Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени

Используйте сезон тыквы по полной! Салат с запеченной тыквой, азиатский суп с кокосовым молоком и вареники с сыром дорблю докажут, что тыква может быть основой не только десертов, но и ярких основных блюд, пишет УНН.

Салат с запеченной тыквой, фетой и гранатом

Ингредиенты:

Тыква - 400 г (очищенная, нарезанная кубиками);

оливковое масло - 2-3 ст. л.;

соль, перец - по вкусу;

розмарин свежий - 1-2 веточки;

руккола - 100 гр;

фета - 100 гр;

гранат - 1 шт. (зерна);

бальзамический крем или соус (по желанию) - 1–2 ст. л.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°С. Тыквенные кубики выложите на противень, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте веточки розмарина. Запекайте 20–25 минут до мягкости и золотистой корочки. Готовим основу салата: рукколу помойте и обсушите. Выложите на большую тарелку. Добавьте к рукколе теплую запеченную тыкву. Посыпьте сверху кубиками феты и зернами граната. По желанию полейте бальзамическим соусом для более выразительного вкуса.

Азиатский суп из тыквы и кокосового молока

Ингредиенты:

тыква - 500 гр (очищенная, нарезанная кубиками);

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

имбирь свежий - 2 см (натереть);

Растительное масло - 2 ст. л.;

Карри-паста (красная или желтая) - 1 ст. л.;

кокосовое молоко - 400 мл;

овощной или куриный бульон - 500 мл;

соевый соус - 1 ст. л.;

лайм - 0,5 шт. (сок);

соль, перец - по вкусу;

кинза или зеленый лук - для подачи;

рисовая лапша (по желанию) - 100 гр.

Приготовление:

Лук нарезать мелко, морковь - кружочками или кубиками, чеснок измельчить. В большой кастрюле разогреть масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить чеснок, имбирь и карри-пасту, обжаривать еще 1-2 минуты, чтобы раскрылись ароматы. Добавить тыкву и морковь, залить бульоном, довести до кипения. Варить 15-20 минут, пока тыква станет мягкой. Влить кокосовое молоко, довести до легкого кипения, посолить и поперчить по вкусу. При желании добавить соевый соус и сок лайма. Для кремовой консистенции суп можно взбить блендером до однородности. Разлить суп в тарелки, украсить кинзой или зеленым луком. По желанию добавить вареную рисовую лапшу.

Вареники с тыквой и сыром дорблю

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная - 300 гр;

вода - 120 мл;

яйцо - 1 шт.;

Соль - 0,5 ч. л.;

масло растительное - 1 ст. л.

Для начинки:

тыква - 250 г (очищенная, нарезанная кубиками);

сыр дорблю - 100 гр;

соль, перец - по вкусу;

мускатный орех - щепотка (по желанию);

сливочное масло - 20 гр;

зелень или сметана - по желанию.

Приготовление:

В миске смешать муку и соль. Добавить яйцо, воду и масло. Замесить эластичное тесто. Завернуть в пленку и оставить на 20–30 минут. Тыкву отварить или запечь до мягкости. Слегка остудить и пюрировать вилкой или блендером. Добавить сыр дорблю, соль, перец и мускатный орех, тщательно перемешать. Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать кружочки (около 7–8 см в диаметре). На каждый кружочек положить начинку, защипнуть края. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде 3–5 минут после всплытия на поверхность. Подавать со сливочным маслом, сметаной и зеленью по желанию.

Паста с тыквенным соусом и шалфеем

Ингредиенты:

Для соуса:

тыква - 300 гр (очищенная, нарезанная кубиками);

сливки 20% - 150 мл;

чеснок - 2 зубчика;

оливковое масло - 2 ст. л.;

соль, перец - по вкусу;

мускатный орех – щепотка.

Для пасты:

паста (тальятелле, фетучини или спагетти) - 300 г

листья шалфея - 6–8 шт.;

пармезан - 50 г (тертый);

оливковое масло - 1 ч. л.

Приготовление:

Готовим соус: тыкву отварить или запечь до мягкости. Обжарить на оливковом масле мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета. Добавить тыкву, немного сливок и взбить блендером до кремовой консистенции. Добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха. Пасту отварить в большом количестве подсоленной воды до состояния "аль денте". Слить воду, оставив немного (примерно 50 мл) для соуса. В сковороде обжарить на оливковом масле листья шалфея до хруста. Добавить пасту и тыквенный соус, хорошо перемешать. При необходимости добавить немного воды от варки пасты для нужной консистенции. Разложить пасту по тарелкам, присыпать тертым пармезаном и украсить обжаренной шалфеем.

Тыквенная пицца с прошутто

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная - 250 гр;

вода теплая - 150 мл;

дрожжи сухие - 1 ч. л.;

сахар - 0,5 ч. л.;

соль - 0,5 ч. л.;

оливковое масло - 1 ст. л.

Для соуса:

тыквенное пюре - 150 гр;

сливки или крем-сыр - 2 ст. л.;

соль, перец, мускатный орех - по вкусу.

Для начинки:

моцарелла - 150 гр;

прошутто - 80–100 гр;

руккола - 30 гр;

оливковое масло - 1 ч. л. (для подачи).

Приготовление:

Смешать дрожжи, сахар и теплую воду, дать постоять 5–10 минут до активизации. Добавить муку, соль и масло. Замесить эластичное тесто. Накрыть и оставить в теплом месте на 1 час для подъема. Тыквенное пюре смешать со сливками, добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха. Раскатать тесто в круглый или овальный пласт. Смазать тыквенным соусом. Выложить нарезанную моцареллу и прошутто. Разогреть духовку до 220°С. Выпекать пиццу 12–15 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра. Готовую пиццу украсить свежей рукколой, полить немного оливковым маслом и подавать горячей.

