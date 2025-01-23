НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%: з якою метою

Національний банк України підвищив облікову ставку з 24 січня до 14,5% з, що на 1% більше за попередню ставку, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

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"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо

Минулого року Національний банк України підвищив облікову ставку до 13,5% аргументуючи це тим, що це рішення має зберегти стійкість валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.