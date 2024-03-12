Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии - рейтинг

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
papua-novaya-gvineyaПапуа - Новая Гвинея
braziliyaБразилия
avstraliyaАвстралия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  61619 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  74892 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  109512 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  125231 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122542 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114180 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114274 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105292 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189048 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177780 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Новости по теме
Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии - рейтинг

Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии - рейтинг

  •  8325 просмотра
Столичные прокуроры пришли с обысками в КП "Плесо": что известно

Столичные прокуроры пришли с обысками в КП "Плесо": что известно

  •  15112 просмотра
На Таврическом направлении о формировании "ударных кулаков" врага речь не идет - спикер

На Таврическом направлении о формировании "ударных кулаков" врага речь не идет - спикер

  •  15038 просмотра
Глава МАГАТЭ заявил, что запрет доступа украинского персонала на ЗАЭС не угрожает безопасности

Глава МАГАТЭ заявил, что запрет доступа украинского персонала на ЗАЭС не угрожает безопасности

  •  15907 просмотра
В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"

В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"

  •  14228 просмотра
ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов

ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов

  •  14648 просмотра
На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

  •  14103 просмотра
На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

  •  11873 просмотра
Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

  •  14594 просмотра
Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ

Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ

  •  15683 просмотра

Популярные

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

  •  137793 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

  •  117649 просмотра
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

  •  117664 просмотра
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

  •  114830 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

  •  108618 просмотра

Публикации

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

  •  103831 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

  •  137793 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  171945 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  256547 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  256162 просмотра

Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии - рейтинг

Украина занимает первое место среди стран с наибольшей долей населения с депрессией.

Здоровье •   •  8325 просмотра
Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии - рейтинг

Столичные прокуроры пришли с обысками в КП "Плесо": что известно

По решению суда Подольская районная прокуратура Киева проводит обыски в коммунальном предприятии "Плесо" с целью выявления и фиксации информации, связанной с его деятельностью, а также отыскания оригиналов документов документооборота.

Криминал и ЧП •   •  15112 просмотра
Столичные прокуроры пришли с обысками в КП "Плесо": что известно

На Таврическом направлении о формировании "ударных кулаков" врага речь не идет - спикер

Российские войска не формируют "ударного кулака" для серьезного прорыва на Таврическом направлении, а численность противника остается относительно постоянной, несмотря на ротации и подкрепления.

Война •   •  15038 просмотра
На Таврическом направлении о формировании "ударных кулаков" врага речь не идет - спикер

Глава МАГАТЭ заявил, что запрет доступа украинского персонала на ЗАЭС не угрожает безопасности

Глава МАГАТЭ заявил, что запрет доступа украинского персонала на захваченную россией Запорожскую атомную электростанцию не представляет прямой угрозы безопасности.

Война •   •  15907 просмотра
Глава МАГАТЭ заявил, что запрет доступа украинского персонала на ЗАЭС не угрожает безопасности

В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 российских беспилотников-камикадзе во время ночной атаки 12 марта. Часть дронов уничтожили воины воздушного командования "Юг".

Война •   •  14228 просмотра
В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"

ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов

Государственная пограничная служба Украины не получала информации от польской стороны о том, что протестующие в Польше ограничивают или блокируют автобусное движение, но не может исключить, что проезд автобусов через пункты блокады может быть затруднен.

Общество •   •  14648 просмотра
ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение автобусов

На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

В очереди на пункте пропуска Корчова-Краковец стоят 500 грузовиков. Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков 13 марта.

Экономика •   •  14103 просмотра
На разблокированном пункте пропуска "Краковец" в очередях находится 500 грузовиков - Демченко

На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

Два коллекционера подали в суд на компанию Бэнкси Pest Control за отказ подтвердить подлинность гравюры Monkey Queen, изображающей королеву Елизавету II в виде украшенного драгоценностями примата, что потенциально заставило анонимного граффити-художника раскрыть свою личность.

Культура •   •  11873 просмотра
На Бэнкси подали в суд, это может заставить художника раскрыть свою личность

Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

Президент Зеленский подписал закон, который позволяет клиникам хранить замороженные репродуктивные клетки погибших воинов в течение 3 лет, чтобы сохранить генофонд Украины и обеспечить их право на биологическое отцовство.

Общество •   •  14594 просмотра
Зеленский подписал закон о репродуктивных клетках погибших военных

Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ

Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина столкнется с новыми вызовами на поле боя и постепенно потеряет все больше территорий в пользу России, считают высокопоставленные представители американской разведки.

Война •   •  15683 просмотра
Украина рискует потерять больше территории без новой помощи США - директор ЦРУ