НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 6 марта до 15,5% годовых, что на 1% больше предыдущей ставки. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин в комментарии УНН рассказал, что повышение учетной ставки обусловлено сдерживанием инфляции, поэтому НБУ вводит такие предупредительные меры, чтобы инфляция не стала опасной для экономики.

Детали

Эксперт отметил, что учетная ставка является механизмом сдерживания инфляции.

Каким образом учетная ставка сдерживает инфляцию? Чем выше учетная ставка, тем дороже кредит. Чем дороже кредит, тем меньше бизнес обращается за этим кредитом. Чем меньше бизнес берет кредит, тем меньше спрос на рынке. Чем меньше спрос на рынке, тем ниже цены, потому что цена формируется в соответствии с соотношением спроса и предложения. Вот таким образом работает учетная ставка. Но с другой стороны, учетная ставка сдерживает рост экономики. Потому что мы прекрасно знаем, что рост экономики напрямую связан с привлечением кредитных ресурсов. Национальный банк отвечает за инфляцию

Он отметил, что действие учетной ставки связано с тем, что в январе-феврале инфляция составила 12,9%, при базовом сценарии в 9%, который утверждал НБУ.

Я думаю, что инфляция в феврале еще ускорится. Я думаю, что она будет больше 13%. Что это означает? Это означает, что Нацбанку необходимо вводить предупредительные меры, чтобы инфляция не стала опасной для экономики. Вот он это и делает. Кстати, это уже не первое повышение учетной ставки. Было 12,5%, было 13,5%, потом 14%, сейчас 15,5%