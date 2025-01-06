Каждая девятая гривна поступила в Бюджет-2024 от НДФЛ и военного сбора - Минфин

В 2024 году в общий фонд госбюджета поступило почти 2,2 трлн грн, из которых каждая девятая гривна от НДФЛ и военного сбора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за 2024 год в общий фонд государственного бюджета поступило 2 177 млрд гривен - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

⦁ 466,1 млрд грн - налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

⦁ 271,1 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

⦁ 268,3 млрд грн - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 425,5 млрд, возмещено - 157,2 млрд грн;

⦁ 234,1 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

⦁ 210,4 млрд грн - акцизный налог;

⦁ 69,3 млрд грн - дивиденды и часть чистой прибыли;

⦁ 47,9 млрд грн - ввозная и вывозная пошлина;

⦁ 47,7 млрд грн - рентная плата за пользование недрами.

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Минфин информирует, что при этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 100,2%, Государственной таможенной службой - 93,9%. Еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) - 453,6 млрд гривен.

В целом, по итогам 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 3 120,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета составили 4 479,3 млрд грн, в том числе общего фонда - 3 488,8 млрд гривен. Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в 2024 году составили 548,8 млрд гривен - говорится в сообщении.

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