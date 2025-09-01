Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза

Майонез является неотъемлемой частью многих блюд и используется при приготовлении пищи во многих странах мира. Для тех, кто хочет разнообразить свое питание, УНН подготовил топ рецептов домашнего майонеза, которые придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам.

Домашний майонез из целого яйца

Ингредиенты

яйцо - 1 шт.;

масло - 350 мл;

соль - 1 ч. л.;

сахар - 2 ч. л.;

горчица - 1 ч. л.;

сок лимона - 1 ч. л.

Приготовление

Необходимо смешать яйцо, соль, сахар и горчицу, а также добавить к этой смеси масло. Аккуратно взбить массу блендером. Когда масса станет белой и густой, добавьте лимонный сок и снова взбейте.

Домашний майонез с горчицей и лимонным соком

Ингредиенты

яичные желтки - 2 шт.;

масло - 300 мл;

сметана - 100 г;

горчица - 1 ч. л.;

лимонный сок - 1 ч. л.;

соль - по вкусу.

Приготовление

Надо взбить желтки с горчицей. Добавить лимонный сок и, продолжая взбивать, тонкой струйкой влить половину масла. Затем, чередуя, добавить сметану и вторую половину масла. Продолжать взбивать до нужной консистенции. Посолить по вкусу и снова перемешайте.

Домашний майонез без горчицы

Ингредиенты

яичные желтки - 2 шт.;

масло - 150 мл;

соль - 1/2 ч. л.;

сахар - 1/2 ч. л.;

уксус 9% или яблочный 6% - 1/2 ч. л.

Приготовление

Смешать желтки, соль, сахар и уксус. Влить масло и аккуратно взбить массу блендером до однородности и нужной консистенции.

Домашний майонез без яиц

Ингредиенты

молоко - 150 мл;

масло - 300 мл;

горчица - 2 ч. л.;

лимонный сок - 2 ч. л.;

соль - 1/2 ч. л.

Смешать молоко и масло. Аккуратно взбить, чтобы получилась густая масса. Добавить горчицу, лимонный сок и соль. Еще раз взбейте до однородности.

Постный майонез на аквафабе

Ингредиенты

аквафаба - 3 ст. л.;

масло - 150 мл;

горчица - 1 ч. л.;

лимонный сок - по вкусу;

соль - по вкусу;

сахар или мед - 1 ч. л.

Приготовление

Аквафаба - это жидкость, которая остается после варки бобовых (фасоли, гороха, нута, чечевицы), а также жидкость из-под консервированного зеленого горошка или белой фасоли. Стоит смешать аквафабу, горчицу и мед. Тонкой струйкой влить масло, продолжая взбивать. Добавить сок лимона, посолить и еще раз взбить до однородности.

