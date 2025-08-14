Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня
Киев • УНН
В ритме современной жизни далеко не всегда удается выкроить себе время на полноценный обед, особенно когда работа горит в руках и нет даже времени вверх взглянуть. В связи с этим УНН предлагает пять рецептов приготовления быстрого перекуса, которые не только насытят вас, но и поднимут настроение.
Орехи и сухофрукты: натуральная энергия
Орехи являются прекрасным источником полезных жиров, белков и клетчатки. Сухофрукты, в частности курага, финики или инжир, добавляют сладкого вкуса без рафинированного сахара.
Приготовление
Смешать 30 г орехов (подойдут миндаль, грецкий, кешью) с 30 г сухофруктов. Храните их в небольшом контейнере.
Польза
Такой перекус обеспечит заряд энергии, хорошо насытит и не перегрузит организм калориями, если соблюдать умеренность.
Йогурт с ягодами или семенами
Йогурт является идеальным источником кальция и пробиотиков. Добавление ягод или семян чиа делает перекус еще более питательным.
Приготовление
Выберите натуральный йогурт без сахара. Добавьте горсть свежих или замороженных ягод (черника, малина) и чайную ложку семян чиа или льна.
Польза
Такой вид перекуса улучшает пищеварение и поддерживает ощущение легкости, а также насыщает организм витаминами.
Овощные палочки с хумусом
Свежие овощи, такие как морковь, сельдерей или болгарский перец, прекрасно сочетаются с хумусом (пастой из нута).
Приготовление
Нарежьте овощи на палочки и храните их в контейнере. Хумус можно приготовить самостоятельно или купить готовый в магазине.
Польза
Это низкокалорийный, но питательный перекус, который содержит много витаминов, клетчатку и белки.
Фруктовый салат
Свежие фрукты – это источник природной сладости. Их сочетание в салате делает перекус еще более привлекательным.
Приготовление
Нарежьте яблоко, банан, грушу или любимые сезонные фрукты. Положите их в баночку. По желанию можно добавить каплю лимонного сока, чтобы фрукты не темнели.
Польза
Такой перекус насыщает организм природными витаминами и антиоксидантами, помогая избежать переедания.
Домашние энергетические батончики
Это вкусный и полезный вариант, который легко приготовить дома.
Приготовление
Смешать овсянку, ореховую пасту, мед и сушеные ягоды или кокосовую стружку. Сформировать батончики и держать их в холодильнике.
Польза
Они долго хранятся, обеспечивают сытость и содержат только натуральные ингредиенты.
