Кожна дев'ята гривня надійшла до Бюджету-2024 від ПДФО та військового збору - Мінфін
Київ • УНН
До загального фонду держбюджету у 2024 році надійшло 2,2 трлн грн, з яких значну частку становить ПДФО та військовий збір. Загальні надходження до держбюджету сягнули 3,12 трлн грн, а видатки - 4,48 трлн грн.
У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,2 трлн грн, з яких кожна дев’ята гривня від ПДФО та військового збору. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство фінансів.
За оперативними даними Державної казначейської служби, за 2024 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2 177 млрд гривень
Зазначається, що серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:
⦁ 466,1 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
⦁ 271,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
⦁ 268,3 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 425,5 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн;
⦁ 234,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
⦁ 210,4 млрд грн – акцизний податок;
⦁ 69,3 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;
⦁ 47,9 млрд грн – ввізне та вивізне мито;
⦁ 47,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами.
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Мінфін інформує, що при цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 100,2%, Державною митною службою – 93,9%. Ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 453,6 млрд гривень.
В цілому, за підсумками 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3 120,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету становили 4 479,3 млрд грн, у тому числі загального фонду – 3 488,8 млрд гривень. Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у 2024 році склали 548,8 млрд гривень
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