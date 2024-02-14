На оккупированной части Запорожья россияне милитаризируют украинских детей - Федоров

На оккупированных частях Запорожской области россияне проводят активно пропагандистскую работу среди украинских школьников. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

В частности, в Константиновке учеников 6-10 классов записали в ряды "юнармии", и теперь дети попадают под еще большее влияние российской пропаганды. Также в Мелитополе к воспитанникам интерната приходят силовики

По всей ВОТ разыскивают старшеклассников, которые хотят дальше идти служить в оккупационное "мвд" - заманивают стипендией и "карьерным взлетом" - рассказал Федоров.

рф продолжают уничтожать национальную идентичность детей на ВОТ и воспитывать "пушечное мясо" - Федоров

Глава ОВА отмечает, что Украине следует разрабатывать программы по адаптации школьников с оккупированных территорий к нормальной жизни.

Напомним,

Россияне планируют привлечь детей, проживающих на временно оккупированных территорий к производству дронов.

Детям на уроках труда в школах будут рассказывать о технологиях, особенностях конструкций и сборки БПЛА для военных целей.