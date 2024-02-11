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рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 16:05  •  2613 просмотра

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Оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мыслей в школах и молодежных организациях.

россияне продолжают уничтожать национальную идентичность детей и молодежи с оккупированных территорий и воспитывать "пушечное мясо" для россии. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Вместо образования милитаризация и пропаганда: россияне продолжают уничтожать национальную идентичность детей и молодежи с оккупированных территорий и воспитывать "пушечное мясо" для ерефии. Школы превращены в центры пропаганды - не только "учат" лживой истории, но и контролируют мысли и мечты наших детей, а учителя-предатели выискивают "неблагонадежных" учеников, которые общаются с друзьями из свободных территорий, и проводят воспитательные беседы с ними,

- написал Федоров.

Детали

По его словам, молодежные организации все нацелены на воспитание "верных путинцев" - детям рассказывают о "величии россии", превозносят диктатора и заставляют поддерживать так называемую специальную военную операцию.

Центры оздоровления превращают в военные лагеря. Вместо отдыха на побережье Азовского моря детей и молодежь будут учить военной подготовке и еще больше пропагандировать "русский мир". Дети в наибольшей опасности на ВОТ. Юг ждет освобождения,

- заявил Федоров.

Дополнение

В Украину вернули еще одного ребенка, который оставался на территории временно оккупированной части Запорожской области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
рф продовжують нищити національну ідентичність дітей на ТОТ і виховувати "гарматне м’ясо" - Федоров
Fedorov: Russian Federation continues to destroy national identity of children in TOT and raise "cannon fodder"
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рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

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