Шмигаль: на казначейском счете Украины – 126 млрд грн, золотовалютные резервы – $40,3 млрд

По состоянию на вчера на едином казначейском счете Украины находится более 126 миллиардов гривен, а золотовалютные резервы составляют $40,3 миллиарда. Исполнение бюджета за январь-февраль превысило план более чем на 2 миллиарда гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

Сегодня мы имеем следующие показатели, следующие параметры — более 126 миллиардов гривен на казначейском счете по состоянию на вчера, $40,3 миллиарда золотовалютные запасы. Фактически исполнение бюджета за первые два месяца плюс более 2 миллиардов гривен

То есть мы наполняем наш бюджет и за январь, и за февраль. И таможня, и налоговая выполнили план, за это я чрезвычайно глубоко благодарен украинскому бизнесу. Потому что налоги платятся в полном объеме и даже с перевыполнением это дает нам возможность обеспечивать в полной мере все те потребности, которые имеют наши вооруженные силы.

Шмыгаль также сообщил, что Украина успешно прошла седьмой пересмотр программы МВФ и подписала соглашение на уровне персонала (staff level agreement). Это позволит получить очередной транш в $0,4 миллиарда. Шмыгаль подчеркнул, что программа МВФ является ключевой для финансовой поддержки Украины, поскольку вокруг нее формируются и другие международные механизмы помощи.

Среди основных источников поступлений:

Все это в сумме составляет как раз этот дефицит бюджета, который мы имеем и мы понимаем, как мы будем его покрывать

Что касается дефицита бюджета. Мы в этом году ожидаем дефицит бюджета на уровне $38 миллиардов, но уже по состоянию на сегодня мы четко понимаем, откуда будут поступать эти деньги