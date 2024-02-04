Россияне планируют научить детей в ВОТ собирать военные дроны

Россияне планируют привлечь детей, проживающих на временно оккупированных территорий к производству дронов. Детям на уроках труда в школах будут рассказывать о технологиях, особенностях конструкций и сборки БПЛА для военных целей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Оккупанты готовятся ввести на временно оккупированных территориях модуль технологий БпЛА на уроках труда. Отмечается, что данный модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сборки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в военных целях. - говорится в сообщении Сопротивления.

Детали

В Центре Нацсопротивления отмечают, что среди школьников также будут вести агитацию относительно дальнейшего обучения на технических специальностях и работы на военных заводах.

Кремль рассматривает управление БпЛА - как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе. Россияне намерены привлечь как можно большее количество молодежи в свои милитарные структуры и работы на объектах военно-промышленного комплекса.

Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска - партизаны

Активисты Центра "Сопротивление" отмечают, что таким образом враг в очередной раз нарушает международное право и использует гражданское население в военных целях.

В то же время Центр национального сопротивления призывает сообщать об учителях-предателях в их чат-бот, чтобы ни один из них не избежал ответственности.