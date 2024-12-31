Более 1 триллиона налогов уплатили украинцы и бизнес - Минфин
Киев • УНН
В госбюджет Украины поступило 2,2 трлн грн налогов и сборов, из которых более 1 трлн грн обеспечила Налоговая служба. Дополнительно получено 453,6 млрд грн международной помощи и 546,1 млрд грн ЕСВ.
По состоянию на 16:00 30 декабря 2024 года, по оперативным данным, в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей, а поступления от Государственной налоговой службы превысили 1 трлн грн. Пишет УНН со ссылкой на Минфин.
В 2024 году поступления от Государственной налоговой службы достигли:
- 270,8 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
- 267,8 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд грн, возмещено 157,2 млрд грн);
- 233,6 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 133,5 млрд грн - акцизный налог;
- 51,8 млрд грн - рентная плата.
Государственная таможенная служба обеспечила поступления в размере около 600 млрд грн, а грантовая международная помощь в общий фонд госбюджета составила 453,6 млрд грн.
В целом, по предварительным данным, в 2024 году в общий и специальный фонды государственного бюджета было собрано более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме этого, в фонды пенсионного и социального страхования поступило 546,1 млрд грн в виде единого социального взноса (ЕСВ).
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