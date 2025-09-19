Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления

С приходом осени многие люди испытывают изменения в своем настроении, снижение сил, сонливость. Дни становятся короче, солнечного света меньше, снижается температура. В этот период у некоторых людей может возникать "осенняя депрессия", которая еще называется сезонным аффективным расстройством (САР). Что такое осенняя депрессия, каковы ее симптомы и как ее преодолеть - рассказала в комментарии УНН психолог Екатерина Кононова.

Что такое осенняя депрессия и почему она возникает

САР – это форма депрессии, которая возникает в определенное время года и является циклической, то есть появляется каждый год в один и тот же период. Симптомы "сезонной депрессии" очень похожи на классическую депрессию, которую мы знаем, но она возникает из-за смены сезонов.

Развитие осенней депрессии связано с изменением биологических, гормональных и природных факторов. С наступлением осени уменьшается световой день, из-за чего у людей сбиваются биологические часы. Из-за того, что начинает раньше темнеть, у нас вырабатывается больше мелатонина (гормона сна), который вырабатывается в темноте. Эти факторы способствуют ощущению сонливости, усталости, нехватки энергии, трудностям в концентрации. Также из-за нехватки солнечного света в организме возникает дефицит серотонина, который отвечает за наше настроение, и витамина D. В результате может ощущаться апатия, возникают проблемы с энергетическим балансом, ослабляется иммунная система - отмечает Кононова.

По ее словам, к сезонной депрессии более склонны люди, имеющие генетическую предрасположенность или уже переживавшие депрессию ранее. Также важным фактором являются и наши мысли. Многие ассоциируют осень как "завершение", потерю, холод и одиночество. Заканчивается сезон отпусков, начинается учебный год, загруженность работой. Люди меньше времени проводят на улице, меньше двигаются и меньше общаются. Такой эмоциональный фон может подпитывать осеннюю депрессию.

Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии - рейтинг

Основные симптомы осенней депрессии

Она отмечает, что симптомы осенней депрессии могут отличаться у людей, но в целом это:

снижение настроения, апатия, вещи, которые раньше приносили радость, больше не дают ощущения удовлетворения;

хроническая усталость, проблемы с засыпанием или, наоборот, постоянная сонливость;

снижается концентрация внимания;

изменение аппетита: переедание/потеря аппетита;

повышенная тревожность, раздражительность;

потеря мотивации;

ощущение тяжести в теле, замедление движений;

снижение желания к социальной активности.

Важно отметить, что некоторые из перечисленных симптомов время от времени могут встречаться у каждого из нас, и это вовсе не говорит, что у вас осенняя депрессия. Чувствовать себя время от времени плохо, не в настроении – это нормально для каждого из нас. Но если вы наблюдаете у себя совокупность этих проявлений более 2 недель подряд, то стоит обратиться к специалисту - добавляет Кононова.

Одиночество почти на 80% связано с рисками депрессивных симптомов - масштабное исследование

Как распознать осеннюю депрессию на ранних этапах

Если говорить об условных стадиях осенней депрессии, то на начальной стадии это проявляется в легкой сонливости, снижении энергии, раздражительности, колебаниях настроения, незначительных изменениях аппетита. На этом этапе человек может справиться с этим самостоятельно, если вовремя заметит эти изменения. На следующей стадии проявления становятся более выраженными и стойкими. Становится труднее просыпаться утром, все меньше сил для выполнения ежедневных обязанностей. Действия, которые раньше не требовали много усилий, становятся непосильными, снижается продуктивность. Могут быть и физические проявления: головная боль, головокружение, ощущение тяжести в теле - отмечает психолог.

Эксперт подчеркивает, что выраженная стадия уже очевидна по многим проявлениям. Человеку трудно выполнять не только свои ежедневные обязанности на работе или дома, но и базовые, такие рутинные действия, как почистить зубы, помыть голову, поесть, требуют слишком много усилий.

Человек может изолироваться от социума, уменьшить контакт с родными и близкими. Также могут быть заметны изменения в аппетите, изменения веса, сильное чувство безнадежности, пустоты. В таких случаях не обойтись без помощи специалиста.

Депрессия: психологиня рассказала, как распознать, лечить и справиться со стрессом

Способы преодоления осенней депрессии

Кононова приводит несколько способов самопомощи при осенней депрессии:

больше солнечного света. Погодные условия, конечно, лишают нас такой возможности, но найдите 10-15 минут утром или днем выйти на улицу, пройтись, "ловя" последние лучики солнца. Если такой возможности нет, то используйте яркое освещение, ведь это поможет регулировать биологические часы;

движение. Легкая зарядка утром, пробежка, йога или спортивный зал вечером – ваше спасительное круг. Достаточно 20-30 минут в день, чтобы почувствовать себя бодрее;

сбалансированное питание. На осенний и зимний периоды это очень важно. С наступлением холодов у нас снижается иммунитет, может появиться дефицит некоторых витаминов. Следя за своим питанием и компенсируя недостаток витаминов, вы помогаете своему организму быстрее адаптироваться к смене сезонов.

режим сна. Опять же, изменение светового дня меняет и наши циркадные ритмы, поэтому важно засыпать и просыпаться в одно и то же время;

социальная активность. Встречайтесь с друзьями, семьей, проводите семейные вечера. Старайтесь уменьшить чувство изоляции, так как это может усилить депрессию;

маленькие радости. Чашечка кофе, конфета, объятия родных или мягкий плед после тяжелого рабочего дня иногда могут стать самым большим спасением от плохого настроения. Не забывайте любить себя и заботиться о себе;

психологические практики. Дневник мыслей и эмоций, медитации, дыхательные упражнения или что-либо другое, что вам откликается, никогда не будет лишним.

Осень – это время перемен. Меняется как природа, так и мы. А чтобы осенняя депрессия не добралась до вас, не забывайте о здоровом сне и питании, регулярной активности, добавляйте света в свою жизнь, занимайтесь делами, которые приносят вам удовольствие, и главное – не забывайте любить себя и заботиться о себе - резюмировала Кононова.

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвала дату