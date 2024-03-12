Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии - рейтинг

Украина стала страной, население которой больше всего в мире страдает депрессией. Рейтинг опубликовал портал Country Cassette, передает УНН.

Детали

Как сообщается, депрессия является распространенной глобальной проблемой, от которой страдает примерно 3,4% населения мира, а это примерно 264 миллиона человек.

В Украине, расположившейся на первом месте, доля населения, страдающего депрессией, составляет 6,3 процента.

Второе и третье места заняли США и Австралия с показателем в 5,9 процента. Четвертое место занимает Эстония а пятое - Бразилия.

Самые последние места в рейтинге занимают Соломоновы острова, Восточный Тимор, Папуа-Новая Гвинея и Федеративные Штаты Микронезии.

В этих странах депрессия встречается у от 2,9 до 3,1 процента жителей.

Программу жизнестойкости поддержит еще 65 общин: всего ожидается почти 100 Центров поддержки ментального здоровья в Украине