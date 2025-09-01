Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу

Майонез є невід’ємною частиною багатьох страв і використовується під готування їжі у багатьох країнах світу. Для тих, хто хоче урізноманітнити своє харчування, УНН підготував топ рецептів домашнього майонезу, які будуть до смаку навіть найвибагливішим гурманам.

Домашній майонез з цілого яйця

Інгредієнти

яйце - 1 шт.;

олія - 350 мл;

сіль - 1 ч. л.;

цукор - 2 ч. л.;

гірчиця - 1 ч. л.;

сік лимона - 1 ч. л.

Приготування

Необхідно змішати яйце, сіль, цукор і гірчицю, а також додати до цієї суміші олію. Акуратно збити масу блендером. Коли маса стане білою і густою, додайте лимонний сік і знову збийте.

Домашній майонез з гірчицею і лимонним соком

Інгредієнти

яєчні жовтки - 2 шт.;

олія - 300 мл;

сметана - 100 г;

гірчиця - 1 ч. л.;

лимонний сік - 1 ч. л.;

сіль - за смаком.

Приготування

Треба збити жовтки з гірчицею. Додати лимонний сік і, продовжуючи збивати, тонкою цівкою влити половину олії. Потім, чергуючи, додати сметану і другу половину олії. Продовжувати збивати до потрібної консистенції. Посолити за смаком і знову перемішайте.

Домашній майонез без гірчиці

Інгредієнти

яєчні жовтки - 2 шт.;

олія - 150 мл;

сіль - 1/2 ч. л.;

цукор - 1/2 ч. л.;

оцет 9% або яблучний 6% - 1/2 ч. л.

Приготування

Змішати жовтки, сіль, цукор і оцет. Влити олію й акуратно збити масу блендером до однорідності та потрібної консистенції.

Домашній майонез без яєць

Інгредієнти

молоко - 150 мл;

олія - 300 мл;

гірчиця - 2 ч. л.;

лимонний сік - 2 ч. л.;

сіль - 1/2 ч. л.

Змішати молоко та олію. Акуратно збити, щоб вийшла густа маса. Додати гірчицю, лимонний сік і сіль. Ще раз збийте до однорідності.

Пісний майонез на аквафабі

Інгредієнти

аквафаба - 3 ст. л.;

олія - 150 мл;

гірчиця - 1 ч. л.;

лимонний сік - за смаком;

сіль - за смаком;

цукор або мед - 1 ч. л.

Приготування

Аквафаба - це рідина, яка залишається після варіння бобових (квасолі, гороху, нуту, сочевиці), а також рідина з-під консервованого зеленого горошку або білої квасолі. Варто змішати аквафабу, гірчицю і мед. Тонкою цівкою влити олію, продовжуючи збивати. Додати сік лимона, посолити і ще раз збити до однорідності.

