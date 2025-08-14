Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня

В ритме современной жизни далеко не всегда удается выкроить себе время на полноценный обед, особенно когда работа горит в руках и нет даже времени вверх взглянуть. В связи с этим УНН предлагает пять рецептов приготовления быстрого перекуса, которые не только насытят вас, но и поднимут настроение.

Орехи и сухофрукты: натуральная энергия

Орехи являются прекрасным источником полезных жиров, белков и клетчатки. Сухофрукты, в частности курага, финики или инжир, добавляют сладкого вкуса без рафинированного сахара.

Приготовление

Смешать 30 г орехов (подойдут миндаль, грецкий, кешью) с 30 г сухофруктов. Храните их в небольшом контейнере.

Польза

Такой перекус обеспечит заряд энергии, хорошо насытит и не перегрузит организм калориями, если соблюдать умеренность.

Йогурт с ягодами или семенами

Йогурт является идеальным источником кальция и пробиотиков. Добавление ягод или семян чиа делает перекус еще более питательным.

Приготовление

Выберите натуральный йогурт без сахара. Добавьте горсть свежих или замороженных ягод (черника, малина) и чайную ложку семян чиа или льна.

Польза

Такой вид перекуса улучшает пищеварение и поддерживает ощущение легкости, а также насыщает организм витаминами.

Овощные палочки с хумусом

Свежие овощи, такие как морковь, сельдерей или болгарский перец, прекрасно сочетаются с хумусом (пастой из нута).

Приготовление

Нарежьте овощи на палочки и храните их в контейнере. Хумус можно приготовить самостоятельно или купить готовый в магазине.

Польза

Это низкокалорийный, но питательный перекус, который содержит много витаминов, клетчатку и белки.

Фруктовый салат

Свежие фрукты – это источник природной сладости. Их сочетание в салате делает перекус еще более привлекательным.

Приготовление

Нарежьте яблоко, банан, грушу или любимые сезонные фрукты. Положите их в баночку. По желанию можно добавить каплю лимонного сока, чтобы фрукты не темнели.

Польза

Такой перекус насыщает организм природными витаминами и антиоксидантами, помогая избежать переедания.

Домашние энергетические батончики

Это вкусный и полезный вариант, который легко приготовить дома.

Приготовление

Смешать овсянку, ореховую пасту, мед и сушеные ягоды или кокосовую стружку. Сформировать батончики и держать их в холодильнике.

Польза

Они долго хранятся, обеспечивают сытость и содержат только натуральные ингредиенты.

