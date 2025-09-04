К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата
Греческий салат является одним из самых популярных блюд в мире, которое можно увидеть на столе и во время праздника, и во время обычного семейного обеда. Несмотря на его название - греческий, существует много интересных рецептов приготовления этого салата, которыми УНН с радостью поделится в этом материале.
Классический Греческий Салат
Ингредиенты
- Помидоры — 3 шт;
- Огурцы — 5 шт (небольшого размера);
- Перец болгарский — 2 шт;
- Репчатый лук — 1 шт;
- Фета — 250 гр;
- Маслины — по своему вкусу;
- Оливковое масло — 5 ст. ложек;
- Сок лимона — 1 ст. ложка;
- Соль, перец и орегано — по своему вкусу;
Приготовление
- Подготовить все ингредиенты, помыть овощи. Нарезать огурцы крупными кусочками, помидоры - на половинки, которые затем нужно разрезать на пять частей;
- Очистить болгарский перец от семян и порезать
на крупные куски. Лук нарезать полукольцами и смешать все нарезанные овощи;
- Смешать соль, перец, лимонный сок и оливковое масло для заправки. Сыр нарезать кубиками размером примерно 1-1,5 см. Добавьте нарезанный сыр, оливки и заправку к овощам. Посыпьте орегано.
Рецепт греческого салата с брынзой
Ингредиенты
- Брынза — 200 гр;
- Помидоры — 1 шт;
- Огурцы — 2 шт;
- Листья салата — 3 шт;
- Болгарский перец — 1 шт;
- Маслины — 50 гр;
- Оливковое масло — 45 мл;
- Орегано, лимонный сок, перец и соль по своему вкусу.
Приготовление
- Подготовить все ингредиенты, помыть овощи. Нарезать помидоры кубиками. Нарезать болгарский перец, очистить его от семян. Огурцы нарезать пополам, а затем на четвертинки. Нарезать брынзу кубиками 1-1,5 см;
- Лук нарезать полукольцами, а маслины — кольцами. Листья салата нарезать на мелкие кусочки;
- Смешать овощи в миске, добавить лимонный сок, маслины, лук и брынзу. Добавить специи, оливковое масло и перемешать.
Салат с фетаксой
Ингредиенты
- Помидоры — 2 шт;
- Огурцы — 2 шт;
- Сыр фетакса — 200 гр;
- Листья салата — 3 шт;
- Маслины — 50 гр;
- Оливковое масло — 4 ст. ложки;
- Зелень — по своему вкусу;
- Соль — по своему вкусу.
Приготовление
- Помыть овощи, подготовить ингредиенты. Нарезать помидоры, огурцы и сыр на кубики;
- Листья салата крупно нарезать или разорвать руками. Смешать все ингредиенты в миске, добавить маслины и оливковое масло;
- Добавить соль и зелень по своему вкусу, перемешать.
Греческий салат с курицей
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 гр (запеченное или отварное);
- Помидоры — 2 шт;
- Сыр Фета — 150 гр;
- Огурцы — 2 шт;
- Репчатый лук — 1 шт;
- Оливки — 50 гр;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Лимонный сок — 20 гр;
- Оливковое масло — 4 ст. ложки;
- Соль — по своему вкусу.
Приготовление
- Листья салата разорвать на небольшие куски руками.
Лук нарезать полукольцами. Огурцы нарезать кольцами, затем на четвертинки;
- Помидоры нарезать кусочками. Смешать овощи в миске,
заправить оливковым маслом с лимонным соком и чесноком;
- Куриную грудку нарезать крупными кусками, добавить сверху. Добавить кубики феты и оливки, перемешать. Добавить соль по своему вкусу.
Моцарелла в греческом салате
Ингредиенты
- Моцарелла — 150 гр;
- Помидоры — 2 шт;
- Огурцы — 2 шт;
- Болгарский перец — 1-2 шт;
- Листья салата — 2-3 шт;
- Репчатый лук — 1 шт;
- Маслины без косточек;
- Лимонный сок — 30 гр;
- Соль, зелень, специи — по своему вкусу.
Приготовление
- Нарезать моцареллу толстыми кружочками. Помидоры
очистить от кожуры и нарезать крупными кусками. Покрошить огурцы на небольшие частички;
- Режем кубиками болгарский перец. Нарезать
репчатый лук кольцами. Разорвать листья руками или нарезать на кусочки;
- Смешать все овощи с сыром. Заправить оливковым
маслом, смешать с лимонным соком, зеленью и специями. Посолить по своему вкусу.
