Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені

Скористайтеся сезоном гарбуза на повну! Салат із запеченим гарбузом, азійський суп із кокосовим молоком та вареники з сиром дорблю доведуть, що гарбуз може бути основою не лише десертів, а й яскравих основних страв пише УНН.

Салат із запеченим гарбузом, фетою та гранатом

Інгредієнти:

Гарбуз - 400 г (очищений, нарізаний кубиками);

оливкова олія - 2-3 ст. л.;

сіль, перець - за смаком;

розмарин свіжий - 1-2 гілочки;

руккола - 100 гр;

фета - 100 гр;

гранат - 1 шт. (зерна);

бальзамічний крем або соус (за бажанням) - 1–2 ст. л.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200°С. Гарбузові кубики викладіть на деко, полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть, додайте гілочки розмарину. Запікайте 20–25 хвилин до м’якості і золотистої скоринки. Готуємо основу салату: рукколу помийте і обсушіть. Викладіть на велику тарілку. Додайте до рукколи теплий запечений гарбуз. Посипте зверху кубиками фети та зернами граната. За бажанням полийте бальзамічним соусом для більш виразного смаку.

Азійський суп із гарбуза та кокосового молока

Інгредієнти:

гарбуз - 500 гр (очищений, нарізаний кубиками);

цибуля - 1 шт.;

морква - 1 шт.;

часник - 2 зубчики;

імбир свіжий - 2 см (натерти);

Рослинна олія - 2 ст. л.;

Карі-паста (червона або жовта) - 1 ст. л.;

кокосове молоко - 400 мл;

овочевий або курячий бульйон - 500 мл;

соєвий соус - 1 ст. л.;

лайм - 0,5 шт. (сік);

сіль, перець - за смаком;

кінза або зелена цибуля - для подачі;

рисова локшина (за бажанням) - 100 гр.

Приготування:

Цибулю нарізати дрібно, моркву - кружальцями або кубиками, часник подрібнити. У великій каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати часник, імбир та карі-пасту, обсмажувати ще 1-2 хвилини, щоб розкрилися аромати. Додати гарбуз і моркву, залити бульйоном, довести до кипіння. Варити 15-20 хвилин, поки гарбуз стане м’яким. Влити кокосове молоко, довести до легкого кипіння, посолити і поперчити за смаком. При бажанні додати соєвий соус і сік лайма. Для кремової консистенції суп можна збити блендером до однорідності. Розлити суп у тарілки, прикрасити кінзою або зеленою цибулею. За бажанням додати варену рисову локшину.

Вареники з гарбузом і сиром дорблю

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне - 300 гр;

вода - 120 мл;

яйце - 1 шт.;

Сіль - 0,5 ч. л.;

олія рослинна - 1 ст. л.

Для начинки:

гарбуз - 250 г (очищений, нарізаний кубиками);

сир дорблю - 100 гр;

сіль, перець - за смаком;

мускатний горіх - щіпка (за бажанням);

вершкове масло - 20 гр;

зелень або сметана - за бажанням.

Приготування:

У мисці змішати борошно і сіль. Додати яйце, воду та олію. Замісити еластичне тісто. Загорнути в плівку і залишити на 20–30 хвилин. Гарбуз відварити або запекти до м’якості. Злегка остудити і пюрірувати виделкою або блендером. Додати сир дорблю, сіль, перець і мускатний горіх, ретельно перемішати. Тісто розкачати в тонкий пласт. Вирізати кружечки (близько 7–8 см у діаметрі). На кожен кружечок покласти начинку, защипати краї. Відварити вареники в підсоленій киплячій воді 3–5 хвилин після спливання на поверхню. Подавати з вершковим маслом, сметаною та зеленню за бажанням.

Паста з гарбузовим соусом і шавлією

Інгредієнти:

Для соусу:

гарбуз - 300 гр (очищений, нарізаний кубиками);

вершки 20% - 150 мл;

часник - 2 зубчики;

оливкова олія - 2 ст. л.;

сіль, перець - за смаком;

мускатний горіх – щіпка.

Для пасти:

паста (тальятелле, фетучіні або спагеті) - 300 г

листя шавлії - 6–8 шт.;

пармезан - 50 г (тертий);

оливкова олія - 1 ч. л.

Приготування:

Готуємо соус: гарбуз відварити або запекти до м’якості. Обсмажити на оливковій олії дрібно нарізаний часник до золотистого кольору. Додати гарбуз, трохи вершків і збити блендером до кремової консистенції. Додати сіль, перець та щіпку мускатного горіха. Пасту відварити у великій кількості підсоленої води до стану "аль денте". Злити воду, залишивши трохи (приблизно 50 мл) для соусу. У сковороді обсмажити на оливковій олії листя шавлії до хрускоту. Додати пасту та гарбузовий соус, добре перемішати. При потребі додати трохи води від варіння пасти для потрібної консистенції. Розкласти пасту по тарілках, присипати тертим пармезаном і прикрасити обсмаженою шавлією.

Гарбузова піца з прошуто

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне - 250 гр;

вода тепла - 150 мл;

дріжджі сухі - 1 ч. л.;

цукор - 0,5 ч. л.;

сіль - 0,5 ч. л.;

оливкова олія - 1 ст. л.

Для соусу:

гарбузове пюре - 150 гр;

вершки або крем-сир - 2 ст. л.;

сіль, перець, мускатний горіх - за смаком.

Для начинки:

моцарела - 150 гр;

прошуто - 80–100 гр;

рукола - 30 гр;

оливкова олія - 1 ч. л. (для подачі).

Приготування:

Змішати дріжджі, цукор і теплу воду, дати постояти 5–10 хвилин до активізації. Додати борошно, сіль та олію. Замісити еластичне тісто. Накрити і залишити в теплому місці на 1 годину для підйому. Гарбузове пюре змішати з вершками, додати сіль, перець і щіпку мускатного горіха. Розкачати тісто у круглий або овальний пласт. Змастити гарбузовим соусом. Викласти нарізану моцарелу та прошуто. Розігріти духовку до 220°С. Випікати піцу 12–15 хвилин до золотистої скоринки та розплавленого сиру. Готову піцу прикрасити свіжою руколою, полити трохи оливковою олією і подавати гарячою.

