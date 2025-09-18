$41.190.02
Эксклюзив
09:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвала дату

Киев • УНН

 • 796 просмотра

С 25-26 сентября в Украине ожидается резкое похолодание, местами до мокрого снега. До этого, 19 сентября, температура поднимется до +19-24 градусов, а на выходных 20-21 сентября достигнет +24-28 градусов.

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвала дату

С 25-26 сентября теплая погода в Украине сменится резким похолоданием. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

На западе Украины, ближе к Карпатам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег. Как отметила Диденко, похолодание коснется всей Украины, однако осадки будут преимущественно в виде дождя, а снег – лишь местами в западных областях.

В то же время 19 сентября ожидается антициклон с юго-запада. Температура воздуха постепенно начнет подниматься и в течение дня будет колебаться от +19 до +24 градусов.

В выходные дни, 20-21 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода: температура воздуха составит +24+28 градусов.

