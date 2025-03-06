Нацбанк прогнозує зростання інфляції: що чекає на українців найближчим часом
Київ • УНН
Національний банк України попереджає про подальше зростання інфляції через вплив торішніх урожаїв та збільшення витрат підприємств. НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% для стримування цінового тиску.
В Україні інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. Про це УНН повідомляє з посиланням на НБУ.
У січні інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала. Пришвидшення споживчої інфляції зумовлювалося передусім дією тимчасових чинників. Такі тенденції були очікуваними та загалом відповідали прогнозу НБУ (Інфляційний звіт за січень 2025 року)
Водночас посилювався вплив фундаментальних інфляційних чинників через подальше відображення в цінах підвищених витрат підприємств на енергоресурси та оплату праці, а також збереження досить жвавого споживчого попиту. Як наслідок, базова інфляція стрімко прискорювалася, випереджаючи прогнозні оцінки, передусім за компонентою "послуги".
Зазначається, що інфляційні та курсові очікування економічних агентів мали різноспрямовану динаміку, однак загалом залишилися відносно стійкими. Цьому сприяли попередні заходи НБУ з підтримання стійкості валютного ринку та захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення.
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Вони, зокрема, позначилися на зниженні обсягів чистої купівлі валюти бізнесом і населенням у лютому, а також збереженні попиту на гривневі інструменти для заощаджень. Ба більше, на початку року поліпшувалися інфляційні очікування населення. Водночас статистика пошукових запитів свідчить, що увага до теми інфляції залишається підвищеною. Це на тлі потенційно тривалого періоду високих показників інфляції може негативно вплинути на інфляційні очікування та посилити стійкість цінового тиску.
Також повідомляється, що заходи НБУ сприятимуть зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.
Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. Водночас застосовані заходи НБУ з посилення монетарної політики обмежуватимуть фундаментальний ціновий тиск, а надходження нових урожаїв улітку загальмує зростання цін на продовольчі товари
Зазначається, що завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%.
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