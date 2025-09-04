$41.370.01
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

УНН делится пятью рецептами греческого салата, включая классический вариант, с брынзой, фетаксой, курицей и моцареллой. Каждый рецепт содержит подробный перечень ингредиентов и пошаговую инструкцию приготовления.

К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата

Греческий салат является одним из самых популярных блюд в мире, которое можно увидеть на столе и во время праздника, и во время обычного семейного обеда. Несмотря на его название - греческий, существует много интересных рецептов приготовления этого салата, которыми УНН с радостью поделится в этом материале.

Классический Греческий Салат

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 шт;
    • Огурцы — 5 шт (небольшого размера);
      • Перец болгарский — 2 шт;
        • Репчатый лук — 1 шт;
          • Фета — 250 гр;
            • Маслины — по своему вкусу;
              • Оливковое масло — 5 ст. ложек;
                • Сок лимона — 1 ст. ложка;
                  • Соль, перец и орегано — по своему вкусу;

                    Приготовление

                    • Подготовить все ингредиенты, помыть овощи. Нарезать огурцы крупными кусочками, помидоры - на половинки, которые затем нужно разрезать на пять частей;
                      • Очистить болгарский перец от семян и порезать на крупные куски. Лук нарезать полукольцами и смешать все нарезанные овощи;
                        • Смешать соль, перец, лимонный сок и оливковое масло для заправки. Сыр нарезать кубиками размером примерно 1-1,5 см. Добавьте нарезанный сыр, оливки и заправку к овощам. Посыпьте орегано.

                          Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза

                          Рецепт греческого салата с брынзой

                          Ингредиенты

                          • Брынза — 200 гр;
                            • Помидоры — 1 шт;
                              • Огурцы — 2 шт;
                                • Листья салата — 3 шт;
                                  • Болгарский перец — 1 шт;
                                    • Маслины — 50 гр;
                                      • Оливковое масло — 45 мл;
                                        • Орегано, лимонный сок, перец и соль по своему вкусу.

                                          Приготовление

                                          • Подготовить все ингредиенты, помыть овощи. Нарезать помидоры кубиками. Нарезать болгарский перец, очистить его от семян. Огурцы нарезать пополам, а затем на четвертинки. Нарезать брынзу кубиками 1-1,5 см;
                                            • Лук нарезать полукольцами, а маслины — кольцами. Листья салата нарезать на мелкие кусочки;
                                              • Смешать овощи в миске, добавить лимонный сок, маслины, лук и брынзу. Добавить специи, оливковое масло и перемешать.

                                                Салат с фетаксой

                                                Ингредиенты

                                                • Помидоры — 2 шт;
                                                  • Огурцы — 2 шт;
                                                    • Сыр фетакса — 200 гр;
                                                      • Листья салата — 3 шт;
                                                        • Маслины — 50 гр;
                                                          • Оливковое масло — 4 ст. ложки;
                                                            • Зелень — по своему вкусу;
                                                              • Соль — по своему вкусу.

                                                                Приготовление

                                                                • Помыть овощи, подготовить ингредиенты. Нарезать помидоры, огурцы и сыр на кубики;
                                                                  • Листья салата крупно нарезать или разорвать руками. Смешать все ингредиенты в миске, добавить маслины и оливковое масло;
                                                                    • Добавить соль и зелень по своему вкусу, перемешать.

                                                                      День украинского сала и любителей бананов: что еще сегодня празднуют в мире

                                                                      Греческий салат с курицей

                                                                      Ингредиенты

                                                                      • Куриное филе — 300 гр (запеченное или отварное);
                                                                        • Помидоры — 2 шт;
                                                                          • Сыр Фета — 150 гр;
                                                                            • Огурцы — 2 шт;
                                                                              • Репчатый лук — 1 шт;
                                                                                • Оливки — 50 гр;
                                                                                  • Чеснок — 1 зубчик;
                                                                                    • Лимонный сок — 20 гр;
                                                                                      • Оливковое масло — 4 ст. ложки;
                                                                                        • Соль — по своему вкусу.

                                                                                          Приготовление

                                                                                          • Листья салата разорвать на небольшие куски руками. Лук нарезать полукольцами. Огурцы нарезать кольцами, затем на четвертинки;
                                                                                            • Помидоры нарезать кусочками. Смешать овощи в миске, заправить оливковым маслом с лимонным соком и чесноком;
                                                                                              • Куриную грудку нарезать крупными кусками, добавить сверху. Добавить кубики феты и оливки, перемешать. Добавить соль по своему вкусу.

                                                                                                 Моцарелла в греческом салате

                                                                                                Ингредиенты

                                                                                                • Моцарелла — 150 гр;
                                                                                                  • Помидоры — 2 шт;
                                                                                                    • Огурцы — 2 шт;
                                                                                                      • Болгарский перец — 1-2 шт;
                                                                                                        • Листья салата — 2-3 шт;
                                                                                                          • Репчатый лук — 1 шт;
                                                                                                            • Маслины без косточек;
                                                                                                              • Лимонный сок — 30 гр;
                                                                                                                • Соль, зелень, специи — по своему вкусу.

                                                                                                                  Приготовление

                                                                                                                  • Нарезать моцареллу толстыми кружочками. Помидоры очистить от кожуры и нарезать крупными кусками. Покрошить огурцы на небольшие частички;
                                                                                                                    • Режем кубиками болгарский перец. Нарезать репчатый лук кольцами. Разорвать листья руками или нарезать на кусочки;
                                                                                                                      • Смешать все овощи с сыром. Заправить оливковым маслом, смешать с лимонным соком, зеленью и специями. Посолить по своему вкусу.

                                                                                                                        Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени

