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Програму життєстійкості підтримає ще 65 громад: загалом очікується майже 100 Центрів підтримки ментального здоров’я в Україні

Програму життєстійкості підтримає ще 65 громад: загалом очікується майже 100 Центрів підтримки ментального здоров’я в Україні

Київ • УНН

 • 30385 перегляди

Програма соціальної стійкості за підтримки Олени Зеленської пошириться ще на 65 громад, тож загальна кількість центрів підтримки психічного здоров'я в Україні сягне майже 100.

Соціальна програма з формування життєстійкості, в рамках Проекту ментального здоров'я "Ти як?" Олени Зеленської, розширюється на 20 областей України. Найбільше Центрів життєстійкості буде працювати у громадах Київської, Івано-Франківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Мінсоцполітики України.

У лютому 2024 року до нашої Програми життєстійкості долучилися ще 65 громад. Тож, найближчим часом в Україні працюватиме уже 95 Центрів життєстійкості 

- ідеться у повідомленні.

Як зазначається, це будуть безбар’єрні, безпечні простори, де кожна людина зможе отримати психосоціальну підтримку.

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Перелік нових громад доступний за посиланням. Але вже зараз у відомстві попереджають, що найбільше Центрів відкриється у громадах Київської, Івано-Франківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Доповнення

Проект життєстійкості реалізується Міністерством соціальної політики і є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" Першої леді Олени Зеленської.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Україна планує запозичити досвід Ізраїлю і створити Центри життєстійкості – дружні безбар’єрні простори з соціально – психологічної допомоги. Наразі планується відкриття 20 таких центрів, які вмістять 3,6 млн українців.

В окупованому Криму росіяни планують запровадити систему військової підготовки для дітей - Центр нацспротиву21.02.24, 17:34 • 28463 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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