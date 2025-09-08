Солодко і смачно: топ рецептів тістечок з чаєм матча
Представлено п'ять рецептів десертів з чаєм матча: шу, чізкейк, панакота, трюфелі та капкейки. Описано інгредієнти та покрокові інструкції для кожного десерту.
Матча – це унікальний розтертий у порошок зелений чай, батькіщиною якого є Японія. Окрім того, що це смачний і корисний напій, матча може використовуватися як компонент до різних страв, зокрема тістечок. Сьогодні УНН поділиться цікавими рецептами солодощів з чаєм матча.
Шу з матча
Інгредієнти:
· 75 г борошна;
· 3 яйця середнього розміру.
Кракелін:
· 50 г холодного вершкового масла;
· 50 г цукру або пудри;
· 50 г борошна;
· 10 г порошку матча.
Крем:
· 300 г молока;
· 3 жовтка;
· 75 г цукру;
· 12 г борошна;
· 10 г кукурудзяного крохмалю;
· 6 г порошку матча;
· 15 г вершкового масла;
· 130 г вершків 33-35%.
Приготування:
1 . Молоко, масло, цукор і сіль довести до кипіння. Додати борошно і заварити. Трохи охолодити і вмішати міксером яйця. Залишити на 30 хв у холодильнику.
2. Для кришечок масло змішати з цукром, борошном та матча до однорідності. Розкатати між двома листами пергаменту і покласти у морозилку. Вирізати вирубкою кружечки d = 5 см. Відсадити тісто і викласти зверху кракелін.
3. Випікати при 200*С перші 10 хв, потім при 180*С ще хвилин 25-30. Для крему заварити жовтки з молоком, борошном, крохмалем та цукром. Додати масло і охолодити. Збити вершки до стійких піків і перемішати до однорідності з заварною основою. Начинити тістечка.
Матча чізкейк
Інгредієнти:
· 4 яйца;
· 500 г Філадельфія крем сир (кімнатної температури);
· 200-250 г еритритолу (цукрозамінник);
· 250 г жирних сливок;
· 1 ст. л. лимонного соку;
· 100 г кокосової муки;
· 1 ч. л. ванільного екстракту;
· 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
· 2 ст. л. + 1 ст. л. матча порошку;
· трішки солі.
Приготування:
1. Розігріті духовку до 175 градусів. У великій мисці протягом п’яти хвилин змішувати крем-сир і еритритол. Потім додати лимонний сік, яйце, сливки, матча 2 столові ложки, сіль, ваніль, крохмаль. Все добре перемішати до однорідної маси.
2. Перелийте суміш у форму для випічки (я використовувала розмір 19×6,5 см)
3. Дістаньте чізкейк з духовки і дайте йому повністю охолонути, потім поставте його в холодильник. Не діставайте з форми близько чотирьох годин або цілу ніч.
Панакота з чаєм матча
Інгредієнти:
· 4-5 листків - м'ята;
· 200 мл - молоко;
· 150 мл - вершки;
· 40 г - цукор;
· 2 листи - желатин;
· 2 ст. л. - чай матчу;
· 1 ст. л. - ванільний екстракт.
Приготування:
1. Замочити желатин у холодній воді до м'якості. В окремій мисці змішати трохи молока і матчу, збити віночком. Потім налити молоко і добре перемішати.
2. У каструлю налити вершки, матчу молоко, додати цукор, ванільний екстракт, м'яту і довести до кипіння. Вимкнути вогонь.
3. Додати желатин і розмішати до повного розчинення. Процідити суміш. Розлити по формах або в скляних чашках і охолодити протягом 1-2 годин.
Трюфелі з чаєм матча
Інгредієнти:
· 45 г кокосова стружка (+трохи для посипки);
· 25 г мигдальне борошно;
· 10 г кокосова олія;
· 15 г сироп агави/топінамбура;
· 1 ст. л. чай матча.
Приготування:
1. В блендері змішати всі інгредієнти.
2. Сформуйте кульки. Посипте кокосовою стружкою за бажанням.
3. Після цього десерт треба поставити в холодильник 15 хвилин.
Капкейки з матча і маком
Інгредієнти:
· 110 г борошно;
· 125 г цукор;
· 50 г рослинна олія;
· 1 ч.л чай матчу (порошок);
· 5 г розпушувач;
· 1 шт яйце;
· 80 г молоко;
· 120 г вершкове масло;
· 1/2 ч.л. матчу.
Приготування:
1. Яйце, олію, цукор, кокосове молоко збити міксером. Змішати всі сухі інгредієнти - борошно, розпушувач, сіль та мак. Поєднати обидві маси.
2. Викласти тісто у форми, заповнюючи приблизно на 2/3 висоти. Випікати при температурі 170 хвилин 20-25. Охолодити.
3. Крем: збити вершкове масло, додаючи поступово згущене молоко 60-70 г, а також додати чай матча. Наповнити кондитерський мішок і відсадити шапочки на остиглі капкейки.
