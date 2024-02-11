рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров
Киев • УНН
Оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мыслей в школах и молодежных организациях.
россияне продолжают уничтожать национальную идентичность детей и молодежи с оккупированных территорий и воспитывать "пушечное мясо" для россии. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Вместо образования милитаризация и пропаганда: россияне продолжают уничтожать национальную идентичность детей и молодежи с оккупированных территорий и воспитывать "пушечное мясо" для ерефии. Школы превращены в центры пропаганды - не только "учат" лживой истории, но и контролируют мысли и мечты наших детей, а учителя-предатели выискивают "неблагонадежных" учеников, которые общаются с друзьями из свободных территорий, и проводят воспитательные беседы с ними,
Детали
По его словам, молодежные организации все нацелены на воспитание "верных путинцев" - детям рассказывают о "величии россии", превозносят диктатора и заставляют поддерживать так называемую специальную военную операцию.
Центры оздоровления превращают в военные лагеря. Вместо отдыха на побережье Азовского моря детей и молодежь будут учить военной подготовке и еще больше пропагандировать "русский мир". Дети в наибольшей опасности на ВОТ. Юг ждет освобождения,
Дополнение
В Украину вернули еще одного ребенка, который оставался на территории временно оккупированной части Запорожской области.
рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров
Оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мыслей в школах и молодежных организациях.
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