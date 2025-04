У природі поширене вживання алкоголю, оскільки практично у всіх екосистемах є етанол – дослідження

Хоча люди, можливо, перетворили вживання спиртного у частину традицій , але homo sapiens у цьому, не такий вже й виключний, кажуть дослідники. Споживання етанолу із ферментованих фруктів може бути звичайним явищем серед різних видів тварин. Однак їх мета може не співпадати з нашою, коли ми йдемо до барів.

Пише УНН із посиланням на The Guardian та Trends in Ecology and Evolution.

Огляд опублікованих даних показує, що алкоголь природним чином зустрічається майже в кожній екосистемі на Землі.

Так зване "сп’яніння" серед тварин можуть бути набагато більш поширеними.

Проаналізувавши дослідницькі роботи про тварин та алкоголь, вчені дійшли висновку, що існує "різноманітна компанія" видів, які прийняли та адаптувалися до етанолу у своєму раціоні, який зазвичай з'являється через ферментовані фрукти, сік та нектар.

Ми відходимо від антропоцентричного погляду, що етанол - це лише те, що використовують люди. У природі його набагато більше, ніж ми вважали раніше, і більшість тварин, які їдять солодкі фрукти, піддаються впливу певного рівня етанолу - каже Кімберлі Хокінгс, поведінковий еколог і провідний автор дослідження з Університету Ексетера.

Довідка

Етанол став доступним на Землі близько 100 мільйонів років тому, коли квіткові рослини почали виробляти цукристі плоди і нектар, які дріжджі могли зброджувати. Вміст алкоголю в нектарі, як правило, низький - від 1% до 2% об'ємних одиниць, але в перестиглих плодах пальми його концентрація може досягати 10% об'ємних одиниць.

В одному дослідженні дикі шимпанзе на південному сході Гвінеї були зняті на камеру, коли вони впивалися алкогольним соком пальм рафії. Тим часом мавпи на острові Барро Колорадо, Панама, полюбляють насичені етанолом жовті плоди момбін, які, як виявилося, містять від 1% до 2,5% алкоголю.

Користь чи задоволення?

Незрозуміло, чи тварини навмисно вживають етанол заради чистого задоволення від споживання, і необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти його вплив на фізіологію та еволюцію тварин. Однак дослідники кажуть, що вживання етанолу може принести кілька переваг диким тваринам.

По-перше, це джерело калорій, а запахові сполуки, що утворюються під час бродіння, можуть направляти тварин до джерел їжі, хоча дослідники кажуть, що малоймовірно, що тварини можуть самостійно виявити етанол.

По-друге, етанол також може мати медичні переваги: ​​плодові мушки навмисно відкладають свої яйця в речовинах, що містять етанол, що захищає їхні яйця від паразитів, а личинки плодових мух підвищують споживання етанолу, коли паразитують оси.

Втім деякі істоти стикаються з етанолом рідше і можуть страждати від наслідків. Тести на кедрових сопілках, які загинули, врізавшись у паркани та інші конструкції, показали, що вони літали у стані алкогольного сп'яніння після того, як об'їлися перестиглими ягодами бразильського перцевого дерева.

"Сп'яніння не приносить користі в середовищі, де ви боретеся за виживання", - каже Анна Боуленд, дослідник із групи Університету Ексетера.

