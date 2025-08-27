$41.430.15
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 38859 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 73343 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 49271 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 112501 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 138789 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 137272 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 56147 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152610 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63348 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56655 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
День українського сала та любителів бананів: що ще сьогодні святкують у світі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

27 серпня відзначають День українського сала, започаткований у 2015 році, та Національний день любителів бананів. Також цього дня святкують Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір" та Міжнародний день боксу, перенесений на 27 серпня у 2019 році.

День українського сала та любителів бананів: що ще сьогодні святкують у світі

Сьогодні відзначається День українського сала та любителів бананів, передає УНН.

День українського сала

27 серпня відзначається День українського сала. Він був започаткований у 2015 році. Сало є одним з найвідоміших та найпопулярніших продуктів української кухні.

Сало використовується як самостійна страва, наприклад, холодного посолу. Також додається до різних страв.

Сало є корисним продуктом, проте варто не зловживати ним.

Так, сало має багато корисних властивостей завдяки вмісту жиророзчинних вітамінів – А,D,Е, мінералів (селен, цинк), холіну та омега-3 жирних кислот.

День любителів бананів

Національний день любителів бананів – це веселе фруктове свято, яке відбувається щороку 27 серпня. Це день, сповнений радості для всіх, хто любить банани.

Цей особливий день заохочує людей насолоджуватися бананами в усіх видах, від свіжих без шкірки до смачних страв, таких як смузі та тістечка.

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти 14.05.25, 11:18 • 95328 переглядiв

Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір"

Всесвітня асоціація "Камінь, папір, ножиці" заснувала цей день у 2014 році, щоб заохотити людей грати в цю гру.

За їхніми словами, ця гра може допомогти зосередитися, концентруватися та контролювати розум. "Камінь, папір, ножиці" вважається найстарішою ручною грою у світі.

Вона сягає часів китайської династії Хань, яка розпочалася у 206 році до нашої ери та закінчилася у 220 році нашої ери. Найдавніша версія включала слимака, змію та жабу, тоді як сучасна з'явилася лише у XVII столітті. Зрештою, "Камінь, Ножиці, Папір" потрапила до Великої Британії у 1920-х роках, а правила гри були опубліковані в "Нью-Йорк Таймс" у 1932 році.

Міжнародний день боксу

Міжнародна асоціація боксу (AIBA) перенесла Міжнародний день боксу з 22 липня на 27 серпня, щоб зв'язати дату з першим чемпіонатом світу AIBA з боксу, який проводився в столиці Куби Гавані в 1974 році.

Змагання проводилося з 17 по 30 серпня 1974 року, в ході якого були визначені 11 чемпіонів, а країна-організатор очолила медальну таблицю чемпіонату світу.

У 2019 році Міжнародна асоціація боксу оголосила Міжнародний день боксу, який буде відзначатися щороку й закликати світову боксерську спільноту, уболівальників й всіх любителів боксу обєднувати зусилля для відзначення цього дня.

Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)19.07.25, 23:47 • 150698 переглядiв

Анна Мурашко

