Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвала дату

С 25-26 сентября теплая погода в Украине сменится резким похолоданием. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

На западе Украины, ближе к Карпатам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег. Как отметила Диденко, похолодание коснется всей Украины, однако осадки будут преимущественно в виде дождя, а снег – лишь местами в западных областях.

В то же время 19 сентября ожидается антициклон с юго-запада. Температура воздуха постепенно начнет подниматься и в течение дня будет колебаться от +19 до +24 градусов.

В выходные дни, 20-21 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода: температура воздуха составит +24+28 градусов.

