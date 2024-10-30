В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исследователи установили, что этанол естественно присутствует почти во всех экосистемах Земли. Многие виды животных адаптировались к потреблению алкоголя через ферментированные фрукты и нектар.

Хотя люди, возможно, превратили употребление спиртного в часть традиций, но homo sapiens в этом, не такой уж и исключительный, говорят исследователи. Потребление этанола из ферментированных фруктов может быть обычным явлением среди различных видов животных. Однако их цель может не совпадать с нашей, когда мы идем в бары.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian и Trends in Ecology and Evolution.

Обзор опубликованных данных показывает, что алкоголь естественным образом встречается почти в каждой экосистеме на Земле.

Так называемое "опьянение" среди животных могут быть гораздо более распространенными.

Проанализировав исследовательские работы о животных и алкоголе, ученые пришли к выводу, что существует "разнообразная компания" видов, которые приняли и адаптировались к этанолу в своем рационе, который обычно появляется через ферментированные фрукты, сок и нектар.

Мы отходим от антропоцентрического взгляда, что этанол - это только то, что используют люди. В природе его гораздо больше, чем мы считали раньше, и большинство животных, которые едят сладкие фрукты, подвергаются воздействию определенного уровня этанола

- говорит Кимберли Хокингс,  поведенческий эколог и ведущий автор исследования из Университета Эксетера.

Справка

Этанол стал доступным на Земле около 100 миллионов лет назад, когда цветочные растения начали производить сахаристые плоды и нектар, которые дрожжи могли сбраживать. Содержание алкоголя в нектаре, как правило, низкое - от 1% до 2% объемных единиц, но в перезрелых плодах пальмы его концентрация может достигать 10% объемных единиц.

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В одном исследовании дикие шимпанзе на юго-востоке Гвинеи были сняты на камеру, когда они упивались алкогольным соком пальм рафии. Между тем обезьяны на острове Барро Колорадо, Панама, любят насыщенные этанолом желтые плоды момбин, которые, как оказалось, содержат от 1% до 2,5% алкоголя.

Польза или удовольствие?

Непонятно, намеренно ли животные употребляют этанол ради чистого удовольствия от потребления, и необходимы дополнительные исследования, чтобы понять его влияние на физиологию и эволюцию животных. Однако исследователи говорят, что употребление этанола может принести несколько преимуществ диким животным.

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Во-первых, это источник калорий, а запаховые соединения, образующиеся во время брожения, могут направлять животных к источникам пищи, хотя исследователи говорят, что маловероятно, что животные могут самостоятельно обнаружить этанол.

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Во-вторых, этанол также может иметь медицинские преимущества: плодовые мушки намеренно откладывают свои яйца в веществах, содержащих этанол, что защищает их яйца от паразитов, а личинки плодовых мух повышают потребление этанола, когда паразитируют осы.

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Впрочем, некоторые существа сталкиваются с этанолом реже и могут страдать от последствий. Тесты на кедровых свирелях, которые погибли, врезавшись в заборы и другие конструкции, показали, что они летали в состоянии алкогольного опьянения после того, как объелись перезрелыми ягодами бразильского перечного дерева.

"Опьянение не приносит пользы в среде, где вы боретесь за выживание", - говорит Анна Боуленд, исследователь из группы Университета Эксетера.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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