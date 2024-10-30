Украина готовится к интеграции в европейский рынок труда: что сделано и еще надо сделать

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Правительство утвердило план присоединения к Европейской сети служб занятости EURES. Украина указывает на необходимость исследования вопросов классификации профессий, роли посредников и охвата соискателей образования для эффективной интеграции.

Украина начинает подготовку к интеграции в европейский рынок труда, сообщили в Министерстве экономики, пишет УНН.

Детали

Правительство утвердило План мероприятий по присоединению к Европейской сети служб занятости (EURES) на заседании 29 октября.

"Таким образом, Украина начинает подготовительный этап к присоединению к европейской структуре занятости, в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2023 года", - отметили в Минэкономики.

Принятый план, как отмечается, "является важным шагом к интеграции в европейский рынок труда и введению свободного движения работников". И подготовительные мероприятия, предусмотренные планом, направлены на обеспечение основы для присоединения к EURES.

"Кроме необходимости обеспечения законодательной совместимости существующих украинских систем с европейскими стандартами, должна быть соответствующая техническая совместимость - для эффективного сопоставления вакансий и резюме. Для этого нам нужно усовершенствовать внутренние информационные системы, адаптировать некоторые технические аспекты, что позволит обеспечить соответствие данных, необходимых для EURES", - объясняет первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная отмечает, что сейчас план мероприятий в значительной степени направлен на изучение опыта стран, которые уже прошли путь присоединения к EURES, в частности, Польши и Хорватии.

"Есть ряд вопросов, требующих тщательного исследования, чтобы Украина эффективно присоединилась к сети EURES. Среди них: соответствие национальной классификации профессий международным и европейским нормам и стандартам, роль посредников на рынке труда, охват сетью EURES соискателей образования и стажеров и т.д.", - объясняет Бережная.

Дополнение

Как отметили в Минэкономики, на сегодня EURES поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве ЕС и Европейского экономического пространства. Платформа содержит более 4 миллионов вакансий, является достаточно удобной и эффективной для работодателей и соискателей работы в Европе.

ЕС запустил онлайн-сервис по поиску работы для украинцев10 октября 2022, 12:36 • 389956 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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