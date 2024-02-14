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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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На оккупированной части Запорожья россияне милитаризируют украинских детей - Федоров

россияне в оккупированных районах Запорожской области активно ведут пропаганду среди украинских школьников, записывая одних в "молодежную армию", а к другим приезжают вербовать на службу в оккупационные войска, обещая стипендии.

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