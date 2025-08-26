$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 1102 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
Эксклюзив
12:42 • 19787 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 49591 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 27561 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 47944 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 26678 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 108856 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 54358 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 53140 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176746 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 1796 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

Картофель, происходящий из Америки, стал основой для национальных блюд по всему миру. УНН предлагает пять оригинальных рецептов из картофеля, включая испанскую тортилью и лодочки с грибами.

Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола

Картофель прибыл в Европу с американского континента. С тех пор он приобрел популярность по всему миру, и едва ли не в каждой стране национальная кухня имеет свое особое блюдо из картофеля. Сегодня УНН поделится с вами пятью интересными и оригинальными рецептами, в которых фигурирует картофель. 

Испанская картофельная тортилья 

Ингредиенты

• 5–6 яиц;

• 6–7 средних картофелин;

• головка репчатого лука;

• 1–2 зубчика чеснока;

• оливковое масло (можно заменить подсолнечным);

• соль, перец по вкусу.

Приготовление

  1. Картофель отварить в подсоленной воде с лавровым листом. В сковороде на хорошо разогретом масле немного подрумянить мелко порезанные чеснок и лук.
    1. Готовый картофель сцедить и растолочь в пюре. Яйца солить и перчить, взбивать венчиком.
      1. Смешать картофель с чесночно-луковой зажаркой и взбитыми яйцами, хорошо перемешать. Смесь переложить в сковороду и поджарить на масле с обеих сторон. Подавать можно с зеленью, помидорами и мясными продуктами.

        Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня14.08.25, 16:14 • 120324 просмотра

        Лодки картофельные с начинкой из грибов

        Ингредиенты

        • 6 крупных картофелин;

        • 200 г шампиньонов (вешенок);

        • 100 г твердого сыра;

        • большая луковица;

        • 150 г сливочного масла;

        • соль и черный перец по вкусу.

        Приготовление

        1. Картофель нужно хорошо помыть щеточкой и отварить в мундире. Пока варятся картофелины, можно готовить грибы. Нужно нарезать их небольшими пластинками и вместе с луком обжаривать на сливочном масле. Солить и перчить по вкусу.
          1. Готовый картофель разрезать на две части, вынуть серединку. В полученные лодочки положить грибную начинку, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую духовку на 10 минут.
            1. Лодочки выложить на большое блюдо с листьями салата.

              "Розочки" с начинкой из фарша 

              Ингредиенты

              • 400 г фарша;

              • 800 г картофеля;

              • 1–2 луковицы;

              • 100 г сливочного масла;

              • 2 желтка;

              • 100 г сыра;

              • приправы — черный перец, мускатный орех, сушеный чеснок;

              • соль.

              Приготовление

              1. Почистить картофель и варить в слегка подсоленной воде. Для аромата положить лавровый лист. Лук порезать мелкими кубиками, тушить в масле до мягкости. Добавить к луку фарш, посолить и поперчить.
                1. Жарить до готовности мясо. В данном рецепте фарш из курицы, однако можно использовать и другой. Например из свинины или индейки.
                  1. Картофель размять в пюре, добавить сливочное масло, натертый сыр, приправы и желтки. Тщательно перемешать. Готовое пюре перекладываем в кондитерский шприц.
                    1. Противень застелить бумагой для выпечки и выдавить из шприца картофельные корзинки. Сначала делать основу, затем внутрь кладем фарш и сверху закрываем пюре. Запекать в духовке 10 минут при температуре 200 градусов в режиме «Гриль».

                      Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов22.08.25, 18:31 • 51346 просмотров

                      Рагу из кабачков и картофеля

                      Ингредиенты

                      • 5 крупных картофелин;

                      • луковица;

                      • крупный кабачок;

                      • 2–3 помидора;

                      • сладкий перец;

                      • средняя морковь;

                      • чеснок;

                      • соль и перец.

                      Приготовление

                      1. Овощи помыть, почистить и готовить следующим образом: морковь потереть на терке, лук мелко порезать, картофель и кабачок нарезать кубиками. Лук с морковью обжаривать на масле. Когда овощи станут мягкими, добавить кабачок и сладкий перец. Тушить 2–3 минуты.
                        1. Снимать с помидоров кожицу, порезать кубиками или потереть на терке вместе с чесноком. Добавить к овощам.
                          1. В кастрюле с толстым дном слегка обжариваем картофель. Положить овощи с заправкой, подлить немного воды и тушить рагу под закрытой крышкой 20 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Подать с зеленью.

                            Картофельные шарики с сыром

                            Ингредиенты

                            • 700 г картофеля;

                            • 250 г сыра;

                            • яйца;

                            • 2 столовые ложки муки;

                            • щепотка соли и сушеной паприки;

                            • сухари для панировки;

                            • чеснок;

                            • растительное масло.

                            Приготовление

                            1. Готовить сухое картофельное пюре без масла и молока. Твердый сыр нарезать кубиками по 1 см.
                              1. Положить в пюре яйцо и муку, добавить для вкуса измельченный чеснок и паприку. Тщательно перемешать и формировать небольшие шарики. В центр каждого шарика положить кубик сыра.
                                1. В отдельной посуде взбить яйца для кляра. Картофельные шарики погружать в кляр, затем в сухари и жарить в масле до золотистой корочки.
                                  1. Готовые шарики выкладываем на полотенце, подаем, пока горячие.

                                    Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени25.08.25, 17:18 • 162057 просмотров

                                    Павел Зинченко

