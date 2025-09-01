Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза

$41.320.06
Эксклюзив
09:15 • 13455 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 11007 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 19735 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 28753 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 29298 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 28444 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 24635 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 21650 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 52856 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 89950 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 42900 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 42738 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 29674 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 27312 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 19826 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 328 просмотра
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 120572 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 252444 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 274937 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 271449 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 250648 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза

Киев • УНН

 • 332 просмотра

УНН предлагает топ рецептов домашнего майонеза, включая варианты с целым яйцом, без горчицы, без яиц и постный на аквафабе. Доступны подробные инструкции и перечень ингредиентов для каждого рецепта.

Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза

Майонез является неотъемлемой частью многих блюд и используется при приготовлении пищи во многих странах мира. Для тех, кто хочет разнообразить свое питание, УНН подготовил топ рецептов домашнего майонеза, которые придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам.

Домашний майонез из целого яйца

Ингредиенты

  • яйцо - 1 шт.;
    • масло - 350 мл;
      • соль - 1 ч. л.;
        • сахар - 2 ч. л.;
          • горчица - 1 ч. л.;
            • сок лимона - 1 ч. л.

              Приготовление

              Необходимо смешать яйцо, соль, сахар и горчицу, а также добавить к этой смеси масло. Аккуратно взбить массу блендером. Когда масса станет белой и густой, добавьте лимонный сок и снова взбейте.

              Домашний майонез с горчицей и лимонным соком

              Ингредиенты

              • яичные желтки - 2 шт.;
                • масло - 300 мл;
                  • сметана - 100 г;
                    • горчица - 1 ч. л.;
                      • лимонный сок - 1 ч. л.;
                        • соль - по вкусу.

                          Приготовление

                          Надо взбить желтки с горчицей. Добавить лимонный сок и, продолжая взбивать, тонкой струйкой влить половину масла. Затем, чередуя, добавить сметану и вторую половину масла. Продолжать взбивать до нужной консистенции. Посолить по вкусу и снова перемешайте.

                          Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола26.08.25, 17:05 • 93437 просмотров

                          Домашний майонез без горчицы

                          Ингредиенты

                          • яичные желтки - 2 шт.;
                            • масло - 150 мл;
                              • соль - 1/2 ч. л.;
                                • сахар - 1/2 ч. л.;
                                  • уксус 9% или яблочный 6% - 1/2 ч. л.

                                    Приготовление

                                    Смешать желтки, соль, сахар и уксус. Влить масло и аккуратно взбить массу блендером до однородности и нужной консистенции.

                                    Домашний майонез без яиц

                                    Ингредиенты

                                    • молоко - 150 мл;
                                      • масло - 300 мл;
                                        • горчица - 2 ч. л.;
                                          • лимонный сок - 2 ч. л.;
                                            • соль - 1/2 ч. л.

                                              Смешать молоко и масло. Аккуратно взбить, чтобы получилась густая масса. Добавить горчицу, лимонный сок и соль. Еще раз взбейте до однородности.

                                              Постный майонез на аквафабе

                                              Ингредиенты

                                              • аквафаба - 3 ст. л.;
                                                • масло - 150 мл;
                                                  • горчица - 1 ч. л.;
                                                    • лимонный сок - по вкусу;
                                                      • соль - по вкусу;
                                                        • сахар или мед - 1 ч. л.

                                                          Приготовление

                                                          Аквафаба - это жидкость, которая остается после варки бобовых (фасоли, гороха, нута, чечевицы), а также жидкость из-под консервированного зеленого горошка или белой фасоли. Стоит смешать аквафабу, горчицу и мед. Тонкой струйкой влить масло, продолжая взбивать. Добавить сок лимона, посолить и еще раз взбить до однородности.

                                                          Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени25.08.25, 17:18 • 204185 просмотров

