рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

россияне продолжают уничтожать национальную идентичность детей и молодежи с оккупированных территорий и воспитывать "пушечное мясо" для россии. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Вместо образования милитаризация и пропаганда: россияне продолжают уничтожать национальную идентичность детей и молодежи с оккупированных территорий и воспитывать "пушечное мясо" для ерефии. Школы превращены в центры пропаганды - не только "учат" лживой истории, но и контролируют мысли и мечты наших детей, а учителя-предатели выискивают "неблагонадежных" учеников, которые общаются с друзьями из свободных территорий, и проводят воспитательные беседы с ними, - написал Федоров.

Детали

По его словам, молодежные организации все нацелены на воспитание "верных путинцев" - детям рассказывают о "величии россии", превозносят диктатора и заставляют поддерживать так называемую специальную военную операцию.

Центры оздоровления превращают в военные лагеря. Вместо отдыха на побережье Азовского моря детей и молодежь будут учить военной подготовке и еще больше пропагандировать "русский мир". Дети в наибольшей опасности на ВОТ. Юг ждет освобождения, - заявил Федоров.

Дополнение

В Украину вернули еще одного ребенка, который оставался на территории временно оккупированной части Запорожской области.