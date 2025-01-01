Рекордные показатели на счетах: как Украина завершила 2024 бюджетный год

ukenru
С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
08:30 • 61315 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 116242 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 131964 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 138273 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 164334 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 160501 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 163498 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 147565 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 227220 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 154791 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть

Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть

 • 85505 просмотра
Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

 • 56082 просмотра
В "Газпроме" прокомментировали остановку подачи газа Европе через Украину

В "Газпроме" прокомментировали остановку подачи газа Европе через Украину

07:03 • 36700 просмотра
Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

07:57 • 51317 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

08:54 • 59872 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 128004 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 227220 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 177343 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 278040 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 252430 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

12:29 • 5234 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

10:30 • 17793 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

08:54 • 59872 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 119633 просмотра
Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

 • 103864 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Рекордные показатели на счетах: как Украина завершила 2024 бюджетный год

Рекордные показатели на счетах: как Украина завершила 2024 бюджетный год

Киев  •  УНН

 • 9926 просмотра

Read in English

На едином казначейском счете осталось более 100 млрд грн, на валютных - более 163 млрд грн. За год Украина привлекла 41,7 млрд долларов внешнего финансирования, из которых 12,6 млрд - безвозвратные гранты.

Государственный бюджет за 2024 год выполнен, на едином казначейском счете и валютных счетах на начало нового года - рекордные показатели. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду в Telegram, передает УНН.

Детали

"Год завершаем уверенно. Государственный бюджет за 2024 год выполнен. Все приоритетные расходы профинансированы, выполнили все социальные обязательства. По данным Государственного казначейства, все платежки, которые были поданы - проведены. Остатки на едином казначейском счете - более 100 млрд грн. На валютных счетах - более 163 млрд грн. Это рекордные показатели", - написал Шмыгаль по итогам совещания по выполнению госбюджета и основных показателей экономического и социального развития.

По его словам, как доложили в Министерстве финансов, в общий фонд госбюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Всего в общий и специальный фонды поступило более 3,1 трлн грн.

Более 1 триллиона налогов уплатили украинцы и бизнес - Минфин31 дек. 2024, 13:35 • 18494 просмотра

"Обсудили ритмичность поступлений международной финансовой помощи. Так, за 2024 год правительство привлекло 41,7 млрд долларов внешнего финансирования, из которых треть (12,6 млрд долларов) - это безвозвратные гранты. Крупнейшими донорами Украины в этом году стали Европейский Союз, Соединенные Штаты, МВФ, Япония, Всемирный банк, Канада, Великобритания. Только в декабре этого года было привлечено 9,3 млрд долларов", - рассказал Шмыгаль.

Украина получила $41,7 млрд от международных партнеров в 2024 году: почти треть - гранты30 дек. 2024, 15:03 • 32315 просмотров

Кроме того, премьер напомнил, что впервые россия начинает платить за нанесенный Украине ущерб. Важным достижением этого года он назвал первый транш, который будет обеспечен будущими доходами от замороженных российских активов.

США предоставят Украине $15 млрд от замороженных активов рф: подписано соглашение30 дек. 2024, 10:43 • 23037 просмотров

"Речь идет об 1 млрд долларов от США через программу Всемирного банка. Это является частью инициативы G7 общим в размере 50 млрд долларов. Скоординировали задачу на следующий год - все замороженные российские активы должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины. Будем работать в этом направлении", - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль понимает, откуда брать деньги в 2025 году: ожидает $38 млрд внешнего финансирования24 дек. 2024, 10:48 • 13649 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
vsemirnii-bankВсемирный банк
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль