Программу жизнестойкости поддержит еще 65 общин: всего ожидается почти 100 Центров поддержки ментального здоровья в Украине

Социальная программа по формированию жизнестойкости, в рамках Проекта ментального здоровья "Ты как?" Елены Зеленской, расширяется на 20 областей Украины. Больше всего Центров жизнестойкости будет работать в громадах Киевской, Ивано-Франковской, Черниговской и Житомирской областей.

Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Минсоцполитики Украины.

В феврале 2024 года к нашей Программе жизнестойкости присоединились еще 65 общин. Поэтому, в ближайшее время в Украине будет работать уже 95 Центров жизнестойкости - говорится в сообщении.

Как отмечается, это будут безбарьерные, безопасные пространства, где каждый человек сможет получить психосоциальную поддержку.

Перечень новых общин доступен по ссылке. Но уже сейчас в ведомстве предупреждают, что больше всего Центров откроется в общинах Киевской, Ивано-Франковской, Черниговской и Житомирской областей.

Дополнение

Проект жизнестойкости реализуется Министерством социальной политики и является составляющей Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" Первой леди Елены Зеленской.

Напомним,

УНН сообщал, что Украина планирует позаимствовать опыт Израиля и создать Центры жизнестойкости - дружественные безбарьерные пространства по социально - психологической помощи. Сейчас планируется открытие 20 таких центров, которые вместят 3,6 млн украинцев.

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