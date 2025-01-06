Кожна дев'ята гривня надійшла до Бюджету-2024 від ПДФО та військового збору - Мінфін

У 2024 році до загального фонду держбюджету надійшло майже 2,2 трлн грн, з яких кожна дев’ята гривня від ПДФО та військового збору. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство фінансів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за 2024 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2 177 млрд гривень

Зазначається, що серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

⦁ 466,1 млрд грн – податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

⦁ 271,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

⦁ 268,3 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 425,5 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн;

⦁ 234,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

⦁ 210,4 млрд грн – акцизний податок;

⦁ 69,3 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;

⦁ 47,9 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

⦁ 47,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами.

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Мінфін інформує, що при цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 100,2%, Державною митною службою – 93,9%. Ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 453,6 млрд гривень.

В цілому, за підсумками 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3 120,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету становили 4 479,3 млрд грн, у тому числі загального фонду – 3 488,8 млрд гривень. Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у 2024 році склали 548,8 млрд гривень