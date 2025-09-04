До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату

Грецький салат є однією з найпопулярніших страв у світі, яку можна побачити на столі і під час свята, і під час звичайного сімейного обіду. Попри його назву - грецький, існує багато цікавих рецептів приготування цього салату, якими УНН радо поділиться у цьому матеріалі.

Класичний Грецький Салат

Інгредієнти

Помідори — 3 шт;

Огірки — 5 шт (невеликого розміру);

Перець болгарський — 2 шт;

Ріпчаста цибуля — 1 шт;

Фета — 250 гр;

Маслини — на свій смак;

Оливкова олія — 5 ст. ложок;

Сік лимона — 1 ст. ложка;

Сіль, перець та орегано — на свій смак;

Приготування

Підготувати всі інгредієнти, помити овочі. Нарізати огірки великими шматочками, помідори - на половинки, які потім треба розрізати на п’ять частин;

Очистити болгарський перець від насіння і порізати на великі шматки. Цибулю нарізати півкільцями і змішати всі нарізані овочі;

Змішати сіль, перець, лимонний сік і оливкову олію для заправки. Сир нарізати кубиками розміром приблизно 1-1,5 см. Додайте нарізаний сир, оливки і заправку до овочів. Посипте орегано.

Рецепт грецького салату з бринзою

Інгредієнти

Бринза — 200 гр;

Помідори — 1 шт;

Огірки — 2 шт;

Листя салату — 3 шт;

Болгарський перець — 1 шт;

Маслини — 50 гр;

Оливкова олія — 45 мл;

Орегано, лимонний сік, перець і сіль на свій смак.

Приготування

Підготувати всі інгредієнти, помити овочі. Нарізати помідори кубиками. Нарізати болгарський перець, очистити його від насіння. Огірки нарізати навпіл, а потім на четвертинки. Нарізати бринзу кубиками 1-1,5 см;

Цибулю нарізати півкільцями, а маслини — кільцями. Листя салату нарізати на дрібні шматочки;

Змішати овочі в мисці, додати лимонний сік, маслини, цибулю і бринзу. Додати спеції, оливкову олію і перемішати.

Салат з фетаксою

Інгредієнти

Помідори — 2 шт;

Огірки — 2 шт;

Сир фетакса — 200 гр;

Листя салату — 3 шт;

Маслини — 50 гр;

Оливкова олія — 4 ст. ложки;

Зелень — на свій смак;

Сіль — на свій смак.

Приготування

Помити овочі, підготувати інгредієнти. Нарізати помідори, огірки і сир на кубики;

Листя салату крупно нарізати або розірвати руками. Змішати всі інгредієнти в мисці, додати маслини та оливкову олію;

Додати сіль і зелень на свій смак, перемішати.

Грецький салат з куркою

Інгредієнти

Куряче філе — 300 гр (запечене або відварне);

Помідори — 2 шт;

Сир Фета — 150 гр;

Огірки — 2 шт;

Ріпчаста цибуля — 1 шт;

Оливки — 50 гр;

Часник — 1 зубчик;

Лимонний сік — 20 гр;

Оливкова олія — 4 ст. ложки;

Сіль — на свій смак.

Приготування

Листя салату розірвати на невеликі шматки руками. Цибулю нарізати півкільцями. Огірки нарізати кільцями, потім на четвертинки;

Помідори нарізати шматочками. Змішати овочі в мисці, заправити оливковою олією з лимонним соком і часником;

Курячу грудку нарізати великими шматками, додати зверху. Додати кубики фети та оливки, перемішати. Додати сіль на свій смак.

Моцарела у грецькому салаті

Інгредієнти

Моцарела — 150 гр;

Помідори — 2 шт;

Огірки — 2 шт;

Болгарський перець — 1-2 шт;

Листя салату — 2-3 шт;

Ріпчаста цибуля — 1 шт;

Маслини без кісточок;

Лимонний сік — 30 гр;

Сіль, зелень, спеції — на свій смак.

Приготування

Нарізати моцарелу товстими кружечками. Помідори очистити від шкірки і нарізати великими шматками. Покришити огірки на невеликі частинки;

Ріжемо кубиками болгарський перець. Нарізати ріпчасту цибулю кільцями. Розірвати листя руками або нарізати на шматочки;

Змішати всі овочі з сиром. Заправити оливковою олією, змішати з лимонним соком, зеленню і спеціями. Посолити на свій смак.

