Понад 1 трильйон податків сплатили українці та бізнес - Мінфін

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До держбюджету України надійшло 2,2 трлн грн податків та зборів, з яких понад 1 трлн грн забезпечила Податкова служба. Додатково отримано 453,6 млрд грн міжнародної допомоги та 546,1 млрд грн ЄСВ.

Станом на 16:00 30 грудня 2024 року, за оперативними даними, до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, а надходження від Державної податкової служби перевищили 1 трлн грн. Пише УНН з посиланням на Мінфін.

У 2024 році надходження від Державної податкової служби сягнули:

  • 270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
    • 267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд грн, відшкодовано 157,2 млрд грн);
      • 233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
        • 133,5 млрд грн – акцизний податок;
          • 51,8 млрд грн – рентна плата.

            Державна митна служба забезпечила надходження в розмірі близько 600 млрд грн, а грантова міжнародна допомога до загального фонду держбюджету склала 453,6 млрд грн.

            Загалом, за попередніми даними, у 2024 році до загального і спеціального фондів державного бюджету було зібрано понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Окрім цього, до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло 546,1 млрд грн у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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            Ірина Колеснік

            Ірина Колеснік

            ЕкономікаПолітика
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