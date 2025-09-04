$41.370.01
Рада може відновити трансляції засідань вже 4 вересня: що відомо
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марселу Ребелу де Соза
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Париж
Куп'янськ
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Зіркові прем'єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025
Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч
Фейкові новини
Шахед-136
The Washington Post
Tesla Model Y
BFM TV

До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату

Київ • УНН

 • 344 перегляди

УНН ділиться п'ятьма рецептами грецького салату, включаючи класичний варіант, з бринзою, фетаксою, куркою та моцарелою. Кожен рецепт містить детальний перелік інгредієнтів та покрокову інструкцію приготування.

До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату

Грецький салат є однією з найпопулярніших страв у світі, яку можна побачити на столі і під час свята, і під час звичайного сімейного обіду. Попри його назву - грецький, існує багато цікавих рецептів приготування цього салату, якими УНН радо поділиться у цьому матеріалі.

Класичний Грецький Салат

Інгредієнти

  • Помідори — 3 шт;
    • Огірки — 5 шт (невеликого розміру);
      • Перець болгарський — 2 шт;
        • Ріпчаста цибуля — 1 шт;
          • Фета — 250 гр;
            • Маслини — на свій смак;
              • Оливкова олія — 5 ст. ложок;
                • Сік лимона — 1 ст. ложка;
                  • Сіль, перець та орегано — на свій смак;

                    Приготування

                    • Підготувати всі інгредієнти, помити овочі. Нарізати огірки великими шматочками, помідори - на половинки, які потім треба розрізати на п’ять частин;
                      • Очистити болгарський перець від насіння і порізати на великі шматки. Цибулю нарізати півкільцями і змішати всі нарізані овочі;
                        • Змішати сіль, перець, лимонний сік і оливкову олію для заправки. Сир нарізати кубиками розміром приблизно 1-1,5 см. Додайте нарізаний сир, оливки і заправку до овочів. Посипте орегано.

                          Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу

                          Рецепт грецького салату з бринзою

                          Інгредієнти

                          • Бринза — 200 гр;
                            • Помідори — 1 шт;
                              • Огірки — 2 шт;
                                • Листя салату — 3 шт;
                                  • Болгарський перець — 1 шт;
                                    • Маслини — 50 гр;
                                      • Оливкова олія — 45 мл;
                                        • Орегано, лимонний сік, перець і сіль на свій смак.

                                          Приготування

                                          • Підготувати всі інгредієнти, помити овочі. Нарізати помідори кубиками. Нарізати болгарський перець, очистити його від насіння. Огірки нарізати навпіл, а потім на четвертинки. Нарізати бринзу кубиками 1-1,5 см;
                                            • Цибулю нарізати півкільцями, а маслини — кільцями. Листя салату нарізати на дрібні шматочки;
                                              • Змішати овочі в мисці, додати лимонний сік, маслини, цибулю і бринзу. Додати спеції, оливкову олію і перемішати.

                                                Салат з фетаксою

                                                Інгредієнти

                                                • Помідори — 2 шт;
                                                  • Огірки — 2 шт;
                                                    • Сир фетакса — 200 гр;
                                                      • Листя салату — 3 шт;
                                                        • Маслини — 50 гр;
                                                          • Оливкова олія — 4 ст. ложки;
                                                            • Зелень — на свій смак;
                                                              • Сіль — на свій смак.

                                                                Приготування

                                                                • Помити овочі, підготувати інгредієнти. Нарізати помідори, огірки і сир на кубики;
                                                                  • Листя салату крупно нарізати або розірвати руками. Змішати всі інгредієнти в мисці, додати маслини та оливкову олію;
                                                                    • Додати сіль і зелень на свій смак, перемішати.

                                                                      День українського сала та любителів бананів: що ще сьогодні святкують у світі

                                                                      Грецький салат з куркою

                                                                      Інгредієнти

                                                                      • Куряче філе — 300 гр (запечене або відварне);
                                                                        • Помідори — 2 шт;
                                                                          • Сир Фета — 150 гр;
                                                                            • Огірки — 2 шт;
                                                                              • Ріпчаста цибуля — 1 шт;
                                                                                • Оливки — 50 гр;
                                                                                  • Часник — 1 зубчик;
                                                                                    • Лимонний сік — 20 гр;
                                                                                      • Оливкова олія — 4 ст. ложки;
                                                                                        • Сіль — на свій смак.

                                                                                          Приготування

                                                                                          • Листя салату розірвати на невеликі шматки руками. Цибулю нарізати півкільцями. Огірки нарізати кільцями, потім на четвертинки;
                                                                                            • Помідори нарізати шматочками. Змішати овочі в мисці, заправити оливковою олією з лимонним соком і часником;
                                                                                              • Курячу грудку нарізати великими шматками, додати зверху. Додати кубики фети та оливки, перемішати. Додати сіль на свій смак.

                                                                                                 Моцарела у грецькому салаті

                                                                                                Інгредієнти

                                                                                                • Моцарела — 150 гр;
                                                                                                  • Помідори — 2 шт;
                                                                                                    • Огірки — 2 шт;
                                                                                                      • Болгарський перець — 1-2 шт;
                                                                                                        • Листя салату — 2-3 шт;
                                                                                                          • Ріпчаста цибуля — 1 шт;
                                                                                                            • Маслини без кісточок;
                                                                                                              • Лимонний сік — 30 гр;
                                                                                                                • Сіль, зелень, спеції — на свій смак.

                                                                                                                  Приготування

                                                                                                                  • Нарізати моцарелу товстими кружечками. Помідори очистити від шкірки і нарізати великими шматками. Покришити огірки на невеликі частинки;
                                                                                                                    • Ріжемо кубиками болгарський перець. Нарізати ріпчасту цибулю кільцями. Розірвати листя руками або нарізати на шматочки;
                                                                                                                      • Змішати всі овочі з сиром. Заправити оливковою олією, змішати з лимонним соком, зеленню і спеціями. Посолити на свій смак.

                                                                                                                        Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені

                                                                                                                        Павло Зінченко

