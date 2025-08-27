День українського сала та любителів бананів: що ще сьогодні святкують у світі

Сьогодні відзначається День українського сала та любителів бананів, передає УНН.

День українського сала

27 серпня відзначається День українського сала. Він був започаткований у 2015 році. Сало є одним з найвідоміших та найпопулярніших продуктів української кухні.

Сало використовується як самостійна страва, наприклад, холодного посолу. Також додається до різних страв.

Сало є корисним продуктом, проте варто не зловживати ним.

Так, сало має багато корисних властивостей завдяки вмісту жиророзчинних вітамінів – А,D,Е, мінералів (селен, цинк), холіну та омега-3 жирних кислот.

День любителів бананів

Національний день любителів бананів – це веселе фруктове свято, яке відбувається щороку 27 серпня. Це день, сповнений радості для всіх, хто любить банани.

Цей особливий день заохочує людей насолоджуватися бананами в усіх видах, від свіжих без шкірки до смачних страв, таких як смузі та тістечка.

Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір"

Всесвітня асоціація "Камінь, папір, ножиці" заснувала цей день у 2014 році, щоб заохотити людей грати в цю гру.

За їхніми словами, ця гра може допомогти зосередитися, концентруватися та контролювати розум. "Камінь, папір, ножиці" вважається найстарішою ручною грою у світі.

Вона сягає часів китайської династії Хань, яка розпочалася у 206 році до нашої ери та закінчилася у 220 році нашої ери. Найдавніша версія включала слимака, змію та жабу, тоді як сучасна з'явилася лише у XVII столітті. Зрештою, "Камінь, Ножиці, Папір" потрапила до Великої Британії у 1920-х роках, а правила гри були опубліковані в "Нью-Йорк Таймс" у 1932 році.

Міжнародний день боксу

Міжнародна асоціація боксу (AIBA) перенесла Міжнародний день боксу з 22 липня на 27 серпня, щоб зв'язати дату з першим чемпіонатом світу AIBA з боксу, який проводився в столиці Куби Гавані в 1974 році.

Змагання проводилося з 17 по 30 серпня 1974 року, в ході якого були визначені 11 чемпіонів, а країна-організатор очолила медальну таблицю чемпіонату світу.

У 2019 році Міжнародна асоціація боксу оголосила Міжнародний день боксу, який буде відзначатися щороку й закликати світову боксерську спільноту, уболівальників й всіх любителів боксу обєднувати зусилля для відзначення цього дня.

