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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одиночество почти на 80% связано с рисками депрессивных симптомов - масштабное исследование

Киев  •  УНН

10:50 • 8675 просмотра

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Новое исследование 100 000 человек из семи стран выявило связь между одиночеством и депрессией. Влияние одиночества на депрессию существенно отличается в азиатских и западных странах, а курение и алкоголь являются важными факторами риска.

Одним из новых аспектов исследования рисков депрессии является большое количество проанализированных людей и разнообразие стран.

Пишет УНН со ссылкой на издание Nature Human Behaviour.

Детали

Одинокие люди примерно на 80% чаще страдают депрессией, чем те, кто состоит в браке.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, в котором приняли участие 100 000 человек из семи стран. Предыдущие исследования имели аналогичные результаты. Однако одним из новых аспектов свежего исследования является большое количество проанализированных людей и разнообразие стран. Это позволило, например, заметить, что одиночество не представляет такого большого риска депрессии в азиатских странах, таких как Южная Корея или Индонезия, в отличие от Соединенных Штатов или Великобритании.

Также исследован эффект в отношении разведенных или разведенных людей, а также связь с культурными нормами брака и управлением негативными эмоциями, что отражается на психическом здоровье.

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«Восточные культуры склонны терпеть более высокий уровень эмоционального стресса. ... Это может частично объяснить более низкий риск развития депрессивных симптомов у холостых участников из этих стран», - объясняет Кефенг Ли из Политехнического университета Макао в Китае.

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Важный «посреднический» аспект к развитию депрессии, представляют привычка курения, а также склонность к алкоголизму.

Помимо сложностей физиологических и культурных факторов и взаимодействия между ними, были замечены важные различия по странам.

Тогда как в Южной Корее алкоголь объяснял 34,1% риска депрессии среди холостых, в Мексике он объяснял лишь 3,2%. Однако в США или Ирландии алкоголь не считался значимым фактором.

Что касается курения, то это объясняет риск развития депрессии у 43,8% одиноких людей в Китае и 22,1% в Мексике. Но не было выявлено влияния курения на холостых людей в Соединенных Штатах и Ирландии.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Здоровье
meksikaМексика
indoneziyaИндонезия
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