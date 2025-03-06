НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
Киев • УНН
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 15,5% годовых. Это решение направлено на поддержку гривневых сбережений и контроль инфляции для достижения цели в 5%.
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 15,5% годовых, сообщили в регуляторе в четверг, 6 марта, пишет УНН.
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики
Эти решения, как указали в регуляторе, направлены на "поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%".
"НБУ будет готов принять дополнительные монетарные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий", - указали в Нацбанке.
НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью23.01.25, 14:05 • 83286 просмотров