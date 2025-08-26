Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
Киев • УНН
Картофель, происходящий из Америки, стал основой для национальных блюд по всему миру. УНН предлагает пять оригинальных рецептов из картофеля, включая испанскую тортилью и лодочки с грибами.
Картофель прибыл в Европу с американского континента. С тех пор он приобрел популярность по всему миру, и едва ли не в каждой стране национальная кухня имеет свое особое блюдо из картофеля. Сегодня УНН поделится с вами пятью интересными и оригинальными рецептами, в которых фигурирует картофель.
Испанская картофельная тортилья
Ингредиенты
• 5–6 яиц;
• 6–7 средних картофелин;
• головка репчатого лука;
• 1–2 зубчика чеснока;
• оливковое масло (можно заменить подсолнечным);
• соль, перец по вкусу.
Приготовление
- Картофель отварить в подсоленной воде с лавровым листом. В сковороде на хорошо разогретом масле немного подрумянить мелко порезанные чеснок и лук.
- Готовый картофель сцедить и растолочь в пюре. Яйца солить и перчить, взбивать венчиком.
- Смешать картофель с чесночно-луковой зажаркой и взбитыми яйцами, хорошо перемешать. Смесь переложить в сковороду и поджарить на масле с обеих сторон. Подавать можно с зеленью, помидорами и мясными продуктами.
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня14.08.25, 16:14 • 120324 просмотра
Лодки картофельные с начинкой из грибов
Ингредиенты
• 6 крупных картофелин;
• 200 г шампиньонов (вешенок);
• 100 г твердого сыра;
• большая луковица;
• 150 г сливочного масла;
• соль и черный перец по вкусу.
Приготовление
- Картофель нужно хорошо помыть щеточкой и отварить в мундире. Пока варятся картофелины, можно готовить грибы. Нужно нарезать их небольшими пластинками и вместе с луком обжаривать на сливочном масле. Солить и перчить по вкусу.
- Готовый картофель разрезать на две части, вынуть серединку. В полученные лодочки положить грибную начинку, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую духовку на 10 минут.
- Лодочки выложить на большое блюдо с листьями салата.
"Розочки" с начинкой из фарша
Ингредиенты
• 400 г фарша;
• 800 г картофеля;
• 1–2 луковицы;
• 100 г сливочного масла;
• 2 желтка;
• 100 г сыра;
• приправы — черный перец, мускатный орех, сушеный чеснок;
• соль.
Приготовление
- Почистить картофель и варить в слегка подсоленной воде. Для аромата положить лавровый лист. Лук порезать мелкими кубиками, тушить в масле до мягкости. Добавить к луку фарш, посолить и поперчить.
- Жарить до готовности мясо. В данном рецепте фарш из курицы, однако можно использовать и другой. Например из свинины или индейки.
- Картофель размять в пюре, добавить сливочное масло, натертый сыр, приправы и желтки. Тщательно перемешать. Готовое пюре перекладываем в кондитерский шприц.
- Противень застелить бумагой для выпечки и выдавить из шприца картофельные корзинки. Сначала делать основу, затем внутрь кладем фарш и сверху закрываем пюре. Запекать в духовке 10 минут при температуре 200 градусов в режиме «Гриль».
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов22.08.25, 18:31 • 51346 просмотров
Рагу из кабачков и картофеля
Ингредиенты
• 5 крупных картофелин;
• луковица;
• крупный кабачок;
• 2–3 помидора;
• сладкий перец;
• средняя морковь;
• чеснок;
• соль и перец.
Приготовление
- Овощи помыть, почистить и готовить следующим образом: морковь потереть на терке, лук мелко порезать, картофель и кабачок нарезать кубиками. Лук с морковью обжаривать на масле. Когда овощи станут мягкими, добавить кабачок и сладкий перец. Тушить 2–3 минуты.
- Снимать с помидоров кожицу, порезать кубиками или потереть на терке вместе с чесноком. Добавить к овощам.
- В кастрюле с толстым дном слегка обжариваем картофель. Положить овощи с заправкой, подлить немного воды и тушить рагу под закрытой крышкой 20 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Подать с зеленью.
Картофельные шарики с сыром
Ингредиенты
• 700 г картофеля;
• 250 г сыра;
• яйца;
• 2 столовые ложки муки;
• щепотка соли и сушеной паприки;
• сухари для панировки;
• чеснок;
• растительное масло.
Приготовление
- Готовить сухое картофельное пюре без масла и молока. Твердый сыр нарезать кубиками по 1 см.
- Положить в пюре яйцо и муку, добавить для вкуса измельченный чеснок и паприку. Тщательно перемешать и формировать небольшие шарики. В центр каждого шарика положить кубик сыра.
- В отдельной посуде взбить яйца для кляра. Картофельные шарики погружать в кляр, затем в сухари и жарить в масле до золотистой корочки.
- Готовые шарики выкладываем на полотенце, подаем, пока горячие.
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени25.08.25, 17:18 • 162057 просмотров