Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
13:29 • 16348 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 13822 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 15746 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 95285 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 97578 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 47759 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 55360 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 61293 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49005 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41273 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.5м/с
33%
748мм
Популярнi новини
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 45811 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 22636 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 49963 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті25 серпня, 08:15 • 60084 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 17933 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 1928 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 16347 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 95284 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 97576 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 93835 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Кароль Навроцький
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Польща
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 1932 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 34596 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 72123 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 55380 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 54313 перегляди
Актуальне
Гривня
Chevrolet Aveo
Долар США
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат

Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені

Київ • УНН

 • 1930 перегляди

Гарбуз може бути основою не лише десертів, а й яскравих основних страв. УНН пропонує рецепти салату, азійського супу, вареників, пасти та піци з гарбузом.

Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені

Скористайтеся сезоном гарбуза на повну! Салат із запеченим гарбузом, азійський суп із кокосовим молоком та вареники з сиром дорблю доведуть, що гарбуз може бути основою не лише десертів, а й яскравих основних страв пише УНН.

Салат із запеченим гарбузом, фетою та гранатом

Інгредієнти:

Гарбуз - 400 г (очищений, нарізаний кубиками);

оливкова олія - 2-3 ст. л.;

сіль, перець - за смаком;

розмарин свіжий - 1-2 гілочки;

руккола - 100 гр;

фета - 100 гр;

гранат - 1 шт. (зерна);

бальзамічний крем або соус (за бажанням) - 1–2 ст. л.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200°С. Гарбузові кубики викладіть на деко, полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть, додайте гілочки розмарину. Запікайте 20–25 хвилин до м’якості і золотистої скоринки. Готуємо основу салату: рукколу помийте і обсушіть. Викладіть на велику тарілку. Додайте до рукколи теплий запечений гарбуз. Посипте зверху кубиками фети та зернами граната. За бажанням полийте бальзамічним соусом для більш виразного смаку.

Секрети ідеальних галушок: від манних до гарбузових рецептів27.06.25, 17:08 • 3711 переглядiв

Азійський суп із гарбуза та кокосового молока

Інгредієнти:

гарбуз - 500 гр (очищений, нарізаний кубиками);

цибуля - 1 шт.;

морква - 1 шт.;

часник - 2 зубчики;

імбир свіжий - 2 см (натерти);

Рослинна олія - 2 ст. л.;

Карі-паста (червона або жовта) - 1 ст. л.;

кокосове молоко - 400 мл;

овочевий або курячий бульйон - 500 мл;

соєвий соус - 1 ст. л.;

лайм - 0,5 шт. (сік);

сіль, перець - за смаком;

кінза або зелена цибуля - для подачі;

рисова локшина (за бажанням) - 100 гр.

Приготування:

Цибулю нарізати дрібно, моркву - кружальцями або кубиками, часник подрібнити. У великій каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати часник, імбир та карі-пасту, обсмажувати ще 1-2 хвилини, щоб розкрилися аромати. Додати гарбуз і моркву, залити бульйоном, довести до кипіння. Варити 15-20 хвилин, поки гарбуз стане м’яким. Влити кокосове молоко, довести до легкого кипіння, посолити і поперчити за смаком. При бажанні додати соєвий соус і сік лайма. Для кремової консистенції суп можна збити блендером до однорідності. Розлити суп у тарілки, прикрасити кінзою або зеленою цибулею. За бажанням додати варену рисову локшину.

День курячих крилець: топ-5 неймовірно смачних рецептів01.07.25, 15:34 • 3452 перегляди

Вареники з гарбузом і сиром дорблю

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне - 300 гр;

вода - 120 мл;

яйце - 1 шт.;

Сіль - 0,5 ч. л.;

олія рослинна - 1 ст. л.

Для начинки:

гарбуз - 250 г (очищений, нарізаний кубиками);

сир дорблю - 100 гр;

сіль, перець - за смаком;

мускатний горіх - щіпка (за бажанням);

вершкове масло - 20 гр;

зелень або сметана - за бажанням.

Приготування:

У мисці змішати борошно і сіль. Додати яйце, воду та олію. Замісити еластичне тісто. Загорнути в плівку і залишити на 20–30 хвилин. Гарбуз відварити або запекти до м’якості. Злегка остудити і пюрірувати виделкою або блендером. Додати сир дорблю, сіль, перець і мускатний горіх, ретельно перемішати. Тісто розкачати в тонкий пласт. Вирізати кружечки (близько 7–8 см у діаметрі). На кожен кружечок покласти начинку, защипати краї. Відварити вареники в підсоленій киплячій воді 3–5 хвилин після спливання на поверхню. Подавати з вершковим маслом, сметаною та зеленню за бажанням.

Швидкий і ситний перекус на кожен день: топ-5 незвичайних рецептів хот-догів26.06.25, 14:14 • 4470 переглядiв

Паста з гарбузовим соусом і шавлією

Інгредієнти:

Для соусу:

гарбуз - 300 гр (очищений, нарізаний кубиками);

вершки 20% - 150 мл;

часник - 2 зубчики;

оливкова олія - 2 ст. л.;

сіль, перець - за смаком;

мускатний горіх – щіпка.

Для пасти:

паста (тальятелле, фетучіні або спагеті) - 300 г

листя шавлії - 6–8 шт.;

пармезан - 50 г (тертий);

оливкова олія - 1 ч. л.

Приготування:

Готуємо соус: гарбуз відварити або запекти до м’якості. Обсмажити на оливковій олії дрібно нарізаний часник до золотистого кольору. Додати гарбуз, трохи вершків і збити блендером до кремової консистенції. Додати сіль, перець та щіпку мускатного горіха. Пасту відварити у великій кількості підсоленої води до стану "аль денте". Злити воду, залишивши трохи (приблизно 50 мл) для соусу. У сковороді обсмажити на оливковій олії листя шавлії до хрускоту. Додати пасту та гарбузовий соус, добре перемішати. При потребі додати трохи води від варіння пасти для потрібної консистенції. Розкласти пасту по тарілках, присипати тертим пармезаном і прикрасити обсмаженою шавлією.

Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 156765 переглядiв

Гарбузова піца з прошуто

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне - 250 гр;

вода тепла - 150 мл;

дріжджі сухі - 1 ч. л.;

цукор - 0,5 ч. л.;

сіль - 0,5 ч. л.;

оливкова олія - 1 ст. л.

Для соусу:

гарбузове пюре - 150 гр;

вершки або крем-сир - 2 ст. л.;

сіль, перець, мускатний горіх - за смаком.

Для начинки:

моцарела - 150 гр;

прошуто - 80–100 гр;

рукола - 30 гр;

оливкова олія - 1 ч. л. (для подачі).

Приготування:

Змішати дріжджі, цукор і теплу воду, дати постояти 5–10 хвилин до активізації. Додати борошно, сіль та олію. Замісити еластичне тісто. Накрити і залишити в теплому місці на 1 годину для підйому. Гарбузове пюре змішати з вершками, додати сіль, перець і щіпку мускатного горіха. Розкачати тісто у круглий або овальний пласт. Змастити гарбузовим соусом. Викласти нарізану моцарелу та прошуто. Розігріти духовку до 220°С. Випікати піцу 12–15 хвилин до золотистої скоринки та розплавленого сиру. Готову піцу прикрасити свіжою руколою, полити трохи оливковою олією і подавати гарячою.

Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів22.08.25, 18:31 • 49718 переглядiв

Альона Уткіна

УНН LiteПублікаціїКулінар