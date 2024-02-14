На оккупированной части Запорожья россияне милитаризируют украинских детей - Федоров
россияне в оккупированных районах Запорожской области активно ведут пропаганду среди украинских школьников, записывая одних в "молодежную армию", а к другим приезжают вербовать на службу в оккупационные войска, обещая стипендии.
Десять стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ для обороны Украины
10 стран подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ИТ-коалиции, чтобы помочь Украине построить совместимую ИТ-инфраструктуру для своих сил обороны в течение следующих 6 лет.
Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод
Россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, ранив 33-летнего мужчину и повредив здания и инфраструктуру.
Поисковые работы на месте разрушенного жилого дома в пгт Нью-Йорк временно прекращены
Поисковые работы на месте разрушенного жилого дома в поселке Нью-Йорк временно приостановлены из-за прицельных вражеских обстрелов.
Ракетный удар по Великому Бурлуку: два человека погибли, еще четверо могут быть под завалами
В результате вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку на Харьковщине погибли два человека, еще четверо, возможно, оказались под завалами. Также поврежден частный дом и два полицейских автомобиля.
Глава НАТО: после критики со стороны Трампа Европа заявила о готовности инвестировать в оборону 2% ВВП ежегодно
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны находятся на пути к достижению целевого показателя оборонных расходов альянса в 2% ВВП к 2024 году, и что США нуждаются в союзниках.
Telegram содержит целый ряд угроз безопасности Украины - Юсов
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что Telegram представляет угрозу информационной безопасности Украины и продолжается работа по противодействию дезинформации на таких платформах, как Telegram и TikTok.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп
Украинский парламент может рассмотреть законопроект об усилении мобилизации в начале марта.
Восстановление энергосектора Украины: в правительстве планируют большую программу с привлечением широких кругов международных инвесторов
Правительство планирует масштабную программу по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры Украины по современным технологиям с привлечением международных инвесторов.
Первое подозрение об экоциде объявлено российскому генералу и еще 4 офицерам за обстрелы Харьковского исследовательского ядерного реактора - Офис генпрокурора
Украинская прокуратура сообщила о подозрении в экоциде российскому генерал-полковнику и четырем его подчиненным за то, что они отдали приказ осуществить 74 нападения на Харьковскую ядерную исследовательскую установку "Источник нейтронов".