До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату

Грецький салат є однією з найпопулярніших страв у світі, яку можна побачити на столі і під час свята, і під час звичайного сімейного обіду. Попри його назву - грецький, існує багато цікавих рецептів приготування цього салату, якими УНН радо поділиться у цьому матеріалі.
Класичний Грецький Салат
Інгредієнти
- Помідори — 3 шт;
- Огірки — 5 шт (невеликого розміру);
- Перець болгарський — 2 шт;
- Ріпчаста цибуля — 1 шт;
- Фета — 250 гр;
- Маслини — на свій смак;
- Оливкова олія — 5 ст. ложок;
- Сік лимона — 1 ст. ложка;
- Сіль, перець та орегано — на свій смак;
Приготування
- Підготувати всі інгредієнти, помити овочі. Нарізати огірки великими шматочками, помідори - на половинки, які потім треба розрізати на п’ять частин;
- Очистити болгарський перець від насіння і порізати
на великі шматки. Цибулю нарізати півкільцями і змішати всі нарізані овочі;
- Змішати сіль, перець, лимонний сік і оливкову олію для заправки. Сир нарізати кубиками розміром приблизно 1-1,5 см. Додайте нарізаний сир, оливки і заправку до овочів. Посипте орегано.
Рецепт грецького салату з бринзою
Інгредієнти
- Бринза — 200 гр;
- Помідори — 1 шт;
- Огірки — 2 шт;
- Листя салату — 3 шт;
- Болгарський перець — 1 шт;
- Маслини — 50 гр;
- Оливкова олія — 45 мл;
- Орегано, лимонний сік, перець і сіль на свій смак.
Приготування
- Підготувати всі інгредієнти, помити овочі. Нарізати помідори кубиками. Нарізати болгарський перець, очистити його від насіння. Огірки нарізати навпіл, а потім на четвертинки. Нарізати бринзу кубиками 1-1,5 см;
- Цибулю нарізати півкільцями, а маслини — кільцями. Листя салату нарізати на дрібні шматочки;
- Змішати овочі в мисці, додати лимонний сік, маслини, цибулю і бринзу. Додати спеції, оливкову олію і перемішати.
Салат з фетаксою
Інгредієнти
- Помідори — 2 шт;
- Огірки — 2 шт;
- Сир фетакса — 200 гр;
- Листя салату — 3 шт;
- Маслини — 50 гр;
- Оливкова олія — 4 ст. ложки;
- Зелень — на свій смак;
- Сіль — на свій смак.
Приготування
- Помити овочі, підготувати інгредієнти. Нарізати помідори, огірки і сир на кубики;
- Листя салату крупно нарізати або розірвати руками. Змішати всі інгредієнти в мисці, додати маслини та оливкову олію;
- Додати сіль і зелень на свій смак, перемішати.
Грецький салат з куркою
Інгредієнти
- Куряче філе — 300 гр (запечене або відварне);
- Помідори — 2 шт;
- Сир Фета — 150 гр;
- Огірки — 2 шт;
- Ріпчаста цибуля — 1 шт;
- Оливки — 50 гр;
- Часник — 1 зубчик;
- Лимонний сік — 20 гр;
- Оливкова олія — 4 ст. ложки;
- Сіль — на свій смак.
Приготування
- Листя салату розірвати на невеликі шматки руками.
Цибулю нарізати півкільцями. Огірки нарізати кільцями, потім на четвертинки;
- Помідори нарізати шматочками. Змішати овочі в мисці,
заправити оливковою олією з лимонним соком і часником;
- Курячу грудку нарізати великими шматками, додати зверху. Додати кубики фети та оливки, перемішати. Додати сіль на свій смак.
Моцарела у грецькому салаті
Інгредієнти
- Моцарела — 150 гр;
- Помідори — 2 шт;
- Огірки — 2 шт;
- Болгарський перець — 1-2 шт;
- Листя салату — 2-3 шт;
- Ріпчаста цибуля — 1 шт;
- Маслини без кісточок;
- Лимонний сік — 30 гр;
- Сіль, зелень, спеції — на свій смак.
Приготування
- Нарізати моцарелу товстими кружечками. Помідори
очистити від шкірки і нарізати великими шматками. Покришити огірки на невеликі частинки;
- Ріжемо кубиками болгарський перець. Нарізати
ріпчасту цибулю кільцями. Розірвати листя руками або нарізати на шматочки;
- Змішати всі овочі з сиром. Заправити оливковою
олією, змішати з лимонним соком, зеленню і спеціями. Посолити на свій смак.
