В оккупированном Крыму россияне продолжают политику направленную на милитаризацию украинских детей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, по имеющейся информации оккупанты имеют целью ввести "общегосударственную систему подготовки граждан к военной службе".

Согласно всем так называемым распоряжениям, оккупанты ставят целью создать в каждом муниципальном образовании субъектов рф общих центров так называемого военно-патриотического воспитания и подготовку молодежи к будущей службе - объяснили в Спротиве.

На оккупированной части Запорожья россияне милитаризируют украинских детей - Федоров

Вместе с этим, рассматривается возможность деятельности региональных отделений российской молодежной военно-патриотической организации "Юнармия", которая основана мо рф в 2016 году.

Дополнение

Центр национального сопротивления призывает гражданское население на ВОТ АР Крым не участвовать в подобных мероприятиях или проявлять максимальную пассивность и незаинтересованность, если такого участия невозможно избежать.

Напомним

россияне планируют привлечь детей, проживающих на временно оккупированных территорий к производству дронов.

Детям на уроках труда в школах будут рассказывать о технологиях, особенностях конструкций и сборки БПЛА для военных целей.