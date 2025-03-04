Шмигаль: на казначейском счете Украины – 126 млрд грн, золотовалютные резервы – $40,3 млрд
Киев • УНН
На казначейском счете Украины 126 млрд грн, золотовалютные резервы - $40,3 млрд. План бюджета за январь-февраль перевыполнен на 2 млрд грн, а дефицит в $38 млрд планируют покрыть международной помощью.
По состоянию на вчера на едином казначейском счете Украины находится более 126 миллиардов гривен, а золотовалютные резервы составляют $40,3 миллиарда. Исполнение бюджета за январь-февраль превысило план более чем на 2 миллиарда гривен.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
Сегодня мы имеем следующие показатели, следующие параметры — более 126 миллиардов гривен на казначейском счете по состоянию на вчера, $40,3 миллиарда золотовалютные запасы. Фактически исполнение бюджета за первые два месяца плюс более 2 миллиардов гривен
То есть мы наполняем наш бюджет и за январь, и за февраль. И таможня, и налоговая выполнили план, за это я чрезвычайно глубоко благодарен украинскому бизнесу. Потому что налоги платятся в полном объеме и даже с перевыполнением это дает нам возможность обеспечивать в полной мере все те потребности, которые имеют наши вооруженные силы.
Шмыгаль также сообщил, что Украина успешно прошла седьмой пересмотр программы МВФ и подписала соглашение на уровне персонала (staff level agreement). Это позволит получить очередной транш в $0,4 миллиарда. Шмыгаль подчеркнул, что программа МВФ является ключевой для финансовой поддержки Украины, поскольку вокруг нее формируются и другие международные механизмы помощи.
Среди основных источников поступлений:
- Программа Ukraine Facility от ЕС – €12,5 миллиарда;
- Макрофинансовая помощь от ЕС – €18 миллиардов в 2024 году;
- Финансовая поддержка от Великобритании – более $3 миллиардов;
- Средства в рамках инициативы “Эра” – $50 миллиардов;
- Будущие взносы Японии, Канады и других партнеров;
- Финансирование от Всемирного банка, ЕБРР и европейских стран.
Все это в сумме составляет как раз этот дефицит бюджета, который мы имеем и мы понимаем, как мы будем его покрывать
Что касается дефицита бюджета. Мы в этом году ожидаем дефицит бюджета на уровне $38 миллиардов, но уже по состоянию на сегодня мы четко понимаем, откуда будут поступать эти деньги
Напомним
По информации Министерства финансов, в общий фонд госбюджета в 2024 году поступило 2,2 трлн грн, из которых значительную часть составляет ПДФО и военный сбор.
Общие поступления в госбюджет составили 3,12 трлн грн, а расходы - 4,48 трлн грн.