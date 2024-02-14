На окупованій частині Запоріжжя росіяни мілітаризують українських дітей - Федоров
Київ • УНН
росіяни в окупованих районах Запорізької області активно ведуть пропаганду серед українських школярів, записуючи одних до "молодіжної армії", а до інших приїжджають вербувати на службу в окупаційні війська, обіцяючи стипендії.
На окупованих частинах Запорізької області росіяни проводять активно пропагандистську роботу серед українських школярів. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Зокрема, в Констянтинівці учнів 6-10 класів записали в ряди "юнармії", тож тепер діти потрапляють під ще більший вплив російської пропаганди. Також в Мелітополі до вихованців інтернату приходять силовики
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Очільник ОВА наголошує, що Україні слід розробляти програми з адаптації школярів з окупованих територій до нормального життя.
Нагадаємо
Росіяни планують залучити дітей, які проживають на тимчасово окупованих територій до виробництва дронів.
Дітям на уроках праці у школах розповідатимуть про технології, особливості конструкцій та збирання БПЛА для військових цілей.