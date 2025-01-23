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НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%: з якою метою

НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%: з якою метою

Київ • УНН

 • 83231 перегляди

Національний банк України підвищив облікову ставку до 14,5% річних, що на 1% більше попередньої. Рішення спрямоване на підтримку валютного ринку та контроль інфляції до цільових 5%.

Національний банк України підвищив облікову ставку з 24 січня до 14,5% з, що на 1% більше за попередню ставку, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Деталі

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо 

Минулого року Національний банк України підвищив облікову ставку до 13,5% аргументуючи це тим, що це рішення має зберегти стійкість валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
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