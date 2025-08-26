Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола

Картофель прибыл в Европу с американского континента. С тех пор он приобрел популярность по всему миру, и едва ли не в каждой стране национальная кухня имеет свое особое блюдо из картофеля. Сегодня УНН поделится с вами пятью интересными и оригинальными рецептами, в которых фигурирует картофель.

Испанская картофельная тортилья

Ингредиенты

• 5–6 яиц;

• 6–7 средних картофелин;

• головка репчатого лука;

• 1–2 зубчика чеснока;

• оливковое масло (можно заменить подсолнечным);

• соль, перец по вкусу.

Приготовление

Картофель отварить в подсоленной воде с лавровым листом. В сковороде на хорошо разогретом масле немного подрумянить мелко порезанные чеснок и лук. Готовый картофель сцедить и растолочь в пюре. Яйца солить и перчить, взбивать венчиком. Смешать картофель с чесночно-луковой зажаркой и взбитыми яйцами, хорошо перемешать. Смесь переложить в сковороду и поджарить на масле с обеих сторон. Подавать можно с зеленью, помидорами и мясными продуктами.

Лодки картофельные с начинкой из грибов

Ингредиенты

• 6 крупных картофелин;

• 200 г шампиньонов (вешенок);

• 100 г твердого сыра;

• большая луковица;

• 150 г сливочного масла;

• соль и черный перец по вкусу.

Приготовление

Картофель нужно хорошо помыть щеточкой и отварить в мундире. Пока варятся картофелины, можно готовить грибы. Нужно нарезать их небольшими пластинками и вместе с луком обжаривать на сливочном масле. Солить и перчить по вкусу. Готовый картофель разрезать на две части, вынуть серединку. В полученные лодочки положить грибную начинку, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую духовку на 10 минут. Лодочки выложить на большое блюдо с листьями салата.

"Розочки" с начинкой из фарша

Ингредиенты

• 400 г фарша;

• 800 г картофеля;

• 1–2 луковицы;

• 100 г сливочного масла;

• 2 желтка;

• 100 г сыра;

• приправы — черный перец, мускатный орех, сушеный чеснок;

• соль.

Приготовление

Почистить картофель и варить в слегка подсоленной воде. Для аромата положить лавровый лист. Лук порезать мелкими кубиками, тушить в масле до мягкости. Добавить к луку фарш, посолить и поперчить. Жарить до готовности мясо. В данном рецепте фарш из курицы, однако можно использовать и другой. Например из свинины или индейки. Картофель размять в пюре, добавить сливочное масло, натертый сыр, приправы и желтки. Тщательно перемешать. Готовое пюре перекладываем в кондитерский шприц. Противень застелить бумагой для выпечки и выдавить из шприца картофельные корзинки. Сначала делать основу, затем внутрь кладем фарш и сверху закрываем пюре. Запекать в духовке 10 минут при температуре 200 градусов в режиме «Гриль».

Рагу из кабачков и картофеля

Ингредиенты

• 5 крупных картофелин;

• луковица;

• крупный кабачок;

• 2–3 помидора;

• сладкий перец;

• средняя морковь;

• чеснок;

• соль и перец.

Приготовление

Овощи помыть, почистить и готовить следующим образом: морковь потереть на терке, лук мелко порезать, картофель и кабачок нарезать кубиками. Лук с морковью обжаривать на масле. Когда овощи станут мягкими, добавить кабачок и сладкий перец. Тушить 2–3 минуты. Снимать с помидоров кожицу, порезать кубиками или потереть на терке вместе с чесноком. Добавить к овощам. В кастрюле с толстым дном слегка обжариваем картофель. Положить овощи с заправкой, подлить немного воды и тушить рагу под закрытой крышкой 20 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Подать с зеленью.

Картофельные шарики с сыром

Ингредиенты

• 700 г картофеля;

• 250 г сыра;

• яйца;

• 2 столовые ложки муки;

• щепотка соли и сушеной паприки;

• сухари для панировки;

• чеснок;

• растительное масло.

Приготовление

Готовить сухое картофельное пюре без масла и молока. Твердый сыр нарезать кубиками по 1 см. Положить в пюре яйцо и муку, добавить для вкуса измельченный чеснок и паприку. Тщательно перемешать и формировать небольшие шарики. В центр каждого шарика положить кубик сыра. В отдельной посуде взбить яйца для кляра. Картофельные шарики погружать в кляр, затем в сухари и жарить в масле до золотистой корочки. Готовые шарики выкладываем на полотенце, подаем, пока горячие.

