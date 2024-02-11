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рф продовжують нищити національну ідентичність дітей на ТОТ і виховувати "гарматне м’ясо" - Федоров

рф продовжують нищити національну ідентичність дітей на ТОТ і виховувати "гарматне м’ясо" - Федоров

Київ • УНН

 • 90564 перегляди

Окупанти продовжують знищувати національну ідентичність дітей з окупованих територій та виховувати їх як "гарматне м'ясо" для рф через мілітаризацію, пропаганду та контроль їхніх думок у школах та молодіжних організаціях.

росіяни продовжують нищити національну ідентичність дітей та молоді з окупованих територій і виховувати "гарматне м’ясо" для росії. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Замість освіти мілітаризація і пропаганда: росіяни продовжують нищити національну ідентичність дітей та молоді з окупованих територій і виховувати "гарматне м’ясо" для ерефії. Школи перетворені на центри пропаганди – не тільки "навчають" брехливій історії, а ще й контролюють думки і мрії наших дітей, а вчителі-зрадники вишукують "неблагонадійних" учнів, які спілкуються з друзями з вільних територій, та проводять виховні бесіди з ними,

- написав Федоров.

Деталі

За його словами, молодіжні організації всі націлені на виховання "вірних путінців" - дітям розповідають про "велич росії", звеличують диктатора та змушують підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію.

Центри оздоровлення перетворюють на військові табори. Замість відпочинку на узбережжі Азовського моря дітей та молодь навчатимуть військовій підготовці та ще більше пропагуватимуть "русскій мір". Діти в найбільшій небезпеці на ТОТ. Південь чекає на звільнення,

- заявив Федоров.

Доповнення

До України повернули ще одну дитину, яка залишалась на території тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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