НБУ знову підвищив облікову ставку - до 15,5%

Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% річних, повідомили у регуляторі у четвер, 6 березня, пише УНН.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики - повідомили у НБУ.

Ці рішення, як вказали у регуляторі, спрямовуються на "підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%".

"НБУ буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", - вказали у Нацбанку.

НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%: з якою метою