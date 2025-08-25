Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени
Киев • УНН
Тыква может быть основой не только десертов, но и ярких основных блюд. УНН предлагает рецепты салата, азиатского супа, вареников, пасты и пиццы с тыквой.
Используйте сезон тыквы по полной! Салат с запеченной тыквой, азиатский суп с кокосовым молоком и вареники с сыром дорблю докажут, что тыква может быть основой не только десертов, но и ярких основных блюд, пишет УНН.
Салат с запеченной тыквой, фетой и гранатом
Ингредиенты:
Тыква - 400 г (очищенная, нарезанная кубиками);
оливковое масло - 2-3 ст. л.;
соль, перец - по вкусу;
розмарин свежий - 1-2 веточки;
руккола - 100 гр;
фета - 100 гр;
гранат - 1 шт. (зерна);
бальзамический крем или соус (по желанию) - 1–2 ст. л.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°С. Тыквенные кубики выложите на противень, полейте оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте веточки розмарина. Запекайте 20–25 минут до мягкости и золотистой корочки. Готовим основу салата: рукколу помойте и обсушите. Выложите на большую тарелку. Добавьте к рукколе теплую запеченную тыкву. Посыпьте сверху кубиками феты и зернами граната. По желанию полейте бальзамическим соусом для более выразительного вкуса.
Секреты идеальных галушек: от манных до тыквенных рецептов27.06.25, 17:08 • 3715 просмотров
Азиатский суп из тыквы и кокосового молока
Ингредиенты:
тыква - 500 гр (очищенная, нарезанная кубиками);
лук - 1 шт.;
морковь - 1 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
имбирь свежий - 2 см (натереть);
Растительное масло - 2 ст. л.;
Карри-паста (красная или желтая) - 1 ст. л.;
кокосовое молоко - 400 мл;
овощной или куриный бульон - 500 мл;
соевый соус - 1 ст. л.;
лайм - 0,5 шт. (сок);
соль, перец - по вкусу;
кинза или зеленый лук - для подачи;
рисовая лапша (по желанию) - 100 гр.
Приготовление:
Лук нарезать мелко, морковь - кружочками или кубиками, чеснок измельчить. В большой кастрюле разогреть масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить чеснок, имбирь и карри-пасту, обжаривать еще 1-2 минуты, чтобы раскрылись ароматы. Добавить тыкву и морковь, залить бульоном, довести до кипения. Варить 15-20 минут, пока тыква станет мягкой. Влить кокосовое молоко, довести до легкого кипения, посолить и поперчить по вкусу. При желании добавить соевый соус и сок лайма. Для кремовой консистенции суп можно взбить блендером до однородности. Разлить суп в тарелки, украсить кинзой или зеленым луком. По желанию добавить вареную рисовую лапшу.
День куриного крылышка: топ-5 невероятно вкусных рецептов01.07.25, 15:34 • 3452 просмотра
Вареники с тыквой и сыром дорблю
Ингредиенты:
Для теста:
мука пшеничная - 300 гр;
вода - 120 мл;
яйцо - 1 шт.;
Соль - 0,5 ч. л.;
масло растительное - 1 ст. л.
Для начинки:
тыква - 250 г (очищенная, нарезанная кубиками);
сыр дорблю - 100 гр;
соль, перец - по вкусу;
мускатный орех - щепотка (по желанию);
сливочное масло - 20 гр;
зелень или сметана - по желанию.
Приготовление:
В миске смешать муку и соль. Добавить яйцо, воду и масло. Замесить эластичное тесто. Завернуть в пленку и оставить на 20–30 минут. Тыкву отварить или запечь до мягкости. Слегка остудить и пюрировать вилкой или блендером. Добавить сыр дорблю, соль, перец и мускатный орех, тщательно перемешать. Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать кружочки (около 7–8 см в диаметре). На каждый кружочек положить начинку, защипнуть края. Отварить вареники в подсоленной кипящей воде 3–5 минут после всплытия на поверхность. Подавать со сливочным маслом, сметаной и зеленью по желанию.
Быстрый и сытный перекус на каждый день: топ-5 необычных рецептов хот-догов26.06.25, 14:14 • 4470 просмотров
Паста с тыквенным соусом и шалфеем
Ингредиенты:
Для соуса:
тыква - 300 гр (очищенная, нарезанная кубиками);
сливки 20% - 150 мл;
чеснок - 2 зубчика;
оливковое масло - 2 ст. л.;
соль, перец - по вкусу;
мускатный орех – щепотка.
Для пасты:
паста (тальятелле, фетучини или спагетти) - 300 г
листья шалфея - 6–8 шт.;
пармезан - 50 г (тертый);
оливковое масло - 1 ч. л.
Приготовление:
Готовим соус: тыкву отварить или запечь до мягкости. Обжарить на оливковом масле мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета. Добавить тыкву, немного сливок и взбить блендером до кремовой консистенции. Добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха. Пасту отварить в большом количестве подсоленной воды до состояния "аль денте". Слить воду, оставив немного (примерно 50 мл) для соуса. В сковороде обжарить на оливковом масле листья шалфея до хруста. Добавить пасту и тыквенный соус, хорошо перемешать. При необходимости добавить немного воды от варки пасты для нужной консистенции. Разложить пасту по тарелкам, присыпать тертым пармезаном и украсить обжаренной шалфеем.
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.25, 12:24 • 156766 просмотров
Тыквенная пицца с прошутто
Ингредиенты:
Для теста:
мука пшеничная - 250 гр;
вода теплая - 150 мл;
дрожжи сухие - 1 ч. л.;
сахар - 0,5 ч. л.;
соль - 0,5 ч. л.;
оливковое масло - 1 ст. л.
Для соуса:
тыквенное пюре - 150 гр;
сливки или крем-сыр - 2 ст. л.;
соль, перец, мускатный орех - по вкусу.
Для начинки:
моцарелла - 150 гр;
прошутто - 80–100 гр;
руккола - 30 гр;
оливковое масло - 1 ч. л. (для подачи).
Приготовление:
Смешать дрожжи, сахар и теплую воду, дать постоять 5–10 минут до активизации. Добавить муку, соль и масло. Замесить эластичное тесто. Накрыть и оставить в теплом месте на 1 час для подъема. Тыквенное пюре смешать со сливками, добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха. Раскатать тесто в круглый или овальный пласт. Смазать тыквенным соусом. Выложить нарезанную моцареллу и прошутто. Разогреть духовку до 220°С. Выпекать пиццу 12–15 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра. Готовую пиццу украсить свежей рукколой, полить немного оливковым маслом и подавать горячей.
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов22.08.25, 18:31 • 49782 просмотра