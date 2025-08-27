День украинского сала и любителей бананов: что еще сегодня празднуют в мире

$41.430.15
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 38583 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 72971 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 49087 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 112206 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 138645 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 137113 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 56113 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152594 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63341 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56648 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
США предлагают воздушную и разведывательную поддержку послевоенным силам в Украине – FT26 августа, 17:32 • 2708 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 8342 просмотра
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo26 августа, 20:53 • 6084 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине01:39 • 2938 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 2566 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 38580 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 40490 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 112204 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 137112 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 168476 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 8550 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 60731 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 112057 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 134415 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 62415 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Бильд
Фокс Ньюс
Боеприпасы
Гривна

День украинского сала и любителей бананов: что еще сегодня празднуют в мире

Киев • УНН

 • 8 просмотра

27 августа отмечают День украинского сала, учрежденный в 2015 году, и Национальный день любителей бананов. Также в этот день празднуют Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага" и Международный день бокса, перенесенный на 27 августа в 2019 году.

День украинского сала и любителей бананов: что еще сегодня празднуют в мире

Сегодня отмечается День украинского сала и любителей бананов, передает УНН.

День украинского сала

27 августа отмечается День украинского сала. Он был основан в 2015 году. Сало является одним из самых известных и популярных продуктов украинской кухни.

Сало используется как самостоятельное блюдо, например, холодного посола. Также добавляется к различным блюдам.

Сало является полезным продуктом, однако не стоит злоупотреблять им.

Да, сало имеет много полезных свойств благодаря содержанию жирорастворимых витаминов – А, D, Е, минералов (селен, цинк), холина и омега-3 жирных кислот.

День любителей бананов

Национальный день любителей бананов – это веселый фруктовый праздник, который проходит ежегодно 27 августа. Это день, полный радости для всех, кто любит бананы.

Этот особый день поощряет людей наслаждаться бананами во всех видах, от свежих без кожуры до вкусных блюд, таких как смузи и пирожные.

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта 14.05.25, 11:18 • 95328 просмотров

Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага"

Всемирная ассоциация "Камень, бумага, ножницы" учредила этот день в 2014 году, чтобы поощрить людей играть в эту игру.

По их словам, эта игра может помочь сосредоточиться, концентрироваться и контролировать разум. "Камень, бумага, ножницы" считается старейшей ручной игрой в мире.

Она восходит к временам китайской династии Хань, которая началась в 206 году до нашей эры и закончилась в 220 году нашей эры. Древнейшая версия включала слизняка, змею и лягушку, тогда как современная появилась только в XVII веке. В конце концов, "Камень, Ножницы, Бумага" попала в Великобританию в 1920-х годах, а правила игры были опубликованы в "Нью-Йорк Таймс" в 1932 году.

Международный день бокса

Международная ассоциация бокса (AIBA) перенесла Международный день бокса с 22 июля на 27 августа, чтобы связать дату с первым чемпионатом мира AIBA по боксу, который проводился в столице Кубы Гаване в 1974 году.

Соревнования проводились с 17 по 30 августа 1974 года, в ходе которого были определены 11 чемпионов, а страна-организатор возглавила медальную таблицу чемпионата мира.

В 2019 году Международная ассоциация бокса объявила Международный день бокса, который будет отмечаться ежегодно и призывать мировое боксерское сообщество, болельщиков и всех любителей бокса объединять усилия для празднования этого дня.

Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)19.07.25, 23:47 • 150698 просмотров

Анна Мурашко

