Солодко і смачно: топ рецептів тістечок з чаєм матча

Матча – це унікальний розтертий у порошок зелений чай, батькіщиною якого є Японія. Окрім того, що це смачний і корисний напій, матча може використовуватися як компонент до різних страв, зокрема тістечок. Сьогодні УНН поділиться цікавими рецептами солодощів з чаєм матча.

Шу з матча

Інгредієнти:

· 75 г борошна;

· 3 яйця середнього розміру.

Кракелін:

· 50 г холодного вершкового масла;

· 50 г цукру або пудри;

· 50 г борошна;

· 10 г порошку матча.

Крем:

· 300 г молока;

· 3 жовтка;

· 75 г цукру;

· 12 г борошна;

· 10 г кукурудзяного крохмалю;

· 6 г порошку матча;

· 15 г вершкового масла;

· 130 г вершків 33-35%.

Приготування:

1 . Молоко, масло, цукор і сіль довести до кипіння. Додати борошно і заварити. Трохи охолодити і вмішати міксером яйця. Залишити на 30 хв у холодильнику.

2. Для кришечок масло змішати з цукром, борошном та матча до однорідності. Розкатати між двома листами пергаменту і покласти у морозилку. Вирізати вирубкою кружечки d = 5 см. Відсадити тісто і викласти зверху кракелін.

3. Випікати при 200*С перші 10 хв, потім при 180*С ще хвилин 25-30. Для крему заварити жовтки з молоком, борошном, крохмалем та цукром. Додати масло і охолодити. Збити вершки до стійких піків і перемішати до однорідності з заварною основою. Начинити тістечка.

Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів

Матча чізкейк

Інгредієнти:

· 4 яйца;

· 500 г Філадельфія крем сир (кімнатної температури);

· 200-250 г еритритолу (цукрозамінник);

· 250 г жирних сливок;

· 1 ст. л. лимонного соку;

· 100 г кокосової муки;

· 1 ч. л. ванільного екстракту;

· 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

· 2 ст. л. + 1 ст. л. матча порошку;

· трішки солі.

Приготування:

1. Розігріті духовку до 175 градусів. У великій мисці протягом п’яти хвилин змішувати крем-сир і еритритол. Потім додати лимонний сік, яйце, сливки, матча 2 столові ложки, сіль, ваніль, крохмаль. Все добре перемішати до однорідної маси.

2. Перелийте суміш у форму для випічки (я використовувала розмір 19×6,5 см)

3. Дістаньте чізкейк з духовки і дайте йому повністю охолонути, потім поставте його в холодильник. Не діставайте з форми близько чотирьох годин або цілу ніч.

Панакота з чаєм матча

Інгредієнти:

· 4-5 листків - м'ята;

· 200 мл - молоко;

· 150 мл - вершки;

· 40 г - цукор;

· 2 листи - желатин;

· 2 ст. л. - чай ​​матчу;

· 1 ст. л. - ванільний екстракт.

Приготування:

1. Замочити желатин у холодній воді до м'якості. В окремій мисці змішати трохи молока і матчу, збити віночком. Потім налити молоко і добре перемішати.

2. У каструлю налити вершки, матчу молоко, додати цукор, ванільний екстракт, м'яту і довести до кипіння. Вимкнути вогонь.

3. Додати желатин і розмішати до повного розчинення. Процідити суміш. Розлити по формах або в скляних чашках і охолодити протягом 1-2 годин.

Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу

Трюфелі з чаєм матча

Інгредієнти:

· 45 г кокосова стружка (+трохи для посипки);

· 25 г мигдальне борошно;

· 10 г кокосова олія;

· 15 г сироп агави/топінамбура;

· 1 ст. л. чай матча.

Приготування:

1. В блендері змішати всі інгредієнти.

2. Сформуйте кульки. Посипте кокосовою стружкою за бажанням.

3. Після цього десерт треба поставити в холодильник 15 хвилин.

Капкейки з матча і маком

Інгредієнти:

· 110 г борошно;

· 125 г цукор;

· 50 г рослинна олія;

· 1 ч.л чай матчу (порошок);

· 5 г розпушувач;

· 1 шт яйце;

· 80 г молоко;

· 120 г вершкове масло;

· 1/2 ч.л. матчу.

Приготування:

1. Яйце, олію, цукор, кокосове молоко збити міксером. Змішати всі сухі інгредієнти - борошно, розпушувач, сіль та мак. Поєднати обидві маси.

2. Викласти тісто у форми, заповнюючи приблизно на 2/3 висоти. Випікати при температурі 170 хвилин 20-25. Охолодити.

3. Крем: збити вершкове масло, додаючи поступово згущене молоко 60-70 г, а також додати чай матча. Наповнити кондитерський мішок і відсадити шапочки на остиглі капкейки.

До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату