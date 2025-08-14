Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
12:57 • 2420 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 9456 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 23328 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 76470 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 45903 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 43860 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 40933 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 38849 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 45439 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 44106 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
43%
756мм
Популярные новости
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 48729 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 56743 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 26590 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 32194 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 8312 просмотра
публикации
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 606 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 8386 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 76469 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 185736 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 158960 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 32264 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 39801 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 61232 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 113816 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 129654 просмотра
Актуальное
Таймс
Старлинк
YouTube
Фокс Ньюс
Вторая мировая война

Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня

Киев • УНН

 • 654 просмотра

УНН предлагает пять рецептов быстрых перекусов для тех, у кого нет времени на полноценный обед. Эти варианты помогут насытить организм и улучшить настроение.

Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня

В ритме современной жизни далеко не всегда удается выкроить себе время на полноценный обед, особенно когда работа горит в руках и нет даже времени вверх взглянуть. В связи с этим УНН предлагает пять рецептов приготовления быстрого перекуса, которые не только насытят вас, но и поднимут настроение.

Орехи и сухофрукты: натуральная энергия

Орехи являются прекрасным источником полезных жиров, белков и клетчатки. Сухофрукты, в частности курага, финики или инжир, добавляют сладкого вкуса без рафинированного сахара.

Приготовление

Смешать 30 г орехов (подойдут миндаль, грецкий, кешью) с 30 г сухофруктов. Храните их в небольшом контейнере.

Польза

Такой перекус обеспечит заряд энергии, хорошо насытит и не перегрузит организм калориями, если соблюдать умеренность.

Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус06.08.2025, 15:01 • 59446 просмотров

Йогурт с ягодами или семенами

Йогурт является идеальным источником кальция и пробиотиков. Добавление ягод или семян чиа делает перекус еще более питательным.

Приготовление

Выберите натуральный йогурт без сахара. Добавьте горсть свежих или замороженных ягод (черника, малина) и чайную ложку семян чиа или льна.

Польза

Такой вид перекуса улучшает пищеварение и поддерживает ощущение легкости, а также насыщает организм витаминами.

Овощные палочки с хумусом

Свежие овощи, такие как морковь, сельдерей или болгарский перец, прекрасно сочетаются с хумусом (пастой из нута).

Приготовление 

Нарежьте овощи на палочки и храните их в контейнере. Хумус можно приготовить самостоятельно или купить готовый в магазине.

Польза

Это низкокалорийный, но питательный перекус, который содержит много витаминов, клетчатку и белки.

Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.2025, 12:24 • 154496 просмотров

Фруктовый салат

Свежие фрукты – это источник природной сладости. Их сочетание в салате делает перекус еще более привлекательным.

Приготовление

Нарежьте яблоко, банан, грушу или любимые сезонные фрукты. Положите их в баночку. По желанию можно добавить каплю лимонного сока, чтобы фрукты не темнели.

Польза

Такой перекус насыщает организм природными витаминами и антиоксидантами, помогая избежать переедания.

Домашние энергетические батончики

Это вкусный и полезный вариант, который легко приготовить дома.

Приготовление 

Смешать овсянку, ореховую пасту, мед и сушеные ягоды или кокосовую стружку. Сформировать батончики и держать их в холодильнике.

Польза

Они долго хранятся, обеспечивают сытость и содержат только натуральные ингредиенты.

Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира07.08.2025, 14:02 • 276017 просмотров

Павел Зинченко

ЛайфхакпубликацииКулинар