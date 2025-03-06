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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33162 перегляди

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НБУ знову підвищив облікову ставку - до 15,5%

Київ • УНН

 • 39526 перегляди

Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% річних. Це рішення спрямоване на підтримку гривневих заощаджень та контроль інфляції для досягнення цілі у 5%.

НБУ знову підвищив облікову ставку - до 15,5%

Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% річних, повідомили у регуляторі у четвер, 6 березня, пише УНН.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики

- повідомили у НБУ.

Ці рішення, як вказали у регуляторі, спрямовуються на "підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%".

"НБУ буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", - вказали у Нацбанку.

НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%: з якою метою23.01.25, 14:05 • 83286 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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