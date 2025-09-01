Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
09:15 • 12214 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 10198 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 18337 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 27268 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 27999 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 27439 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 24411 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21568 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52794 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89906 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.5м/с
43%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 42204 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 42063 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 28947 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 26605 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 19130 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 76 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 18338 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 27269 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 27999 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 27439 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 120263 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 252168 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 274688 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 271208 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 250439 перегляди
Актуальне
Мі-8
Фейкові новини
The Times
ChatGPT
С-300

Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу

Київ • УНН

 • 78 перегляди

УНН пропонує топ рецептів домашнього майонезу, включаючи варіанти з цілим яйцем, без гірчиці, без яєць та пісний на аквафабі. Доступні детальні інструкції та перелік інгредієнтів для кожного рецепту.

Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу

Майонез є невід’ємною частиною багатьох страв і використовується під готування їжі у багатьох країнах світу. Для тих, хто хоче урізноманітнити своє харчування, УНН підготував топ рецептів домашнього майонезу, які будуть до смаку навіть найвибагливішим гурманам.

Домашній майонез з цілого яйця

Інгредієнти

  • яйце - 1 шт.;
    • олія - 350 мл;
      • сіль - 1 ч. л.;
        • цукор - 2 ч. л.;
          • гірчиця - 1 ч. л.;
            • сік лимона - 1 ч. л.

              Приготування

              Необхідно змішати яйце, сіль, цукор і гірчицю, а також додати до цієї суміші олію. Акуратно збити масу блендером. Коли маса стане білою і густою, додайте лимонний сік і знову збийте.

              Домашній майонез з гірчицею і лимонним соком

              Інгредієнти

              • яєчні жовтки - 2 шт.;
                • олія - 300 мл;
                  • сметана - 100 г;
                    • гірчиця - 1 ч. л.;
                      • лимонний сік - 1 ч. л.;
                        • сіль - за смаком.

                          Приготування

                          Треба збити жовтки з гірчицею. Додати лимонний сік і, продовжуючи збивати, тонкою цівкою влити половину олії. Потім, чергуючи, додати сметану і другу половину олії. Продовжувати збивати до потрібної консистенції. Посолити за смаком і знову перемішайте.

                          Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу26.08.25, 17:05 • 93436 переглядiв

                          Домашній майонез без гірчиці

                          Інгредієнти

                          • яєчні жовтки - 2 шт.;
                            • олія - 150 мл;
                              • сіль - 1/2 ч. л.;
                                • цукор - 1/2 ч. л.;
                                  • оцет 9% або яблучний 6% - 1/2 ч. л.

                                    Приготування

                                    Змішати жовтки, сіль, цукор і оцет. Влити олію й акуратно збити масу блендером до однорідності та потрібної консистенції.

                                    Домашній майонез без яєць

                                    Інгредієнти

                                    • молоко - 150 мл;
                                      • олія - 300 мл;
                                        • гірчиця - 2 ч. л.;
                                          • лимонний сік - 2 ч. л.;
                                            • сіль - 1/2 ч. л.

                                              Змішати молоко та олію. Акуратно збити, щоб вийшла густа маса. Додати гірчицю, лимонний сік і сіль. Ще раз збийте до однорідності.

                                              Пісний майонез на аквафабі

                                              Інгредієнти

                                              • аквафаба - 3 ст. л.;
                                                • олія - 150 мл;
                                                  • гірчиця - 1 ч. л.;
                                                    • лимонний сік - за смаком;
                                                      • сіль - за смаком;
                                                        • цукор або мед - 1 ч. л.

                                                          Приготування

                                                          Аквафаба - це рідина, яка залишається після варіння бобових (квасолі, гороху, нуту, сочевиці), а також рідина з-під консервованого зеленого горошку або білої квасолі. Варто змішати аквафабу, гірчицю і мед. Тонкою цівкою влити олію, продовжуючи збивати. Додати сік лимона, посолити і ще раз збити до однорідності.

                                                          Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені25.08.25, 17:18 • 204185 переглядiв

                                                          Павло Зінченко

                                                          ЛайфхакиПублікаціїКулінар