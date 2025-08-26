Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
Картопля, що походить з Америки, стала основою для національних страв по всьому світу. УНН пропонує п'ять оригінальних рецептів з картоплі, включаючи іспанську тортилью та човники з грибами.
Картопля прибула до Європи з американського континенту. З тих пір вона набула популярності по всьому світу і ледь не в кожній країні національна кухня має свою особливу страву з картоплі. Сьогодні УНН поділиться з вами п’ятьма цікавими та оригінальними рецептами, в яких фігурує картопля.
Іспанська картопляна тортилья
Інгредієнти
• 5–6 яєць;
• 6–7 середніх картоплин;
• головка ріпчастої цибулі;
• 1–2 зубчики часнику;
• оливкова олія (можна замінити соняшниковою);
• сіль, перець на смак.
Приготування
- Картоплю відварити в підсоленій воді з лавровим листком. У пательні на добре розігрітій олії трохи підрум’янити дрібно порізані часник і цибулю.
- Готову картоплю зцідити та потовкти на пюре. Яйця солити та перчити, збивати вінчиком.
- Змішати картоплю з часниково-цибулевою засмажкою та збитими яйцями, добре перемішати. Суміш перекласти в сковороду та підсмажити на олії з обох боків. Подавати можна із зеленню, помідорами та м’ясними продуктами.
Човники картопляні з начинкою з грибів
Інгредієнти
• 6 великих картоплин;
• 200 г печериць (глив);
• 100 г твердого сиру;
• велика цибулина;
• 150 г вершкового масла;
• сіль і чорний перець на смак.
Приготування
- Картоплю треба добре помити щіточкою та відварити в кожушках. Поки варяться картоплини, можна готувати гриби. Треба нарізати їх невеликими пластинками та разом із цибулею обсмажувати на вершковому маслі. Солити та перчити на смак.
- Готову картоплю розрізати на дві частини, вийняти серединку. В отримані човники покласти грибну начинку, посипати тертим сиром і поставити в розігріту духовку на 10 хвилин.
- Човники викласти на велике блюдо з листям салату.
"Трояндочки" з начинкою з фаршу
Інгредієнти
• 400 г фаршу;
• 800 г картоплі;
• 1–2 цибулини;
• 100 г вершкового масла;
• 2 жовтки;
• 100 г сиру;
• приправи — чорний перець, мускатний горіх, сухий часник;
• сіль.
Приготування
- Почистити картоплю та варити в дещо підсоленій воді. Для аромату покласти лавровий лист. Цибулю порізати дрібними кубиками, тушкувати в олії до м’якості. Додати до цибулі фарш, посолити та поперчити.
- Смажити до готовності м’ясо. У даному рецепті фарш із курки, проте можна використати і інший. Наприклад зі свинини або індички.
- Картоплю розминати на пюре, додати вершкове масло, натертий сир, приправи та жовтки. Ретельно перемішати. Готове пюре перекладаємо в кондитерський шприц.
- Деко встелити папером для випічки та видавити зі шприца картопляні кошики. Спочатку робити основу, потім всередину кладемо фарш і зверху закриваємо пюре. Запікати в духовці 10 хвилин за температури 200 градусів у режимі «Гриль».
Рагу з кабачків і картоплі
Інгредієнти
• 5 великих картоплин;
• цибулина;
• великий кабачок;
• 2–3 помідори;
• солодкий перець;
• середня морква;
• часник;
• сіль і перець.
Приготування
- Овочі помити, почистити і готувати наступним чином: моркву потерти на тертці, цибулю дрібно порізати, картоплю та кабачок нарізати кубиками. Цибулю з морквою обсмажувати на олії. Коли овочі стануть м’якими, додати кабачок і солодкий перець. Тушкувати 2–3 хвилини.
- Знімати з помідорів шкірку, порізати кубиками або потерти на тертці разом із часником. Додати до овочів.
- У каструлі з товстим дном злегка обсмажуємо картоплю. Покласти овочі з заправкою, підливати трохи води та тушкувати рагу під закритою кришкою 20 хвилин. Посолити та поперчити на смак. Подати із зеленню.
Картопляні кульки з сиром
Інгредієнти
• 700 г картоплі;
• 250 г сиру;
• яйця;
• 2 столові ложки борошна;
• дрібка солі та сушеної паприки;
• сухарі для панірування;
• часник;
• рослинна олія.
Приготування
- Готувати сухе картопляне пюре без масла та молока. Твердий сир нарізати кубиками по 1 см.
- Покласти в пюре яйце та борошно, додати для смаку подрібнений часник і паприку. Ретельно перемішати та формувати невеликі кульки. У центр кожної кульки покласти кубик сиру.
- В окремому посуді збити яйця для кляру. Картопляні кульки занурювати в кляр, потім у сухарі та смажимо в олії до золотавої скоринки.
- Готові кульки викладаємо на рушник, подаємо, поки гарячі.
