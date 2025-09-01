Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
УНН пропонує топ рецептів домашнього майонезу, включаючи варіанти з цілим яйцем, без гірчиці, без яєць та пісний на аквафабі. Доступні детальні інструкції та перелік інгредієнтів для кожного рецепту.
Майонез є невід’ємною частиною багатьох страв і використовується під готування їжі у багатьох країнах світу. Для тих, хто хоче урізноманітнити своє харчування, УНН підготував топ рецептів домашнього майонезу, які будуть до смаку навіть найвибагливішим гурманам.
Домашній майонез з цілого яйця
Інгредієнти
- яйце - 1 шт.;
- олія - 350 мл;
- сіль - 1 ч. л.;
- цукор - 2 ч. л.;
- гірчиця - 1 ч. л.;
- сік лимона - 1 ч. л.
Приготування
Необхідно змішати яйце, сіль, цукор і гірчицю, а також додати до цієї суміші олію. Акуратно збити масу блендером. Коли маса стане білою і густою, додайте лимонний сік і знову збийте.
Домашній майонез з гірчицею і лимонним соком
Інгредієнти
- яєчні жовтки - 2 шт.;
- олія - 300 мл;
- сметана - 100 г;
- гірчиця - 1 ч. л.;
- лимонний сік - 1 ч. л.;
- сіль - за смаком.
Приготування
Треба збити жовтки з гірчицею. Додати лимонний сік і, продовжуючи збивати, тонкою цівкою влити половину олії. Потім, чергуючи, додати сметану і другу половину олії. Продовжувати збивати до потрібної консистенції. Посолити за смаком і знову перемішайте.
Домашній майонез без гірчиці
Інгредієнти
- яєчні жовтки - 2 шт.;
- олія - 150 мл;
- сіль - 1/2 ч. л.;
- цукор - 1/2 ч. л.;
- оцет 9% або яблучний 6% - 1/2 ч. л.
Приготування
Змішати жовтки, сіль, цукор і оцет. Влити олію й акуратно збити масу блендером до однорідності та потрібної консистенції.
Домашній майонез без яєць
Інгредієнти
- молоко - 150 мл;
- олія - 300 мл;
- гірчиця - 2 ч. л.;
- лимонний сік - 2 ч. л.;
- сіль - 1/2 ч. л.
Змішати молоко та олію. Акуратно збити, щоб вийшла густа маса. Додати гірчицю, лимонний сік і сіль. Ще раз збийте до однорідності.
Пісний майонез на аквафабі
Інгредієнти
- аквафаба - 3 ст. л.;
- олія - 150 мл;
- гірчиця - 1 ч. л.;
- лимонний сік - за смаком;
- сіль - за смаком;
- цукор або мед - 1 ч. л.
Приготування
Аквафаба - це рідина, яка залишається після варіння бобових (квасолі, гороху, нуту, сочевиці), а також рідина з-під консервованого зеленого горошку або білої квасолі. Варто змішати аквафабу, гірчицю і мед. Тонкою цівкою влити олію, продовжуючи збивати. Додати сік лимона, посолити і ще раз збити до однорідності.
