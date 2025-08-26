Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу

Картопля прибула до Європи з американського континенту. З тих пір вона набула популярності по всьому світу і ледь не в кожній країні національна кухня має свою особливу страву з картоплі. Сьогодні УНН поділиться з вами п’ятьма цікавими та оригінальними рецептами, в яких фігурує картопля.

Іспанська картопляна тортилья

Інгредієнти

• 5–6 яєць;

• 6–7 середніх картоплин;

• головка ріпчастої цибулі;

• 1–2 зубчики часнику;

• оливкова олія (можна замінити соняшниковою);

• сіль, перець на смак.

Приготування

Картоплю відварити в підсоленій воді з лавровим листком. У пательні на добре розігрітій олії трохи підрум’янити дрібно порізані часник і цибулю. Готову картоплю зцідити та потовкти на пюре. Яйця солити та перчити, збивати вінчиком. Змішати картоплю з часниково-цибулевою засмажкою та збитими яйцями, добре перемішати. Суміш перекласти в сковороду та підсмажити на олії з обох боків. Подавати можна із зеленню, помідорами та м’ясними продуктами.

Човники картопляні з начинкою з грибів

Інгредієнти

• 6 великих картоплин;

• 200 г печериць (глив);

• 100 г твердого сиру;

• велика цибулина;

• 150 г вершкового масла;

• сіль і чорний перець на смак.

Приготування

Картоплю треба добре помити щіточкою та відварити в кожушках. Поки варяться картоплини, можна готувати гриби. Треба нарізати їх невеликими пластинками та разом із цибулею обсмажувати на вершковому маслі. Солити та перчити на смак. Готову картоплю розрізати на дві частини, вийняти серединку. В отримані човники покласти грибну начинку, посипати тертим сиром і поставити в розігріту духовку на 10 хвилин. Човники викласти на велике блюдо з листям салату.

"Трояндочки" з начинкою з фаршу

Інгредієнти

• 400 г фаршу;

• 800 г картоплі;

• 1–2 цибулини;

• 100 г вершкового масла;

• 2 жовтки;

• 100 г сиру;

• приправи — чорний перець, мускатний горіх, сухий часник;

• сіль.

Приготування

Почистити картоплю та варити в дещо підсоленій воді. Для аромату покласти лавровий лист. Цибулю порізати дрібними кубиками, тушкувати в олії до м’якості. Додати до цибулі фарш, посолити та поперчити. Смажити до готовності м’ясо. У даному рецепті фарш із курки, проте можна використати і інший. Наприклад зі свинини або індички. Картоплю розминати на пюре, додати вершкове масло, натертий сир, приправи та жовтки. Ретельно перемішати. Готове пюре перекладаємо в кондитерський шприц. Деко встелити папером для випічки та видавити зі шприца картопляні кошики. Спочатку робити основу, потім всередину кладемо фарш і зверху закриваємо пюре. Запікати в духовці 10 хвилин за температури 200 градусів у режимі «Гриль».

Рагу з кабачків і картоплі

Інгредієнти

• 5 великих картоплин;

• цибулина;

• великий кабачок;

• 2–3 помідори;

• солодкий перець;

• середня морква;

• часник;

• сіль і перець.

Приготування

Овочі помити, почистити і готувати наступним чином: моркву потерти на тертці, цибулю дрібно порізати, картоплю та кабачок нарізати кубиками. Цибулю з морквою обсмажувати на олії. Коли овочі стануть м’якими, додати кабачок і солодкий перець. Тушкувати 2–3 хвилини. Знімати з помідорів шкірку, порізати кубиками або потерти на тертці разом із часником. Додати до овочів. У каструлі з товстим дном злегка обсмажуємо картоплю. Покласти овочі з заправкою, підливати трохи води та тушкувати рагу під закритою кришкою 20 хвилин. Посолити та поперчити на смак. Подати із зеленню.

Картопляні кульки з сиром

Інгредієнти

• 700 г картоплі;

• 250 г сиру;

• яйця;

• 2 столові ложки борошна;

• дрібка солі та сушеної паприки;

• сухарі для панірування;

• часник;

• рослинна олія.

Приготування

Готувати сухе картопляне пюре без масла та молока. Твердий сир нарізати кубиками по 1 см. Покласти в пюре яйце та борошно, додати для смаку подрібнений часник і паприку. Ретельно перемішати та формувати невеликі кульки. У центр кожної кульки покласти кубик сиру. В окремому посуді збити яйця для кляру. Картопляні кульки занурювати в кляр, потім у сухарі та смажимо в олії до золотавої скоринки. Готові кульки викладаємо на рушник, подаємо, поки гарячі.

