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Шмыгаль понимает, откуда брать деньги в 2025 году: ожидает $38 млрд внешнего финансирования

Шмыгаль понимает, откуда брать деньги в 2025 году: ожидает $38 млрд внешнего финансирования

Киев  •  УНН

 • 1319 просмотра

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Правительство планирует привлечь более $38 млрд внешней помощи для покрытия невоенных расходов бюджета. В 2023 году прямая бюджетная поддержка от международных партнеров составила около $41 млрд.

Правительство планирует привлечь более $38 млрд внешней помощи для покрытия невоенных расходов бюджета в 20215 году. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

«Четко понимаем, откуда будем брать средства в следующем году. Ожидаем привлечь более $38 млрд внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. А также получить средства от замороженных российских активов», - указал Премьер.

По словам Шмыгаля, прямая бюджетная поддержка от международных партнеров за этот год составит около $41 млрд.

«2024 год завершаем в условиях финансовой устойчивости. За счет налогов, сборов, внутренних займов в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы. Более 16 млрд евро получили от ЕС по программе Ukraine Facility. Почти $5,4 млрд - по программе сотрудничества с МВФ. Прошли уже шестой пересмотр программы, и вчера Украине перечислили новый финансовый транш», - отметил глава правительства.

Дополнение

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время недавней пресс-конференции отметила, что Европа предоставила Украине почти 130 миллиардов евро. «Мы обеспечили экономическую и финансовую стабильность до конца 2025 года. Это хорошая новость. А с помощью программы Ukraine Facility и нашего займа G7 мы даже покрываем большую часть дефицита финансирования Украины на 2025 год. Это большое достижение. А также это позволит Украине иметь больше финансового пространства для закупки крайне необходимого военного оборудования», - отметила фон дер Ляйен.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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