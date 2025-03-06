НБУ знову підвищив облікову ставку - до 15,5%
Київ • УНН
Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% річних. Це рішення спрямоване на підтримку гривневих заощаджень та контроль інфляції для досягнення цілі у 5%.
Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% річних, повідомили у регуляторі у четвер, 6 березня, пише УНН.
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики
Ці рішення, як вказали у регуляторі, спрямовуються на "підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%".
"НБУ буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", - вказали у Нацбанку.
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%: з якою метою23.01.25, 14:05 • 83286 переглядiв