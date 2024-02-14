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На окупованій частині Запоріжжя росіяни мілітаризують українських дітей - Федоров

На окупованій частині Запоріжжя росіяни мілітаризують українських дітей - Федоров

Київ • УНН

 • 26795 перегляди

росіяни в окупованих районах Запорізької області активно ведуть пропаганду серед українських школярів, записуючи одних до "молодіжної армії", а до інших приїжджають вербувати на службу в окупаційні війська, обіцяючи стипендії.

На окупованих частинах Запорізької області росіяни проводять активно пропагандистську роботу серед українських школярів. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Зокрема, в Констянтинівці учнів 6-10 класів записали в ряди "юнармії", тож тепер діти потрапляють під ще більший вплив російської пропаганди.  Також в Мелітополі до вихованців інтернату приходять силовики

По всій ТОТ розшукують старшокласників, які хочуть далі йти служити в окупаційне "мвд" - заманюють стипендією та "кар’єрним зльотом"

- розповів Федоров.

рф продовжують нищити національну ідентичність дітей на ТОТ і виховувати "гарматне м’ясо" - Федоров11.02.24, 18:05 • 90564 перегляди

Очільник ОВА наголошує, що Україні слід розробляти програми з адаптації школярів з окупованих територій до нормального життя.

Нагадаємо

Росіяни планують залучити дітей, які проживають на тимчасово окупованих територій до виробництва дронів.

Дітям на уроках праці у школах розповідатимуть про технології, особливості конструкцій та збирання БПЛА для військових цілей. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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