготування швидкого перекусу, які не лише наситять вас, але і піднімуть настрій.

Горіхи та сухофрукти: натуральна енергія

Горіхи є чудовим джерелом корисних жирів, білків та клітковини. Сухофрукти, зокрема курага, фініки або інжир, додають солодкого смаку без рафінованого цукру.

Приготування

Змішати 30 г горіхів (підійдуть мигдаль, волоський, кеш’ю) із 30 г сухофруктів. Зберігайте їх у невеликому контейнері.

Користь

Такий перекус забезпечить заряд енергії, добре наситить і не перевантажить організм калоріями, якщо дотримуватись помірності.

Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак06.08.25, 15:01 • 59446 переглядiв

Йогурт із ягодами або насінням

Йогурт є це ідеальним джерелом кальцію та пробіотиків. Додавання ягід або насіння чіа робить перекус ще більш поживним.

Приготування

Оберіть натуральний йогурт без цукру. Додайте жменю свіжих або заморожених ягід (чорниця, малина) та чайну ложку насіння чіа або льону.

Користь

Такий різновид перекусу покращує травлення і підтримує відчуття легкості, а також насичує організм вітамінами.

Овочеві палички із хумусом

Свіжі овочі, такі як морква, селера чи болгарський перець, чудово поєднуються з хумусом (пастою з нуту).

Приготування 

Наріжте овочі на палички та зберігайте їх у контейнері. Хумус можна приготувати самостійно або купити готовий у магазині.

Користь

Це низькокалорійний, але поживний перекус, який містить багато вітамінів, клітковину та білки.

Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 154488 переглядiв

Фруктовий салат

Свіжі фрукти – це джерело природної солодкості. Їх поєднання в салаті робить перекус ще більш привабливим.

Приготування

Наріжте яблуко, банан, грушу або улюблені сезонні фрукти. Покладіть їх у баночку. За бажанням можна додати краплю лимонного соку, щоб фрукти не темніли.

Користь

Такий перекус насичує організм природними вітамінами та антиоксидантами, допомагаючи уникнути переїдання.

Домашні енергетичні батончики

Це смачний і корисний варіант, який легко приготувати вдома.

Приготування 

Змішати вівсянку, горіхову пасту, мед і сушені ягоди або кокосову стружку. Сформувати батончики і тримати їх у холодильнику.

Користь

Вони довго зберігаються, забезпечують ситість та містять тільки натуральні інгредієнти.

Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу07.08.25, 14:02 • 276017 переглядiв

Павло Зінченко

ЛайфхакПублікаціїКулінар