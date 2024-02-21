В окупованому Криму росіяни планують запровадити систему військової підготовки для дітей - Центр нацспротиву
Київ • УНН
росіяни планують запровадити загальнонаціональну систему військової підготовки дітей на окупованих українських територіях і розглядають можливість запуску регіональних відділень "юнармії".
В окупованому Криму росіяни продовжують політику спрямовану на мілітаризацію українських дітей. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Так, за наявною інформацією окупанти мають на меті запровадити "загальнодержавну систему підготовки громадян до військової служби".
Відповідно до всіх так званих розпоряджень, окупанти ставлять за мету створити у кожному муніципальному утворенні суб’єктів рф загальні центри так званого військово-патріотичного виховання та підготовку молоді до майбутньої служби
На окупованій частині Запоріжжя росіяни мілітаризують українських дітей - Федоров14.02.24, 19:11 • 26795 переглядiв
Разом з цим ,розглядається можливість діяльності регіональних відділень російської молодіжної військово-патріотичної організації "Юнармія", яка заснована мо рф у 2016 році.
Доповнення
Центр національного спротиву закликає цивільне населення на ТОТ АР Крим не брати участь у подібних заходах або проявляти максимальну пасивність та незацікавленість, якщо такої участі не можливо уникнути.
Нагадаємо
росіяни планують залучити дітей, які проживають на тимчасово окупованих територій до виробництва дронів.
Дітям на уроках праці у школах розповідатимуть про технології, особливості конструкцій та збирання БПЛА для військових цілей.