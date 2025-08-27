День украинского сала и любителей бананов: что еще сегодня празднуют в мире

Сегодня отмечается День украинского сала и любителей бананов, передает УНН.

День украинского сала

27 августа отмечается День украинского сала. Он был основан в 2015 году. Сало является одним из самых известных и популярных продуктов украинской кухни.

Сало используется как самостоятельное блюдо, например, холодного посола. Также добавляется к различным блюдам.

Сало является полезным продуктом, однако не стоит злоупотреблять им.

Да, сало имеет много полезных свойств благодаря содержанию жирорастворимых витаминов – А, D, Е, минералов (селен, цинк), холина и омега-3 жирных кислот.

День любителей бананов

Национальный день любителей бананов – это веселый фруктовый праздник, который проходит ежегодно 27 августа. Это день, полный радости для всех, кто любит бананы.

Этот особый день поощряет людей наслаждаться бананами во всех видах, от свежих без кожуры до вкусных блюд, таких как смузи и пирожные.

Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага"

Всемирная ассоциация "Камень, бумага, ножницы" учредила этот день в 2014 году, чтобы поощрить людей играть в эту игру.

По их словам, эта игра может помочь сосредоточиться, концентрироваться и контролировать разум. "Камень, бумага, ножницы" считается старейшей ручной игрой в мире.

Она восходит к временам китайской династии Хань, которая началась в 206 году до нашей эры и закончилась в 220 году нашей эры. Древнейшая версия включала слизняка, змею и лягушку, тогда как современная появилась только в XVII веке. В конце концов, "Камень, Ножницы, Бумага" попала в Великобританию в 1920-х годах, а правила игры были опубликованы в "Нью-Йорк Таймс" в 1932 году.

Международный день бокса

Международная ассоциация бокса (AIBA) перенесла Международный день бокса с 22 июля на 27 августа, чтобы связать дату с первым чемпионатом мира AIBA по боксу, который проводился в столице Кубы Гаване в 1974 году.

Соревнования проводились с 17 по 30 августа 1974 года, в ходе которого были определены 11 чемпионов, а страна-организатор возглавила медальную таблицу чемпионата мира.

В 2019 году Международная ассоциация бокса объявила Международный день бокса, который будет отмечаться ежегодно и призывать мировое боксерское сообщество, болельщиков и всех любителей бокса объединять усилия для празднования этого дня.

