Рекордные показатели на счетах: как Украина завершила 2024 бюджетный год

Государственный бюджет за 2024 год выполнен, на едином казначейском счете и валютных счетах на начало нового года - рекордные показатели. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду в Telegram, передает УНН.

Детали

"Год завершаем уверенно. Государственный бюджет за 2024 год выполнен. Все приоритетные расходы профинансированы, выполнили все социальные обязательства. По данным Государственного казначейства, все платежки, которые были поданы - проведены. Остатки на едином казначейском счете - более 100 млрд грн. На валютных счетах - более 163 млрд грн. Это рекордные показатели", - написал Шмыгаль по итогам совещания по выполнению госбюджета и основных показателей экономического и социального развития.

По его словам, как доложили в Министерстве финансов, в общий фонд госбюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Всего в общий и специальный фонды поступило более 3,1 трлн грн.

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"Обсудили ритмичность поступлений международной финансовой помощи. Так, за 2024 год правительство привлекло 41,7 млрд долларов внешнего финансирования, из которых треть (12,6 млрд долларов) - это безвозвратные гранты. Крупнейшими донорами Украины в этом году стали Европейский Союз, Соединенные Штаты, МВФ, Япония, Всемирный банк, Канада, Великобритания. Только в декабре этого года было привлечено 9,3 млрд долларов", - рассказал Шмыгаль.

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Кроме того, премьер напомнил, что впервые россия начинает платить за нанесенный Украине ущерб. Важным достижением этого года он назвал первый транш, который будет обеспечен будущими доходами от замороженных российских активов.

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"Речь идет об 1 млрд долларов от США через программу Всемирного банка. Это является частью инициативы G7 общим в размере 50 млрд долларов. Скоординировали задачу на следующий год - все замороженные российские активы должны быть конфискованы и переданы в пользу Украины. Будем работать в этом направлении", - сообщил Шмыгаль.

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