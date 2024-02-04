Росіяни планують навчити дітей у ТОТ збирати військові дрони
Київ • УНН
Росіяни планують запровадити на окупованих ними українських територіях уроки, на яких дітей навчатимуть збирати військові дрони.
Росіяни планують залучити дітей, які проживають на тимчасово окупованих територій до виробництва дронів. Дітям на уроках праці у школах розповідатимуть про технології, особливості конструкцій та збирання БПЛА для військових цілей. Про це із посиланням на свої джерела повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Окупанти готуються ввести на тимчасово окупованих територіях модуль технологій БпЛА на уроках праці. Зазначається, що даний модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у військових цілях.
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У Центрі Нацспротиву зазначають, що серед школярів також вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.
Кремль розглядає управління БпЛА – як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу.дрон
Окупанти налагодили виробництво дронів на одному із заводів Бердянська - партизани03.02.24, 20:20 • 34542 перегляди
Активісти Центру "Спротив" наголошують, що таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях.
Водночас Центр національного спротиву закликає повідомляти про вчителів-зрадників до їхнього чат-бота аби жоден з них не уникнув відповідальності.