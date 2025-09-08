$41.220.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Солодко і смачно: топ рецептів тістечок з чаєм матча

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Представлено п'ять рецептів десертів з чаєм матча: шу, чізкейк, панакота, трюфелі та капкейки. Описано інгредієнти та покрокові інструкції для кожного десерту.

Солодко і смачно: топ рецептів тістечок з чаєм матча

Матча – це унікальний розтертий у порошок зелений чай, батькіщиною якого є Японія. Окрім того, що це смачний і корисний напій, матча може використовуватися як компонент до різних страв, зокрема тістечок. Сьогодні УНН поділиться цікавими рецептами солодощів з чаєм матча.

Шу з матча

Інгредієнти:

·         75 г борошна;

·         3 яйця середнього розміру.

Кракелін:

·         50 г холодного вершкового масла;

·         50 г цукру або пудри;

·         50 г борошна;

·         10 г порошку матча.

Крем:

·         300 г молока;

·         3 жовтка;

·         75 г цукру;

·         12 г борошна;

·         10 г кукурудзяного крохмалю;

·         6 г порошку матча;

·         15 г вершкового масла;

·         130 г вершків 33-35%.

Приготування:

1 . Молоко, масло, цукор і сіль довести до кипіння. Додати борошно і заварити. Трохи охолодити і вмішати міксером яйця. Залишити на 30 хв у холодильнику.

2. Для кришечок масло змішати з цукром, борошном та матча до однорідності. Розкатати між двома листами пергаменту і покласти у морозилку. Вирізати вирубкою кружечки d = 5 см. Відсадити тісто і викласти зверху кракелін.

3. Випікати при 200*С перші 10 хв, потім при 180*С ще хвилин 25-30. Для крему заварити жовтки з молоком, борошном, крохмалем та цукром. Додати масло і охолодити. Збити вершки до стійких піків і перемішати до однорідності з заварною основою. Начинити тістечка.

Матча чізкейк

Інгредієнти:

·         4 яйца;

·         500 г Філадельфія крем сир (кімнатної температури);

·         200-250 г еритритолу (цукрозамінник);

·         250 г жирних сливок;

·         1 ст. л. лимонного соку;

·         100 г кокосової муки;

·         1 ч. л. ванільного екстракту;

·         2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

·         2 ст. л. + 1 ст. л. матча порошку;

·         трішки солі.

Приготування:

1. Розігріті духовку до 175 градусів. У великій мисці протягом п’яти хвилин змішувати крем-сир і еритритол. Потім додати лимонний сік, яйце, сливки, матча 2 столові ложки, сіль, ваніль, крохмаль. Все добре перемішати до однорідної маси.

2. Перелийте суміш у форму для випічки (я використовувала розмір 19×6,5 см)

3. Дістаньте чізкейк з духовки і дайте йому повністю охолонути, потім поставте його в холодильник. Не діставайте з форми близько чотирьох годин або цілу ніч.

Панакота з чаєм матча

Інгредієнти:

·         4-5 листків - м'ята;

·         200 мл - молоко;

·         150 мл - вершки;

·         40 г - цукор;

·         2 листи - желатин;

·         2 ст. л. - чай ​​матчу;

·         1 ст. л. - ванільний екстракт.

Приготування:

1. Замочити желатин у холодній воді до м'якості. В окремій мисці змішати трохи молока і матчу, збити віночком. Потім налити молоко і добре перемішати.

2. У каструлю налити вершки, матчу молоко, додати цукор, ванільний екстракт, м'яту і довести до кипіння. Вимкнути вогонь.

3. Додати желатин і розмішати до повного розчинення. Процідити суміш. Розлити по формах або в скляних чашках і охолодити протягом 1-2 годин.

Трюфелі з чаєм матча

Інгредієнти:

·         45 г кокосова стружка (+трохи для посипки);

·         25 г мигдальне борошно;

·         10 г кокосова олія;

·         15 г сироп агави/топінамбура;

·         1 ст. л. чай матча.

Приготування:

1. В блендері змішати всі інгредієнти.

2. Сформуйте кульки. Посипте кокосовою стружкою за бажанням.

3. Після цього десерт треба поставити в холодильник 15 хвилин.

Капкейки з матча і маком

Інгредієнти:

·         110 г борошно;

·         125 г цукор;

·         50 г рослинна олія;

·         1 ч.л чай матчу (порошок);

·         5 г розпушувач;

·         1 шт яйце;

·         80 г молоко;

·         120 г вершкове масло;

·         1/2 ч.л. матчу.

Приготування:

1. Яйце, олію, цукор, кокосове молоко збити міксером. Змішати всі сухі інгредієнти - борошно, розпушувач, сіль та мак. Поєднати обидві маси.

2. Викласти тісто у форми, заповнюючи приблизно на 2/3 висоти. Випікати при температурі 170 хвилин 20-25. Охолодити.

3. Крем: збити вершкове масло, додаючи поступово згущене молоко 60-70 г, а також додати чай матча. Наповнити кондитерський мішок і відсадити шапочки на остиглі капкейки.

