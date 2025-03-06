НБУ прогнозирует рост инфляции: что ждет украинцев в ближайшее время

В Украине инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших урожая прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НБУ.

В январе инфляция ускорилась до 12,9% в годовом измерении. По оценкам НБУ, в феврале она продолжала расти. Ускорение потребительской инфляции было обусловлено прежде всего действием временных факторов. Такие тенденции были ожидаемыми и в целом соответствовали прогнозу НБУ (Инфляционный отчет за январь 2025 года)

В то же время усиливался влияние фундаментальных инфляционных факторов из-за дальнейшего отражения в ценах повышенных затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда, а также сохранения довольно активного потребительского спроса. В результате базовая инфляция стремительно ускорялась, опережая прогнозные оценки, прежде всего по компоненте "услуги".

Отмечается, что инфляционные и курсовые ожидания экономических агентов имели разнонаправленную динамику, однако в целом остались относительно устойчивыми. Этому способствовали предварительные меры НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка и защите гривневых сбережений от инфляционного обесценивания.

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Они, в частности, отразились на снижении объемов чистой покупки валюты бизнесом и населением в феврале, а также на сохранении спроса на гривневые инструменты для сбережений. Более того, в начале года улучшались инфляционные ожидания населения. В то же время статистика поисковых запросов свидетельствует, что внимание к теме инфляции остается повышенным. Это на фоне потенциально длительного периода высоких показателей инфляции может негативно повлиять на инфляционные ожидания и усилить устойчивость ценового давления.

Также сообщается, что меры НБУ будут способствовать снижению инфляции до цели 5% на горизонте политики.

Инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших урожая прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий. В то же время примененные меры НБУ по усилению монетарной политики будут ограничивать фундаментальное ценовое давление, а поступление новых урожая летом замедлит рост цен на продовольственные товары