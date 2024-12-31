Ринок праці: попит на фахівців досяг довоєнного рівня, до 100 тис. українців змінили професію

Попит на фахівців в Україні досяг довоєнного рівня, і майже 100 000 українців пройшли перенавчання від держави у 2024 році, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

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"Відновлення економіки, яке триває вже другий рік, потребує кваліфікованих працівників, особливо у робітничих сферах. Попит на фахівців досяг довоєнного рівня, як свідчать дані Єдиного порталу вакансій. Водночас ми стикаємося з викликом структурного безробіття. У відповідь на нього Мінекономіки з партнерами запустило понад десяток програм навчання та перенавчання, які дали можливість близько 100 000 українців опанувати нові професії", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Ознайомитися з усіма освітніми можливостями можна за посиланням. Вони охоплюють різні категорії населення: безробітних українців, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок, молодь, людей 45+ та інших.

У 2025 році, як зазначається, для українців буде доступно ще більше навчальних можливостей, зокрема Skills Alliance на 700 млн євро, що дозволить перенавчити 180 тисяч українців упродовж наступних трьох років. "Нині уряд працює над механізмом реалізації програми", - повідомили у Мінекономіки.

Окрім того, у 2024 році уряд розширив програму ваучерів, збільшивши кількість доступних професій до 155. А також запустив окремі ваучери для жінок, які прагнуть опанувати професії, де раніше статистично переважали чоловіки. "У планах - розширення категорій отримувачів ваучерів, які наразі включають людей віком 45+, учасників бойових дій, ВПО та осіб з інвалідністю. Відповідний законопроєкт вже на розгляді Верховної Ради", - зазначили у Мінекономіки.

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Свириденко також повідомила, що у 2024 році Мінекономіки напрацювало проєкт нового Трудового кодексу, який очікує схвалення у парламенті.

"У проєкті закону ми впроваджуємо 8 видів трудових договорів, зокрема щодо надомної, дистанційної роботи. Проєкт закону посилює спроможність людей з інвалідністю та сприятиме подоланню гендерного розриву в оплаті праці, коли жінки на аналогічних із чоловіками посадах отримують менше. Загалом трансформує підходи так, аби вони відповідали викликам сьогодення, а не радянським рудиментам. Цьогоріч наша команда провела десятки зустрічей із представниками громадянського суспільства, бізнесу, міжнародних організацій, аби спільно доопрацювати проєкт закону так, аби він відповідав запиту як працівників, так і роботодавців", - зазначила Свириденко.

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Ще один напрямок для покращення ситуації на ринку праці - створення нових робочих місць. Цьому, як зазначається, сприяє політика "Зроблено в Україні". Також у 2024 році уряд запустив пілотний проєкт Create Ukraine, що допомагає талановитим українцям повернутися додому для роботи в урядових проєктах.

За словами міністерки економіки, наступного року Мінекономіки продовжить роботу над цими ініціативами й працюватиме над запуском нових проєктів.

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