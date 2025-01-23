НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

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Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 14,5% годовых, что на 1% больше предыдущей. Решение направлено на поддержку валютного рынка и контроль инфляции до целевых 5%.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 24 января до 14,5% с, что на 1% больше предыдущей ставки, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до цели 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики», - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним 

В прошлом году Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 13,5% аргументируя это тем, что это решение должно сохранить устойчивость валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
ukrainaУкраина

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