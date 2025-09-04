К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата

Греческий салат является одним из самых популярных блюд в мире, которое можно увидеть на столе и во время праздника, и во время обычного семейного обеда. Несмотря на его название - греческий, существует много интересных рецептов приготовления этого салата, которыми УНН с радостью поделится в этом материале.

Классический Греческий Салат

Ингредиенты

Помидоры — 3 шт;

Огурцы — 5 шт (небольшого размера);

Перец болгарский — 2 шт;

Репчатый лук — 1 шт;

Фета — 250 гр;

Маслины — по своему вкусу;

Оливковое масло — 5 ст. ложек;

Сок лимона — 1 ст. ложка;

Соль, перец и орегано — по своему вкусу;

Приготовление

Подготовить все ингредиенты, помыть овощи. Нарезать огурцы крупными кусочками, помидоры - на половинки, которые затем нужно разрезать на пять частей;

Очистить болгарский перец от семян и порезать на крупные куски. Лук нарезать полукольцами и смешать все нарезанные овощи;

Смешать соль, перец, лимонный сок и оливковое масло для заправки. Сыр нарезать кубиками размером примерно 1-1,5 см. Добавьте нарезанный сыр, оливки и заправку к овощам. Посыпьте орегано.

Рецепт греческого салата с брынзой

Ингредиенты

Брынза — 200 гр;

Помидоры — 1 шт;

Огурцы — 2 шт;

Листья салата — 3 шт;

Болгарский перец — 1 шт;

Маслины — 50 гр;

Оливковое масло — 45 мл;

Орегано, лимонный сок, перец и соль по своему вкусу.

Приготовление

Подготовить все ингредиенты, помыть овощи. Нарезать помидоры кубиками. Нарезать болгарский перец, очистить его от семян. Огурцы нарезать пополам, а затем на четвертинки. Нарезать брынзу кубиками 1-1,5 см;

Лук нарезать полукольцами, а маслины — кольцами. Листья салата нарезать на мелкие кусочки;

Смешать овощи в миске, добавить лимонный сок, маслины, лук и брынзу. Добавить специи, оливковое масло и перемешать.

Салат с фетаксой

Ингредиенты

Помидоры — 2 шт;

Огурцы — 2 шт;

Сыр фетакса — 200 гр;

Листья салата — 3 шт;

Маслины — 50 гр;

Оливковое масло — 4 ст. ложки;

Зелень — по своему вкусу;

Соль — по своему вкусу.

Приготовление

Помыть овощи, подготовить ингредиенты. Нарезать помидоры, огурцы и сыр на кубики;

Листья салата крупно нарезать или разорвать руками. Смешать все ингредиенты в миске, добавить маслины и оливковое масло;

Добавить соль и зелень по своему вкусу, перемешать.

Греческий салат с курицей

Ингредиенты

Куриное филе — 300 гр (запеченное или отварное);

Помидоры — 2 шт;

Сыр Фета — 150 гр;

Огурцы — 2 шт;

Репчатый лук — 1 шт;

Оливки — 50 гр;

Чеснок — 1 зубчик;

Лимонный сок — 20 гр;

Оливковое масло — 4 ст. ложки;

Соль — по своему вкусу.

Приготовление

Листья салата разорвать на небольшие куски руками. Лук нарезать полукольцами. Огурцы нарезать кольцами, затем на четвертинки;

Помидоры нарезать кусочками. Смешать овощи в миске, заправить оливковым маслом с лимонным соком и чесноком;

Куриную грудку нарезать крупными кусками, добавить сверху. Добавить кубики феты и оливки, перемешать. Добавить соль по своему вкусу.

Моцарелла в греческом салате

Ингредиенты

Моцарелла — 150 гр;

Помидоры — 2 шт;

Огурцы — 2 шт;

Болгарский перец — 1-2 шт;

Листья салата — 2-3 шт;

Репчатый лук — 1 шт;

Маслины без косточек;

Лимонный сок — 30 гр;

Соль, зелень, специи — по своему вкусу.

Приготовление

Нарезать моцареллу толстыми кружочками. Помидоры очистить от кожуры и нарезать крупными кусками. Покрошить огурцы на небольшие частички;

Режем кубиками болгарский перец. Нарезать репчатый лук кольцами. Разорвать листья руками или нарезать на кусочки;

Смешать все овощи с сыром. Заправить оливковым маслом, смешать с лимонным соком, зеленью и специями. Посолить по своему вкусу.

