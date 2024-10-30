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Україна готується до інтеграції в європейський ринок праці: що зроблено і ще треба зробити

Київ • УНН

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Уряд затвердив план приєднання до Європейської мережі служб зайнятості EURES. Україна вказує на потребу дослідження питань класифікації професій, ролі посередників та охоплення здобувачів освіти для ефективної інтеграції.

Україна готується до інтеграції в європейський ринок праці: що зроблено і ще треба зробити

Україна розпочинає підготовку до інтеграції в європейський ринок праці, повідомили у Міністерстві економіки, пише УНН.

Деталі

Уряд затвердив План заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES) на засіданні 29 жовтня.

"Таким чином, Україна розпочинає підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Єврокомісії, представлених у звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС 2023 року", - зазначили у Мінекономіки.

Ухвалений план, як наголошується, "є важливим кроком до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників". І підготовчі заходи, передбачені планом, спрямовані на забезпечення підґрунтя для приєднання до EURES.

"Окрім необхідності забезпечення законодавчої сумісності існуючих українських систем з європейськими стандартами, має бути відповідна технічна сумісність - для ефективного зіставлення вакансій та резюме. Для цього нам потрібно вдосконалити внутрішні інформаційні системи, адаптувати деякі технічні аспекти, що дозволить забезпечити відповідність даних, необхідних для EURES", - пояснює перший віце-премʼєр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Заступник міністра економіки України Тетяна Бережна наголошує, що наразі план заходів значною мірою спрямований на вивчення досвіду країн, які вже пройшли шлях приєднання до EURES, зокрема, Польщі та Хорватії.

"Є низка питань, які потребують ретельного дослідження, аби Україна ефективно доєдналася до мережі EURES. Серед них: відповідність національної класифікації професій міжнародним та європейським нормам та стандартам, роль посередників на ринку праці, охоплення мережею EURES здобувачів освіти та стажистів тощо", - пояснює Бережна.

Доповнення

Як зазначили у Мінекономіки, на сьогодні EURES підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі ЄС та Європейського економічного простору. Платформа містить понад 4 мільйони вакансій, є досить зручною та ефективною для роботодавців та шукачів роботи у Європі.

ЄС запустив онлайн-сервіс з пошуку роботи для українців10.10.22, 15:36 • 390059 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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