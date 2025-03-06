Курс валют на 6 марта: Нацбанк укрепляет гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3680 грн/дол., что на 21 копейку крепче. В банках доллар торгуется по 41,82/41,27 грн, евро - 44,42/43,70 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3680 грн/дол., что укрепило гривну на 21 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,36 грн/дол. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,24 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, состоянием на 09:00 утра:
- Доллар можно купить за 41,82 грн, а продать за 41,27 грн в банках.
- Евро можно купить за 44,42 грн, а продать за 43,70 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40−41,50 грн, а евро — по 44,35− 44,70 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,35 - 41,38 грн/дол. для доллара и 44,50−44,52 грн/евро для евро.
Шмигаль: на казначейском счете Украины – 126 млрд грн, золотовалютные резервы – $40,3 млрд04.03.25, 16:53 • 34524 просмотра