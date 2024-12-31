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Более 1 триллиона налогов уплатили украинцы и бизнес - Минфин

Более 1 триллиона налогов уплатили украинцы и бизнес - Минфин

Киев  •  УНН

 • 4038 просмотра

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В госбюджет Украины поступило 2,2 трлн грн налогов и сборов, из которых более 1 трлн грн обеспечила Налоговая служба. Дополнительно получено 453,6 млрд грн международной помощи и 546,1 млрд грн ЕСВ.

По состоянию на 16:00 30 декабря 2024 года, по оперативным данным, в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей, а поступления от Государственной налоговой службы превысили 1 трлн грн. Пишет УНН со ссылкой на Минфин.

В 2024 году поступления от Государственной налоговой службы достигли:

  • 270,8 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
    • 267,8 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд грн, возмещено 157,2 млрд грн);
      • 233,6 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
        • 133,5 млрд грн - акцизный налог;
          • 51,8 млрд грн - рентная плата.

            Государственная таможенная служба обеспечила поступления в размере около 600 млрд грн, а грантовая международная помощь в общий фонд госбюджета составила 453,6 млрд грн.

            В целом, по предварительным данным, в 2024 году в общий и специальный фонды государственного бюджета было собрано более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме этого, в фонды пенсионного и социального страхования поступило 546,1 млрд грн в виде единого социального взноса (ЕСВ).

            Напомним

            Спрос на специалистов в Украине достиг довоенного уровня, и почти 100 000 украинцев прошли переобучение от государства в 2024 году

            Ирина Колесник

            Ирина Колесник

            Экономикаполитика
            ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
            ukrainaУкраина