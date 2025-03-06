Курс валют на 6 березня: Нацбанк зміцнює гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3680 грн/дол., що на 21 копійку міцніше. У банках долар торгується по 41,82/41,27 грн, євро - 44,42/43,70 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3680 грн/дол., що зміцнило гривню на 21 копійку, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,36 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,24 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00 ранку:
- Долар можна купити за 41,82 грн, а продати за 41,27 грн у банках.
- Євро можна купити за 44,42 грн, а продати за 43,70 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,40−41,50 грн, а євро — за 44,35− 44,70 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,35 - 41,38 грн/дол. для долара та 44,50−44,52 грн/євро для євро.
Шмигаль: на казначейському рахунку України – 126 млрд грн, золотовалютні резерви – $40,3 млрд04.03.25, 16:53 • 34526 переглядiв