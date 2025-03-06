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Курс валют на 6 марта: Нацбанк укрепляет гривну

Киев • УНН

 • 15488 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3680 грн/дол., что на 21 копейку крепче. В банках доллар торгуется по 41,82/41,27 грн, евро - 44,42/43,70 грн.

Курс валют на 6 марта: Нацбанк укрепляет гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3680 грн/дол., что укрепило гривну на 21 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,36 грн/дол. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,24 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, состоянием на 09:00 утра: 

- Доллар можно купить за 41,82 грн, а продать за 41,27 грн в банках. 

- Евро можно купить за 44,42 грн, а продать за 43,70  грн в банках. 

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40−41,50 грн, а евро — по 44,35− 44,70 грн. 

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,35 - 41,38 грн/дол. для доллара и 44,50−44,52 грн/евро для евро.

Шмигаль: на казначейском счете Украины – 126 млрд грн, золотовалютные резервы – $40,3 млрд04.03.25, 16:53 • 34524 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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